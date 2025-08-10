חוזה חדש בהיקף כולל של 19 מיליון שקל לאיירטאצ׳ בהודו

איירטאצ׳ התקשרה עם קבוצת Juniper במערך הסכמים לאספקה והתקנה של מערכות רובוטיות לניקוי יבש של פאנלים סולאריים.
התמורה בגין הסכמי המכירה כ- 6 מיליון שקל.
הסכמי השירותים יעמדו לתקופה של 25 שנים והתמורה הכוללת בגינם כ- 13 מיליון שקל.
איירטאצ' סולאר העוסקת במחקר פיתוח, ייצור, שיווק, תפעול ותחזוקה של פתרונות רובוטיים לניקוי יבש ללא שימוש במים, של פאנלים פוטו-וולטאים, מעדכנת היום על חתימת הסכם נוסף בהודו.
חברת הבת איירטאצ' הודו התקשרה עם חברות מקבוצת Juniper, במערך הסכמים נוספים לאספקה והתקנה של מערכות רובוטיות לניקוי יבש של פאנלים סולאריים ומוצרים נלווים, וכן במערך הסכמים נוספים למתן שירותי תפעול ותחזוקה למערכות לתקופה בת 25 שנים , עבור מספר שדות סולאריים של הקבוצה בהודו .
התמורה הכוללת במסגרת הסכמי המכירה והסכמי השירותים , עומדת על סך כולל של כ- 19 מיליון שקל מתוכה התמורה בגין הסכמי המכירה, נקבעה לסך כולל של כ- 6 מיליון שקל. תשלום התמורה בגין הסכמי המכירה יתבצע בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בו, על-פי מועדי אספקת המערכות, התקנתן והפעלתן.
להערכת החברה, על פי לוחות הזמנים המתוכננים, התקנת המערכות נשוא הסכמי המכירה צפויה להסתיים עד סוף הרבעון הראשון לשנת 2026.
הסכמי השירותים יעמדו לתקופה של 25 שנים ממועד השלמת ה-Acceptance Test שיבוצע לאחר קבלת המערכות שתספק החברה. מתן שירותי התפעול והתחזוקה למערכות לאורך מלוא התקופה הנ"ל, במסגרת הסכמי השירותים, צפוי להניב לחברה הכנסות נוספות בסכום מצטבר כולל של כ- 13 מיליון שקל.
איירטאצ' מנהלת מספר תהליכי משא ומתן מתקדמים ביחס להסכמי אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של פרויקטים שונים בישראל ובהודו. החברה תמשיך ותעדכן ככל שאיזה מהתהליכים האמורים יבשיל לכדי הסכם מהותי.