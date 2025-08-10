הודות לרשת החדשה: פרטנר צמחה ב-16 אלף לקוחות סלולר נטו ברבעון השני

קבוצת התקשורת פרטנר מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2025 ומציגה, בהשוואה לרבעון המקביל, צמיחה בכל מדדי הרווחיות: 26% ברווח הנקי ל-72 מיליון ₪; 14% ברווח התפעולי ל-103 מיליון ₪; 7% ב-EBITDA ל-303 מיליון ₪; ו-94% בתזרים המזומנים החופשי ל-134 מיליון ₪.
החברה השלימה את שדרוג כלל לקוחותיה לרשת הסלולר החדשה והמתקדמת Private 5G, שהובילה לצמיחה של 16 אלף מנויי סלולר נטו ברבעון – קצב הגיוס הגבוה ביותר ב-3 השנים האחרונות.
לקראת סוף השנה יחל שדרוג כלל הלקוחות לשירות הטלוויזיה החדש, הכולל אפליקציה מתקדמת והיצע תכנים רחב הרבה יותר.
עיקרי תוצאות רבעון שני 2025 (בהשוואה לרבעון שני 2024)
ההכנסות (בנטרול דמי קש"ג ) הסתכמו ב-770 מיליון ₪, גידול של כ-2% בהשוואה ל-752 מיליון ₪ ברבעון המקביל. ללא הנטרול, ההכנסות הסתכמו ב-802 מיליון ₪, קיטון של כ-3% בהשוואה ל-823 מיליון ₪ ברבעון המקביל.
ההכנסות משירותים (בנטרול דמי קש"ג1) הסתכמו ב-643 מיליון ₪, גידול של כ-5% בהשוואה ל-612 מיליון ₪ ברבעון המקביל. ללא הנטרול, ההכנסות משירותים הסתכמו ב-675 מיליון ₪, קיטון של כ-1% בהשוואה ל-683 מיליון ₪ ברבעון המקביל.
ההכנסות ממכירת ציוד הסתכמו ב-127 מיליון ₪, קיטון של כ-9% בהשוואה ל-140 מיליון ₪ ברבעון המקביל.
הרווח התפעולי הסתכם ב-103 מיליון ₪, צמיחה של כ-14% בהשוואה ל-90 מיליון ₪ ברבעון המקביל, שקוזז בחלקו על ידי עלייה בהוצאות אגרות תדרים.
הרווח הנקי הסתכם ב-72 מיליון ₪, צמיחה של כ-26% בהשוואה ל-57 מיליון ₪ ברבעון המקביל.
ה- EBITDAהמתואם הסתכם ל-303 מיליון ₪, גידול של כ-7% בהשוואה ל-283 מיליון ₪ ברבעון המקביל.
תזרים מזומנים חופשי מתואם הסתכם ב-134 מיליון ₪, צמיחה של כ-94% בהשוואה ל-69 מיליון ₪ ברבעון המקביל.
חוב פיננסי נטו הסתכם ב-287 מיליון ₪, בהשוואה ל-502 מיליון ₪ ברבעון המקביל. בחודש מאי 2025, אישררה Standard & Poor’s Maalot Ltd ("מעלות") דירוג ilAA- באופק יציב (STABLE) לחברה ולסדרות האג"ח שלה.
מדדים תפעוליים עיקריים לרבעון שני 2025
מצבת מנויי הסלולר של החברה הסתכמה בכ-2.648 מיליון (כ-94% מנויי פוסט-פייד), צמיחה של 16 אלף מנויים נטו בהשוואה לרבעון קודם – קצב הגיוס הגבוה ביותר ב-3 השנים האחרונות, הודות להשלמת השדרוג לכלל הלקוחות לרשת הסלולר החדשה והמתקדמת Private 5G. מצבת מנויי דור 5 הסתכמה בכ-692 אלף.
הכנסה חודשית ממוצעת למנויי סלולר (ARPU) בנטרול דמי קש"ג הסתכמה ב-43 ₪, עלייה של שקל בהשוואה לרבעון המקביל.
שיעור הנטישה של מנויי הסלולר הסתכם ל-4.5%, בהשוואה ל-4.7% ברבעון המקביל.
מצבת מנויי הסיבים האופטיים הסתכמה ב-452 אלף, גידול של 6 אלף מנויים בהשוואה לרבעון קודם. פרטנר היא הספקית בעלת היצע הסיבים הרחב בישראל, היחידה עם היכולת להציע שירות סיבים בכל משק בית בו קיימת תשתית סיבים (פוטנציאל של כ-2.8 מיליון משקי בית), הודות לתשתית עצמאית שפרסה והסכמים שחתמה עם חברות תשתית אחרות.
מצבת מנויי האינטרנט (סיבים ונחושת) הסתכמה ב-482 אלף, גידול של 2,000 מנויים בהשוואה לרבעון קודם. כ-94% מכלל המנויים מחוברים לסיבים אופטיים.
הכנסה חודשית ממוצעת למנויי אינטרנט (ARPU) הסתכמה ב-93 ₪, עלייה של שני שקלים בהשוואה לרבעון המקביל.
מצבת מנויי הטלוויזיה הסתכמה ב-199 אלף, ירידה של אלף מנויים בהשוואה לרבעון קודם. לקראת סוף השנה יחל שדרוג כלל הלקוחות לשירות הטלוויזיה החדש, הכולל אפליקציה מתקדמת והיצע תכנים רחב הרבה יותר.
אבי גבאי, מנכ"ל קבוצת פרטנר:
"אנו ממשיכים להציג גם הרבעון שיפור ניכר בתזרים המזומנים, הודות לצמיחה במדדי הרווחיות, מצוינות תפעולית וסיום פרויקטי השקעה משמעותיים. חזרנו לצמוח בלקוחות הסלולר שלנו, בין היתר כתוצאה מהשלמת המעבר לרשת החדשה, שהובילה לשיפור משמעותי באיכות השירות. תשומת הלב שלנו מופנית כעת למימוש שני פרויקטים משמעותיים שיתנו את פירותיהם בתחילת השנה הבאה – שירות הטלוויזיה החדש ומכרז הסלולר של החשכ"ל".
מירי תקוטיאל, סמנכ"לית כספים, קבוצת פרטנר:
"תוצאות הרבעון השני של השנה משקפות עלייה בהכנסות (ללא קש"ג) והמשך שיפור במדדי הרווחיות ובתזרים החופשי. ה-EBITDA המתואם עלה ברבעון בכ-7% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכם בכ-303 מיליון ש"ח, כתוצאה מצמיחה בהכנסות המגזר הנייח ובהכנסות מחבילות סלולר, והמשך מיקוד ביעילות התפעולית. התזרים החופשי הסתכם ברבעון בכ-134 מיליון ₪ והצטבר לסך של כ-238 מיליון ₪ במחצית הראשונה של שנת 2025".
226 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 295.13 מיליון בפרטנר
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
3.41%
|
3411926.5
|
3.31%
|
749325
|
3.31%
|
6498321
|
3.24%
|
5410975.25
|
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA
|
2.95%
|
213084.75
|
2.95%
|
6603711.5
|
2.9%
|
10205976.25
|
2.71%
|
19327.25
|
2.52%
|
284210
|
2.35%
|
1863321.5