מסחר בשוק ההון ומנוי לעונה בכדורגל

בית ההשקעות IBI, נותנת החסות הראשית של קבוצת הפועל תל אביב בכדורגל, מעמיקה את שיתוף הפעולה עם הקבוצה ומשיקה לראשונה הטבה ייחודית לחובבי הכדורגל וההשקעות:
פותחים חשבון מסחר חדש באפליקציית IBI SMART ומקבלים מנוי למשחקי הבית של הפועל תל אביב בעונת 2025/26.
לטובת הפרוייקט תרכוש IBI מהפועל עבור המצטרפים עד 500 מנויים חדשים* וזאת בעונה בה נירשם שיא כל הזמנים של 12,000 מנויים.
דייב לובצקי, מנכ״ל IBI בית השקעות: ״בכך מרחיבה IBI את שיתוף הפעולה עם הקבוצה מעבר לחסות ומגדילה את תמיכתה בהפועל באופן בו כלל הצדדים נהנים והספורט הישראלי מרוויח. יחד נקבע רף חדש של מנויים לקבוצה״.
IBI SMART היא אפליקציית מסחר מתקדמת ראשונה מסוגה בישראל, שפותחה על ידי מחלקת המסחר העצמאי של IBI בהתאם לצרכי המשתמשים, ונועדה לתת פתרון חכם ופשוט למסחר עצמאי בבורסה בתל אביב ובארה”ב.
חבר הבורסה של IBI מספק ללקוחות המסחר העצמאי שירות ותמיכה אנושית מקצועית בכל שעות המסחר בישראל ובארה”ב וכן מסחר משתלם בחיסכון של עד עשרות אחוזים בעמלות לרבות פטור מדמי משמרת וטיפול בכל היבטי המיסוי.
האפליקציה מספקת למשתמשים פיצ'רים ואפשרויות מסחר ייחודיים, ובכלל זה, קבלת מידע וציטוטי זמן אמת, דירוג אנליסטים ומניות מסוקרות של TipRanks, ידיעות, כתבות ודיווחים מבוססי בינה מלאכותית (AI) על דוחות ותנועות בעלי עניין, במטרה לאפשר לסוחרים לבצע את החלטות ההשקעה הטובות והחכמות ביותר.
IBI Trade המסחר העצמאי של חבר הבורסה ב- IBI בית השקעות, מפוקח על ידי הרשות לניירות ערך והבורסה בתל אביב ופועל תחת חבר הבורסה מהגדולים והמתקדמים בשוק ההון הישראלי .IBI שרותי בורסה, חברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובמסלקת הבורסה משנת 1973.
*המנויים הינם ליציע 7 או 8 העליונים באצטדיון בלומפילד. ההטבה הנה בתוקף עד ל־31 באוגוסט 2025, ומוגבלת ל־500 מנויים שיפתחו חשבון בהיקף מינימלי של 15,000 ₪. שימו לב: מי שהחזיק במנוי בעונת המשחקים הקודמת אינו זכאי להטבה.