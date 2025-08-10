שיא חדש בגיוסי איגרות החוב בבורסה בתל אביב - עוד לפני סיום השנה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב מדווחת על שיא חסר תקדים בגיוסי חוב - מתחילת שנת 2025 גייסו החברות חוב בסכום מצטבר של כ־97.2 מיליארד שקל - נתון העולה כבר עתה על כלל הגיוסים בשנת 2024, שעמדו על 96.7 מיליארד שקל.
מניתוח של אהוד ניר מיחידת המחקר של הבורסה לני"ע, עולה כי מגזר הנדל"ן מוביל את טבלת גיוסי החוב, עם כ־37.4 מיליארד שקל - כ־38.5% מסך הגיוסים; ובמקום השני - מגזר הבנקים, עם גיוסי חוב בסך כ־33.1 מיליארד שקל, המהווים כ־34% מסך הגיוסים.
בבחינת מספר הנפקות האג"ח, נרשמו מתחילת השנה 286 הנפקות בבורסה. מגזר הנדל"ן מוביל גם כאן, עם 162 הנפקות (56.6% מכלל ההנפקות מתחילת השנה), ואחריו מגזר הבנקים עם 24 הנפקות (8.4%). הפער בין שני המגזרים נובע מהיקף הגיוס הממוצע: כ־1.4 מיליארד שקל להנפקת אג"ח בבנקים, לעומת כ־231 מיליון שקל בלבד להנפקה במגזר הנדל"ן.
הנתונים מעידים על פעילות שוק הון ערה במיוחד והמשך מגמת הצמיחה בגיוסי החוב בישראל.