"חשבתי שמדובר בבוננזה, אבל כיום המציאות באתונה בעייתית" - נדל"ן בחו"ל בצל אנטישמיות

גל אנטישמיות עולמי ואנטי ישראלי בעולם, כולל בערי יעד להשקעות נדל"ן של ישראלים בחו"ל, מאלצים משקיעים רבים לשקול אם להחזיק, למכור או לשנות כיוון כיום.

בזמן כתיבת הכתבה, בדיוק הוכרז "יום זעם למען עזה" ביוון בדגש על אתונה, כותרת שהיתה נשמעת לכאורה דימיונית עד לפרוץ המלחמה, וגם בחודשים האחרונים כשיוון נחשבת ידידותית לישראל, ואחת היעדים הכי פופולרים ומבוקשים של הישראלים, במיוחד בחופשת הקיץ. הגל העכור לא נעצר ביוון אלא מתפשט גם לקפריסין, עוד יעד מבוקש.

אם לאור המשבר המתמשך עם טורקיה כבר שנים, הפכו יוון וקפריסין ליעדים החלופיים במיוחד לאור קירבתן מישראל בטיסה קצרה, שפע האטרקציות, והמחירים הזולים יחסית, עכשיו מסתבר לאור התנהלותן, אותן מדינות כבר לא מפתות באופן אוטומטי את הישראלים.

הצהרות קשות של פוליטיקאים ביוון וקפריסין נגד ישראל

האווירה הציבורית ביוון ובקפריסין קיבלה בזמן האחרון מימד פוליטי בולט, כאשר מספר אישים בכירים הביעו עמדות חריפות כלפי ישראל והישראלים. כמו למשל באפריל האחרון, ראש עיריית אתונה האריס דוקאס הגיב לפניית שגריר ישראל על רקע גרפיטי אנטישמי בעיר ואמר דברים חמורים בתקשורת היוונית בתגובה, כשהוא רומז על מדיניות ישראל שלכאורה מבצעת פשעים בעזה. דבריו עוררו סערה ציבורית, וחלק לא קטן מהציבור ראה בכך עוד סיבה להקצין את ההפגנות נגד ישראל והיחס לישראלים.

בקפריסין, סטפנוס סטפאנו, מזכ״ל מפלגתAKEL המפלגה הקומוניסטית, התייחס בכנס בלימסול ובפאפוס לעלייה במספר הרוכשים הישראלים באי. לדבריו "אם לא נפעל נגלה שארצנו איננה שלנו", כשהוא מותח ביקורת על "הקמת שכונות סגורות, בתי כנסת ובתי ספר ציוניים", שלדבריו מהווים חלק ממהלך "להשגת שליטה כלכלית וחברתית".

הצהרות מסוג זה אינן נשארות רק בגבולות השיח הפוליטי, הן מחלחלות אל השוק ומשפיעות על תחושת הביטחון של המשקיעים הישראלים והעוסקים בליווי משקיעים , ובמיוחד במתעניינים בהשקעות ביוון וקפריסין בכלל.

כך גם ספינה שהייתה אמורה לעגון באי סירוס שביוון, עם 1600 נוסעים ישראלים, נתקלה בהפגנה פרו-פלסטינית ונאלצה לעזוב לקפריסין, והיו עוד תקריות רבות נגד ישראל.

מה קורה בערים הכי מבוקשות להשקעה ביוון וקפריסין?

בעקבות החרפת האנטישמיות באירופה מאז תחילת המלחמה בישראל, משקיעי נדל"ן ישראלים באתונה, לרנקה, לימסול ופאפוס ניצבים בפני מציאות חדשה ומאתגרת. לצד חששות ביטחוניים ותדמיתיים, השוק המקומי בערים אלו משתנה גם מבחינת דמוגרפיה בשנים האחרונות, וגם מבחינת ביקוש והיצע ומחירי הנדל"ן. זרם המהגרים המגיעים ממזרח אירופה, מהמזרח התיכון ומהמזרח הרחוק משנה את פני השכונות, ולעיתים יוצר מתחים חברתיים שעלולים להשפיע על ערך הנכסים.

אם עד לא מזמן לא היתה בעיה למצוא מרואיינים לכתבה על השקעות ביוון וקפריסין, לא רק בשם אמיתי אלא עם תמונה רצון והתלהבות לחשיפה, לספר על הכדאיות וההזדמנות לעשות תשואה ועליית ערך יפה באותם ערים, עכשיו משקיעים, מלווי משקיעים, והעוסקים בהשקעות שם מעדיפים דווקא להישאר בעילום שם.

השילוב בין המגמות החברתיות והפוליטיות מציב בפני המשקיעים דילמה, האם להמשיך להחזיק בנכסים באזורי ביקוש שהולכים ומשתנים, או לחפש הזדמנויות בשווקים אחרים?

"חשבתי שמדובר בבוננזה, אבל כיום המציאות באתונה בעייתית"

יואב משקיע באתונה: "כשקניתי את הדירה באתונה בשכונת פסירי, המחשבה הייתה על עליית ערך מהירה ושוק תיירות חזק. בשנה האחרונה אני רואה ירידה בתיירות הישראלית, וחלק מהשוכרים המקומיים מתקשים לשלם את השכירות בזמן. יש גם שינוי באופי השכונה, יותר מהגרים ממזרח אירופה ומאסיה, וזה משנה את הביקוש. התשואה עדיין קיימת, אבל אני לא בטוח לגבי הערך בעתיד. חלק מהשכנים הישראלים כבר שמים שלטים למכירה. אני מתלבט אם להחזיק עוד או למכור עכשיו. התחושה הכללית היא שזו כבר לא אותה אתונה שהכרתי לפני חמש שנים וכבר לא מדובר בבוננזה כמו שחשבתי, המציאות כיום בעייתית ."

עמית משקיע באתונה: "אני משקיע כבר שש שנים באתונה, יש לי שלוש דירות בשכונות שונות. בשנים הראשונות, היחס של השכנים היה סקרני ונעים, היום זה פחות חמים. לא מדובר בעוינות ישירה, אבל התחושה היא שיותר אנשים 'בוחנים אותך' כשמבינים שאתה מישראל. מבחינת השקעה, התשואה עדיין טובה, אבל אני רואה ירידה בפניות לשכירות לטווח קצר, במיוחד מתיירים ישראלים. אין ספק שקורה משהו שלילי ביחס לישראלים בכלל, ומשקיעי נדל"ן ישראלים באתונה בפרט, אני מאוד מקווה שזה זמני".

יונתן מלווה משקיעים בקפריסין: "אני מלווה ישראלים בלרנקה ולימסול כבר שמונה שנים, עד לפני שנתיים, הרוב רצו דירות נופש חדשות ליד הים. היום השאלות הראשונות הן על ביטחון אישי, יציבות פוליטית ומי גר בשכונה. לרנקה קיבלה בשנים האחרונות הרבה עובדים זרים ואוכלוסיות חלשות, וזה משפיע על התחושה הכללית ועל פרופיל השוכרים. יש ישראלים שמבקשים למצוא פרויקטים חדשים דווקא בפאפוס או מחוץ למרכזים, כדי להתרחק מאזורים בעייתיים. ברור לי שהגל הנוכחי של אנטישמיות ותדמית שלילית לישראל בעולם, מבריח חלק מהמשקיעים החדשים."

רונית מנהלת נכסים והשקעות בלימסול ופאפוס: אני מטפלת בכ־20 נכסים בבעלות ישראלים, בתקופה האחרונה אני מקבלת יותר פניות לבדיקת אפשרות למכירה מאשר לרכישה. השוק כאן עדיין חזק, אבל יש ירידה בפניות מישראלים חדשים. בעלי דירות חוששים מהתחזקות מאוכלוסיית המהגרים כמו בלרנקה, באזורים מסוימים ומהשפעתה על מחירי השכירות והערך העתידי. חלקם חוו גם תקריות לא נעימות עם שכנים או דיירים בעלי דעות אנטי־ישראליות. אני מנסה להרגיע ולהסביר שיש גם אזורים בטוחים ומבוקשים מאוד, אבל ברור שהאווירה הכללית שינתה את השיח בין בעלי הנכסים והרצון להשקיע כאן."

מאפייני הערים בהיבט של משקיעי הנדל"ן

אתונה





אתונה כיכר אומוניה, צילום: מוטי קפלן



בירת יוון, מרכז פוליטי, תרבותי וכלכלי. עיר תיירות מרכזית באירופה, בשנים האחרונות חווה התאוששות כלכלית מהמשבר של 2008, עם צמיחה בתיירות ובנדל"ן.

שוק הנדל"ן

משיכה גדולה למשקיעים זרים בעקבות תוכנית ה–Golden Visa. מחירי דירות 2 חדרים באזורים טובים: 160–220 אלף אירו חדשות. 140–190 אלף אירו יד שנייה.

אזורים מבוקשים- מרכז קולונאקי, פנגראטי, וכן אזורי חוף כמו גליפאדה וווליאגמני.

אוכלוסייה ומהגרים - ריכוז גבוה של מהגרים מאלבניה, פקיסטן, אפגניסטן, בנגלדש וסוריה. חלק מהאזורים מתאפיינים בשכונות מעורבות עם אוכלוסייה חלשה.

מגמות למשקיעים - תשואות גבוהות יחסית מהשכרה לטווח קצר, אך קיימת רגישות לאירועים בישראל פוליטיים ולתדמית ישראלית.

לרנקה





לרנקה, צילום: מוטי קפלן



עיר חוף בדרום מזרח האי, עם נמל בינלאומי ושדה תעופה. מתאפיינת באווירה נינוחה ותיירות עונתית חזקה.

שוק הנדל"ן

מחירי דירות 2 חדרים באזורים טובים: 190–230 אלף אירו (חדשות), 170–210 אלף אירו יד שנייה. אזורים מבוקשים - פרדוס, מקנזי, דקליה.

אוכלוסייה ומהגרים: שיעור גבוה של מהגרי עבודה, בעיקר מסרי לנקה, הודו, וייטנאם, בנגלדש וקהילות ערביות. חלק מהשכונות בעלות ריכוז גבוה של אוכלוסיות חלשות.

מגמות למשקיעים: ביקוש גבוה לשכירות ארוכת טווח ממקומיים ומהגרים, אך פגיעה קלה בשוק הנופש עקב שינוי תמהיל האוכלוסייה.

לימסול

אופי כללי - המרכז העסקי והפיננסי של קפריסין, עיר מודרנית עם קהילה בינלאומית חזקה

שוק הנדל"ן

מחירי דירות 2 חדרים באזורים טובים: 240–300 אלף אירו חדשות, 210–270 אלף אירו יד שנייה. אזורים מבוקשים: מרכז העיר, אזור הנמל החדש, אזור ניאפוליס, ואזור זקאקי, הקרוב לקזינו הגדול באירופה.

אוכלוסייה ומהגרים - אוכלוסייה מעורבת מקומיים, רוסים, בריטים, ישראלים, וקהילות מהגרים קטנות יחסית. רמת החיים גבוהה מהממוצע בקפריסין.

מגמות למשקיעים שוק יוקרתי עם עליות מחירים יציבות, אך תשואות נמוכות יחסית בשל מחירי כניסה גבוהים.

פאפוס

אופי כללי- יעד תיירותי מובהק בדרום-מערב האי, עם ריבוי אתרי מורשת ומזג אוויר נעים רוב השנה. שדה התעופה בפאפוס להבדיל מלימסול שם אין שדה תעופה, יתרון משמעותי.

שוק הנדל"ן

מחירי דירות 2 חדרים באזורים טובים: 160–200 אלף אירו חדשות, 140–180 אלף אירו יד שנייה. אזורים מבוקשים: קאטו פאפוס, קורה צ'וקלי, יוניברסל.

אוכלוסייה ומהגרים- תמהיל של מקומיים, תיירים קבועים, גמלאים מאירופה, ומהגרי עבודה בעיקר מאסיה.

מגמות למשקיעים- יתרון גדול שדה התעופה הבינלאומי. מתאים להשקעות נופש עם ביקוש עונתי חזק, אך מושפע מתנודות בתיירות.

מה מומלץ למשקיע הנדל"ן הישראלי ביוון וקפריסין?

אם בתקופות רגילות, ללא מלחמה מתמשכת ברקע כפי שמתרחשת כיום וכמעט ללא השפעה שלילית ביוון בקפריסין, כשהמשקיע הישראלי כמו גם התייר הישראלי היה מבוקש ורצוי, היום במיוחד כדאי מאוד לעשות הערכת מצב מחדש, לגבי ההשקעה באותן מדינות. מומלץ לבחון את ההתפתחויות המקומיות והמדיניות הרגולטורית, כלפי משקיעים ויחס האוכלוסייה המקומית בפרט באותן שכונות בה נימצא הנכס להשקעה.

כמו בכל השקעה לא צריך לקבל החלטות פזיזות, בגלל גל שלילי כזה או אחר באותן ערים ביוון וקפריסין, אבל בהחלט כדאי להיערך לכל אפשרות.

יתכן שדווקא בגלל המצב יופיעו הזדמנויות בשוק הנדל"ן המקומי, מצד משקיעים ישראלים שיהיו מעוניינים למכור ומהר מחשש להידרדרות נוספת במצב הפוליטי.

מה שבטוח שייקח זמן לשוב לאותה אווירה פסטורלית ותחושת ביטחון וסימפטיה, מצד האוכלוסייה והפוליטיקאים ביוון וקפריסין, כלפי הישראלים בכלל ובפרט מצד משקיעי הנדל"ן, לעומת אווירת החשש החשדנות והעויינות, שחשים ישראלים שם כיום.