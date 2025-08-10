לשכת סוכני ביטוח וחברת ETX Global פיתחו ממשק וואטסאפ לסוכנים

במסגרת שיתוף הפעולה בין ליסו"ב ו-ETX יפותחו כלים טכנולוגיים נוספים במיוחד עבור הסוכנים, חברי הלשכה, יהיו תוכנות ייעודיות, מבוססות בינה מלאכותית, לניהול מידע, קשרי לקוחות וסביבת עבודה

סביבת עבודתם של סוכני הביטוח, חברי לשכת סוכני הביטוח, צפויה לקבל שדרוג משמעותי: החברה הכלכלית של לשכת סוכני הביטוח יחד עם חברת ETX Global הכריזו על שיתוף פעולה בין הגופים שחוברים יחדיו על מנת לפתח כלים טכנולוגיים ותוכנות ייעודיות שיחוללו שינוי אמיתי בעולם הביטוח ויהפכו אותו לענף מתקדם טכנולוגית.

במסגרת שיתוף הפעולה, פיתחה ETX בסיוע של אפיון המוצר מצד ועדת החדשנות של הלשכה שבראשה עומד סוכן הביטוח מאיר רוטברג, מערכת ניהול קשרי לקוחות מבוססת AI ואוטומציה מלאה, שתהפוך את אלפי סוכני הביטוח בישראל ליעילים, מדויקים ותחרותיים יותר מתמיד. המערכת החדשה שמבוססת על אפליקציית וואטסאפ הפופולארית, תאפשר לסוכני הביטוח, חברי לשכת סוכני ביטוח, לקבל גישה לפלטפורמה, מבוססת בינה מלאכותית, שתוכננה במיוחד לצרכים הקיימים בעולם הביטוח בעת ניהול עסק עצמאי או תיק לקוחות. כך, לדוגמא תאפשר המערכת לכל סוכן לנהל קשרי לקוחות אוטומטיים מקצה לקצה, חידושי ביטוח מתוזמנים אוטומטית, מערכת WhatsApp חכמה לדיוור אישי בלחיצת כפתור, צ’אט בוטים מתקדמים לשירות 24/7 ולאיסוף לידים, שליחת הודעות מותאמות אישית מקובצי Excel בקלות, ניהול רשימות תפוצה, הסרה אוטומטית ומעקב פתיחה, אפשרות להוספת קבצים, תמונות ומסמכים בהתאמה אישית ועוד.

על פי ההערכות, הפלטפורמה החדשה תחולל שינוי דרמטי בענף ותגרום לסוכן הביטוח העצמאי, או לסוכנויות ביטוח קטנות, לנהל את לקוחותיהם באופן מיטבי יותר, לחולל תחרות מול חברות ביטוח, ולנהל ממשק של מידע וידע ברמת המשרד. בנוסף, על בסיס המערכת שפותחה, יפותחו מערכות טכנולוגיות נוספות שיעניקו לסוכנים פתרונות ושדרוגים לניהול חכם של המשרד, הלקוחות, המידע והידע הארגוני.

שי שדה, יו"ר ליסו״ב: ״מדובר בצעד ראשון מתוך סדרת פתרונות חדשניים שאנו מביאים לסוכני הביטוח, חברי הלשכה. בכוח ובדרך של שותפות, ובאמצעות איגום משאבים חכם, הצלחנו לאפיין ולייצר מערכת שמסייעת, משפרת וחוסכת לכל סוכן ביטוח ובוודאי לסוכנים עצמאיים. נמשיך להוביל מהלכים פורצי דרך שיביאו ערך אמיתי לסוכנים בישראל״.

אורן כהן, מנכ״ל ליסו״ב: ״המחויבות הראשונה של הלשכה היא לייצר ערך לסוכני הביטוח החברים בה. המערכת הזו, לצד פרוייקטים טכנולוגיים נוספים שאנו מקדמים, תשדרג ותשפר את סביבת העבודה של הסוכנים ותאפשר להם לחסוך בעלויות תפעול, ולפנות זמן יקר מניהול הלקוחות לטובת הפיתוח העסקי. אנו מעורבים ומקדמים כיום שורה של פרוייקטים שייצרו ערך משמעותי לסוכנים וגם ללשכה״.

גבע כהן, מנכ”ל-שותף ETX Global: "הסוכן האנושי ינצח, אם ניתן לו כלים של מכונה. מהלך זה לא רק צפוי לייצר הכנסות משמעותיות לסוכנים אלא גם לחולל מהפכה ביכולתו של כל סוכן לתת שירות מהיר, מדויק ואישי ולנצח את חברות הענק. אני שמח על החיבור המצוין שעשינו עם לשכת סוכני הביטוח ועם חברת ליסו"ב. הלשכה, בהובלת הנשיא שלמה אייזיק, פועלת בשנים האחרונות על מנת להוזיל לסוכנים את עלויות התפעול של העסק והמערכת שפיתחנו נותנת לכך מענה מצוין. זכינו לשיתוף פעולה פורה עם חברת ליסו"ב בהובלת היו״ר שי שדה והמנכ”ל אורן כהן. הלשכה מוכיחה פעם נוספת שהיא מובילה את הענף לעתיד, תוך שמירה על ערכי השירות, האנושיות והעצמאות של הסוכן".

