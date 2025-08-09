"יחס שלילי לתייר הישראלי עלול, בסופו של יום, לפגוע דווקא בכלכלות המארחות."

את קבלת הפנים החמימה והאוהדת של האזרח הפשוט – המארח כבר עשורים רבים את התייר הישראלי – לא תחליף אף אג'נדה תקשורתית שתנסה לקשור למדינת ישראל הקשרים שליליים. כך גם התרומה הנדיבה של תייר הישראלי לכלכלות של המדינות המארחות.

זה זמן תופסים את כותרות המהדורות דיווחים על התרחבות של אירועי אלימות ותקיפות – מילוליות ופיזיות – כנגד ישראלים המבקרים בחו"ל. מטבע הדברים, ישראלים רבים הנמצאים כעת בעונת החופשות מבקרים בחו"ל, מה עוד שבשנה שנתיים האחרונות היו מגבלות רבות על היכולת לצאת את גבולות הארץ.

האחרון בשורת אירועים אלו הינו "יום זעם" שהוכרז במקומות שונים ביוון תחת כותרת מפורשת - תיירים ישראליים לא רצויים.

נגלה לכם סוד – הם רצויים בהחלט. שאלו כל בעל עסק קטן לתיירות – בעל צימר, נהג מוניות, מדריך טיולים, חברות להשכרת כלי רכב, בתי מלון ואירוח. הן כן, הם רוצים תיירים – ישראלים ולא ישראלים. הם רוצים להתפרנס.

עד כמה רוצים? הנה אנו כאן עם כמה דוגמאות.

בואו ניקח את יוון – המקרה האחרון שהזכרנו. לפי הדוח השנתי של נמל תעופה בן גוריון, בשנה שעברה טסו מעל 1.8 מיליון נוסעים משדה התעופה ליוון. בתוך כך, הודיע הבנק המרכזי של יוון כי בשנה זו 40.7 מיליון תיירים נכנסו למדינה והניבו לה רווח תיירותי של 21.6 מיליארד אירו.

אם כך, חישוב פשוט מראה ש-4.4% מסך התיירים שנכנסו ליוון היו מישראל. המספר לא נשמע לכם מרשים? תחשבו שנית, ותחשבו ביוונית. הפסקת תיירות מישראל ליוון תעלה להם ביוקר מבחינת נזקי הכנסות מתיירות. ההפסדים שיוון תספוג עקב כך עלולים להגיע ל-955 מיליון אירו מדי שנה!

מה בנוגע להולנד? כזכור, אוהדי כדורגל ישראליים חוו פוגרום אלים בחודש נובמבר 2024. כדאי גם למשרד התיירות ההולנדי לבחון את המספרים: כמות הנוסעים היוצאת מישראל להולנד אשתקד עמדה על כ-276 אלף, בעוד כמות התיירים הכוללת שביקרו במדינה הסתכמה בכ-21.3 מיליון. על פניו, מדובר ב-1.3% בלבד, ועדיין, העלות של ירידה עקבית ומתמשכת בתיירות מישראל להולנד עלולה להגיע לנזק תיירותי של מאות מיליוני אירו לשנה. ו...מה עם יהודים שגרים מחוץ לגבולות ישראל ונוהגים לבקר בהולנד? מי מבטיח לארץ האורנג' שהתיירות הזו תימשך? לכן, המספרים שציינתי יכולים לתפוח הרבה יותר.

תרחיש בו הכמות היוצאת של ישראליים לחו"ל יורדת משמעותית אינו דמיוני. מהדוח האמור של נתב"ג עולה תמונה מעניינת: מהשוואת שנת 2024 ל-2023, עולה כי התיירות לצ'כיה זינקה בכ-59%, ומנגד מדינות פחות מסבירות פנים כמו דרום אפריקה ופינלנד חוו ירידות של כ-88% וכ-86% בהתאמה.

לא מן הנמנע כי במקרה של דרום אפריקה הדבר קשור לכך שזו תבעה את ישראל בהאג. מנגד, אין בהכרח קשר לכך שדגלי ישראל מתנוססים בפראג במקומות רבים. ירידות, או עליות, בכמות התיירות היוצאת מישראל יכולה להיות מוסברת גם על-ידי סירובן של חברות תעופה זרות להגיע לישראל. ובכל זאת, לאור ריבוי הדיווחים השליליים על תקיפות של ישראלים ויהודים בחו"ל, בדגש על יעדי התיירות החביבים על הישראלים, ניתן לצפות להסטת יעדים גם ב-2025 ומדינות רבות במזרח אירופה, למשל, רק מחכות לתייר הישראלי.

ישראל כלכלה חזקה. מעצמה בתחומים רבים ויכולה להוות משען כלכלי להרבה מאוד מדינות שתיירות מהווה חלק מרכזי בייצוא השירותים שלהם. בל נשכח זאת. כל מדינה שתאפשר אלימות קשה כנגד תיירים ישראלים תצטרך להתחשב במחיר הכלכלי שתיאלץ לשלם. רתיעה של תיירים ישראלים לבקר במדינות כאלו תעלה להן מאות מיליוני אירו. אנחנו הישראלים הרי נמשיך לטוס – רק ליעדים אחרים. וכשהעניינים במזרח התיכון יירגעו, לא יהיה כל כך פשוט לאותן מדינות לחזר שוב אחר התייר הישראלי.

כשהאבק ישקע, קבוצות המחאה האלימות תתפוגגנה. התייר הישראלי ימשיך לטוס, להתארח, לקנות, להוציא. ראוי למדינות שחושבות כלכלית ולטווח ארוך צריכות לקחת את זה בחשבון.