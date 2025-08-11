חברת הפינטק GMT ממשיכה להתרחב ומכריזה על מינוי שלושה בכירים חדשים לצוות ההנהלה

חברת הפינטק GMT, המובילה בפתרונות תשלום מתקדמים, ממשיכה בתנופת צמיחה ומחזקת את שדרת ההנהלה שלה עם מינוי של שלושה בכירים חדשים. המינויים החדשים מגיעים בעיצומה של תקופה אסטרטגית עבור החברה, בה היא מרחיבה את פעילותה העסקית ונערכת להשקת שירותים חדשניים בשוק התשלומים הישראלי. המהלך מהווה חלק ממהלך כולל לחיזוק יכולותיה של GMT בתחומי הטכנולוגיה, הרגולציה והפיתוח העסקי, ולמיצוב מעמדה כשחקן מרכזי בזירת הפינטק בישראל.

ערן סרוק, מנכ"ל GMT התייחס למינויים החדשים: "GMT נמצאת בנקודת זינוק משמעותית. אנחנו פועלים בסביבה דינמית, רבת הזדמנויות, והמינויים החדשים מחזקים את יכולתנו להוביל חדשנות, לחדור לשווקים נוספים ולהעניק ערך מוסף ללקוחותינו. כל אחת ואחד מהמנהלים החדשים מביא עמו ניסיון מוכח וחשיבה אסטרטגית שיסייעו לנו לקדם את החברה לשלב הבא בהתפתחותה".

לתפקיד מנהלת חטיבת המכירות מונתה לימור אלפסי - במסגרת תפקידה, תוביל לימור את אסטרטגיית המכירות של GMT עם דגש על הרחבת הפעילות במגזר העסקי והקמת מערך מכירות B2B חדש. לימור מביאה עמה ניסיון של למעלה מ-15 שנים בתחום. קודם לכן, הקימה וניהלה את מחלקת WWWcard, הכרטיס הנטען הראשון בישראל, בחברת ויזה כ.א.ל.. בתפקיד זה הובילה פרויקטים חוצי ארגון בתחום התשלומים הדיגיטליים, פיתחה מערכות לניהול סיכונים מבוססות דאטה, וניהלה קשרים מול גופי רגולציה, כגון Visa העולמית ובנק ישראל. בשנים האחרונות כיהנה בתפקידי ניהול בכירים ב- Duns&Bradstreet ישראל, שם הובילה את המחלקה העסקית-אסטרטגית, פיתחה תהליכי מכירה מבוססי דאטה והובילה צוותים לעמידה ביעדים. במסגרת תפקידה, ניהלה קשרים עם מאות מהחברות הגדולות במשק והתמחתה בפיתוח פתרונות מותאמים לעולמות ה-B2B.

לתפקיד מנהל הביטחון הראשי מונה חן ביברמן – ביברמן מגיע עם כ-16 שנות ניסיון מצטבר בתחומי החקירות, המודיעין וניהול הסיכונים. הוא החל את דרכו כקצין במשטרת ישראל, שם שירת במשך 11 שנים בתפקידי שטח ומטה באגף המבצעים, מודיעין וחקירות. עם שחרורו, הצטרף לחברת האשראי MAX, בה פעל במשך כ-5 שנים כחלק מאגף ניהול הסיכונים, והתמחה בחקירות מורכבות ובמניעת הונאות. ביברמן בוגר תוכנית האקדמיזציה של קורס הקצינים של משטרת ישראל ואוניברסיטת חיפה, ומוסמך כמנהל אבטחה מונחה משטרת ישראל. בתפקידו כמנהל הביטחון הראשי (CSO) של GMT, הוא אמון על הקמה, פיתוח וניהול של מערך הביטחון הארגוני, הכולל אבטחה פיזית, שמירה על מהימנות העובדים, ניהול סיכוני מעילה ושיתוף פעולה שוטף עם כלל הרשויות הרלוונטיות.

לתפקיד קצין ציות ראשי מונה ליאור רוזנפלד - רוזנפלד מביא עמו ניסיון של למעלה מ־14 שנים בתחומי הייעוץ המשפטי, ניהול סיכונים וציות. בשנים האחרונות כיהן כממונה על הגנת הפרטיות (DPO) ויועץ משפטי בכיר בפירמת ראיית החשבון והייעוץ Deloitte ישראל. קודם לכן, שימש במשך למעלה מ-10 שנים כיועץ משפטי ומנהל סיכונים במחלקת הייעוץ והמחלקה הכלכלית של פירמת ראיית החשבון EY ישראל. ליאור הינו עורך דין, מבקר פנים מוסמך וקצין ציות מטעם איגוד הציות הבינלאומי (ICA) והאגודה הישראלית לציות אכיפה מנהלית וביקורת.

המינויים החדשים משתלבים במהלך טבעי ומתבקש לאור הצמיחה המשמעותית ש-GMT חווה כיום והצמיחה הצפויה בתקופה הקרובה, עם התרחבות לשווקים חדשים והשקת מוצרים ושירותים מתקדמים. כחלק מהתהליך, החברה צירפה לשורותיה מאז תחילת השנה עשרות עובדים חדשים בעיקר בתחומי הפיתוח, שירות הלקוחות והמכירות.