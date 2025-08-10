נובה מכה את התחזיות - 260 קרנות נאמנות מחזיקות 649 מיליון שקלים בנובה

נובה (ת"א: נובה; נאסד"ק: (NVMI דיווחה היום על תוצאות הרבעון השני לשנת 2025, תקופה בת שלושה חודשים שהסתיימה בתאריך ה- 30.6.2025.
עיקרי הדברים לרבעון השני של 2025
שיא הכנסות רבעוניות של 220 מיליון דולר, עלייה של 40% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
שיא ברווח נקי על בסיס GAAP של 68.3 מיליון דולר, או 2.14 דולר למניה בדילול מלא, מעל לתחזית החברה – עלייה של 52% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
שיא ברווח נקי על בסיס Non-GAAP של 70.4 מיליון דולר, או 2.20 דולר למניה בדילול מלא, מעל לתחזית החברה – עלייה של 37% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
שיא בהכנסות מתחום המעבדים, כתוצאה מביקושים לפתרונות מדידה ייחודיים בייצור שבבים מתקדמים.
שיא בהכנסות מפתרונות מדידה כימית, כתוצאה מביקוש גבוה לזכרונות HBM (High Bandwidth Memory) והמשך החדירה של פתרונות המדידה הכימית בשלבי ייצור מוקדמים (Front End) .
גבי ויסמן, נשיא ומנכ"ל נובה:
"אנו גאים להציג רבעון מצוין, עם שיאים בהכנסות אשר בחלק העליון של טווח התחזית, ורווחיות גבוהה משמעותית מהצפי. המוצרים המתקדמים ביותר שלנו אומצו על ידי לקוחות במגוון אזורים וסגמנטים. בהינתן המומנטום החיובי בשוק והמתאם הגבוה בין היצע המוצרים שלנו וההתפתחויות הטכנולוגיות, אנו צופים שנובה תציג ביצועים עודפים על מדד הציוד לייצור שבבים (WFE)".
תחזית לרבעון השלישי של 2025
הנהלת החברה סיפקה תחזית לרבעון השלישי של 2025, שיסתיים ב- 30 בספטמבר 2025. בהתבסס על הערכות נוכחיות, הנהלת החברה צופה:
הכנסות בטווח של215–227 מיליון דולר.
רווח למניה בדילול מלא על בסיס GAAP בטווח של 1.77–1.97 דולר.
רווח למניה בדילול מלא על בסיסNon-GAAP בטווח של 2.02–2.22 דולר.
תוצאות כספיות לרבעון השני של 2025
ההכנסות ברבעון השני של 2025 הסתכמו ב-220 מיליון דולר, גידול של 3% לעומת הרבעון הראשון של 2025, ועלייה של 40% לעומת הרבעון השני של 2024.
שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 עמד על ,57.8% לעומת 57.3% ברבעון הקודם ו59%- ברבעון המקביל אשתקד.
ההוצאות התפעוליות ברבעון השני של 2025 הסתכמו ב 61.6 -מיליון דולר, בהשוואה ל-59.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025 ול- 46.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 68.3 מיליון דולר, או 2.14 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2025. זאת בהשוואה לרווח נקי של 64.8 מיליון דולר, או 2.03 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון הקודם, ו-45.1 מיליון דולר, או 1.41 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.
על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 70.4 מיליון דולר, או 2.20 דולר למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2025. זאת בהשוואה לרווח נקי של 70 מיליון דולר, או 2.18 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2025, ו-52 מיליון דולר, או 1.61 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2024.
260 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 648.95 מיליון בנובה
קרנות נאמנות שמחזיקות את נובה. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
9.99%
|
4844560
|
9.99%
|
8386406
|
9.99%
|
10349339
|
5.88%
|
129976
|
5.7%
|
208257
|
4.97%
|
1329300
|
4.63%
|
3892633.5
|
4.63%
|
5194609
|
4.63%
|
14227202.5
|
4.63%
|
17555622