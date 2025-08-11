1. מבוא
1.1. בחודש אוקטובר 2024 , פרסם הפיקוח על הבנקים תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 368 בנושא "בנקאות פתוחה בישראל" (להלן – הוראה 368) אשר לווה בחוזר ח- 06-2796 (להלן – חוזר 2796). התיקון נועד בעיקרו לקבוע את ההתאמות הנדרשות בהוראה 368 עקב חקיקת חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום (להלן – החוק).
1.2. במסגרת תיקון הוראה 368 האמור, נקבעו גם הוראות בנושאים הבאים:
1.2.1. הרחבת שירות ייזום תשלום בסיסי להוראות תשלום נוספות מעבר להוראת תשלום בודדת (שירות שהיה קיים במסגרת הוראה 368, טרם פורסם התיקון האמור). הרחבה זו כוללת, בין היתר, הוראת תשלום מחזורית, מקבץ של תשלומים, שליחת בקשות תשלום (RTP) והרשאות לחיוב חשבון. מועד תחילה ההוראות האמורות נקבע ליום 1 בספטמבר 2025.
1.2.2. סעיף 30ג להוראה אשר קובע כי מנהל חשבון תשלום למשלם יאפשר למשלם להודיע על רצונו שלא לקבל בקשות בחשבונו. עוד קובע הסעיף כי הודעה על האפשרות האמורה, תימסר למשלם לכל הפחות, עם קבלת הבקשה לראשונה. מועד תחילה הוראה זו נקבע לשנה מיום כניסתן לתוקף של הוראות החוק לעניין שירות ייזום בסיסי, לפי סעיף 80 (ב)(1) לחוק (6 בדצמבר 2025).
1.3. על רקע מבצע עם כלביא, והשלכותיו על המשאב האנושי, המורגשות גם בימים אלו במערכת הבנקאית, לאור התמקדותם בטיפול בנושאים הדחופים העולים אגב מבצע זה, ולאור גיוס מילואים לא מתוכנן, ובתוך כך צמצום כוח האדם במערכת, ולבקשת המערכת הבנקאית, החלטתי לדחות בתקופה קצרה את מועדי התחילה של ההוראות שפורטו לעיל. מועדי התחילה החדשים נקבעו בשים לב לכניסה לחודשי הקיץ ולימי העבודה המעטים שיש בחודשים הקרובים בשל תקופת החגים.
1.4. התיקון לא לווה בפרסום דוח אסדרה לפי חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב- 2021. מאחר שהתיקון כולל דחיית מועדים בלבד.
1.5. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, בהתייעצות עם מאסדרי יוזמי התשלומים לפי סעיף 41(א)(1) לחוק, ובאישור הנגיד, קבעתי הוראה זו.
2 . תחילה
2.1. בסעיף 63 לחוזר 2796:
2.1.1. בסעיף קטן (א), במקום המילים "יחול שנה מיום כניסתן לתוקף של הוראות חוק ייזום תשלום לעניין שירות ייזום בסיסי, לפי סעיף 80(ב)(1) לחוק", יבוא "יחול ביום 15 במרץ 2026".
2.1.2. בסעיף קטן (ב), במקום המילים "ביום 1.9.2025", יבוא "ביום 2.11.2025".
2.1.3. בסעיף קטן (ג), במקום המילים "מיום 1.9.2025", יבוא "מיום 2.11.2025".
2.2. באשר לסעיף 8א להוראה 368, לעניין התנסות בסביבת ניסוי (סאנדבוקס) – חובת מנהל חשבון תשלום למשלם להנגשת הפונקציונאליות המפורטת בסעיפים 63(ב) ו- 63(ג) לחוזר 2796, תחל ביום 5 באוקטובר 2025.