תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

דיווח חודשי בדבר התכניות שבנק ישראל מפעיל בשווקים הפיננסיים לאור המלחמה

 

 
התכניות שבנק ישראל מפעיל בשווקים הפיננסיים / תמונה: Dreamstimeהתכניות שבנק ישראל מפעיל בשווקים הפיננסיים / תמונה: Dreamstime
 
בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/08/2025

להלן עדכון חודשי של היקף הפעילות במסגרת התוכניות שהושקו מאז פרוץ המלחמה , נכון ל-31/07/2025:
 


בנק ישראל מפעיל מספר תכניות כדי להבטיח את התפקוד התקין של השווקים הפיננסיים ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית על רקע המלחמה.

תכניות שהושקו  בעקבות המלחמה:

1. מכירת מט"ח של עד 30 מיליארדי דולרים על מנת למתן את התנודות בשער בשקל ולספק את הנזילות הנדרשת להמשך הפעילות הסדירה של השווקים.

2. אספקת הנזילות הנדרשת לשוק המטח גם ע"י הפעלת מנגנוני עסקאות swap  של הבנק בהיקף של עד 15 מיליארדי  דולרים.

3. ביצוע עסקות ריפו מול גופים מוסדיים וקרנות נאמנות כנגד בטוחות של אג"ח ממשלתי ו/או קונצרני כבטוחה במטרה לשמור על התפקוד התקין של השווקים

4. תכנית מוניטרית להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו מהמלחמה - במסגרת זו, בכפוף לאשראי שניתן לעסקים קטנים וזעירים בהתאם לתנאים שנקבעו: 

a. בנק ישראל יעמיד הלוואות מוניטריות לבנקים בהיקף של עד 10 מיליארד ₪.

b. בנק ישראל יאפשר לנותני אשראי חוץ בנקאיים מפוקחים לבצע מולו  עסקאות ריפו, בהיקף של עד 1 מיליארד ₪. 

תוכנית זו הסתיימה בחודש פברואר 2024
 

x