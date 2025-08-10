בנק אנגליה הוריד את הריבית לרמה של 4%

בהצבעה צמודה מהצפוי היום (ה', 07.08.25), החליטו חברי הוועדה המוניטרית (MPC) להוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 4.0%, ברוב של 5 תומכים מול 4 מתנגדים. למרות הסכמה רחבה בוועדה על התקדמות משמעותית במאבק באינפלציה בשנים האחרונות, הפער בהצבעה נובע מהבדלים בפרשנות הנתונים ובאומדן הסיכונים לאינפלציה.
חולשה בפעילות הכלכלית וצפי אינפלציוני
פרוטוקול הישיבה מציין המשך התמתנות בלחצים על מחירי השירותים ובהאטת קצב עליית השכר, אם כי בעוצמות שונות. רמות הפעילות הכלכלית נותרו חלשות, בהתאם לריכוך בשוק העבודה, מה שמאזן את הצמיחה החזקה ברבעון הראשון של 2025. צמיחה זו יוחסה להקדמת פעילות כלכלית מצד משקי הבית, על רקע ציפייה לעליית מיסים ומכסים.
תחזית אינפלציה גבוהה יותר מקודמתה
הוועדה העלתה את תחזיותיה לאינפלציית מדד המחירים לצרכן (CPI) וחוזה כעת שיא של 4% בספטמבר - גבוה מהתחזית הקודמת של 3.75% מדו"ח המדיניות ממאי. בהתאם לכך, שמרה הוועדה על קריאה ל"גישה זהירה והדרגתית" בהמשך תהליך הפחתת המדיניות המוניטרית.
השווקים ציפו להפחתה, אך לא לפער הצבעה
הפחתת הריבית הייתה צפויה בשווקים, אך הצבעת הרוב הצרה הפתיעה את המשקיעים, ומשקפת את האתגרים שעומדים בפני מקבלי ההחלטות בבנק אנגליה לנוכח אי-ודאות בנתונים. לכן, ייתכן שנראה גישה נוקשה יותר (hawkish) בחודשים הקרובים, כאשר חברי הוועדה ירצו לראות התקדמות מובהקת בנתונים לפני הפחתה נוספת. מאחר והאינפלציה צפויה להכפיל את יעד הבנק בספטמבר, עצירה נוספת במדיניות ההרחבה במפגש הבא בספטמבר היא תרחיש סביר.