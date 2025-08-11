שוק ההון המקומי מגיב לקראת הכרעות גורליות לגבי הפעילות בעזה

מדד ת"א 125 ירד 6% יחסית לרמת שיא שנרשמה לפני שבועיים.

ההתפתחויות בארה"ב ובישראל הובילו לסגירת הפער בתשואות אג"ח בין שתי המדינות.

היחלשות מסוימת בשוק העבודה האמריקאי הגדילה את הסיכוי לשתי הפחתות בריבית הפד עד סוף השנה.

המבוי הסתום בשיחות לגבי החזרת החטופים והחללים מעזה תוך כינון הפסקת אש, ואי-הוודאות לגבי המשך הפעילות שם, כולל האפשרות של כיבוש מלא של הרצועה, הובילו לתיקון מסויים ביחס למגמות הקודמות בשוק ההון המקומי. בשבועיים האחרונים מדד ת"א 125 ירד 6% מרמת שיא אחרונה שנרשמה ב- 23.7. באותה התקופה, השקל פוחת משער של 3.33 ל- 3.44 שקל לדולר, דווקא בזמן של היחלשות הדולר בעולם. במקביל, התשואה לפדיון על אג"ח ממשלת ישראל ל- 10 שנים עלתה מ- 4.18% ל- 4.24% לשנה, כאשר ברקע מגמה הפוכה של התשואה לפדיון על אג"ח ממשלת ארה"ב. למעשה, עתה נסגר הפער שהיה קיים בין תשואות אלה, כאשר הרמה בישראל הייתה נמוכה מזאת בארה"ב.

אנו סבורים שיחסית לעלייה המשמעותית באי-הוודאות הביטחונית, המדינית והכלכלית לגבי ההתפתחויות בעזה, תגובות שוק ההון המקומי מדודות וסבירות. בכל מקרה, מוקדם עדיין לקבוע האם מגמות אלה יימשכו בתקופה הקרובה.

בתחומים אחרים בישראל, נמשכת ההתרחבות בפעילות של ענפי ההיי טק תוך צמיחה בסך הייצור וביצוא השירותים. חלק מההתרחבות מיוחס לעלייה בביקושי המגזר הביטחוני. מחירי הדלקים ירדו החודש בשיעור של 1.15% ונרשמה ירידה גם במחירי סחורות חקלאיות. חרף העובדה ששיעורי האינפלציה שצפויים להירשם ביולי ובאוגוסט גבוהים יחסית (קרובים לחצי אחוז לחודש), הציפיות לאינפלצייה משוק ההון ממשיכות להיות מעט מעל 2% לשנה.

ארה"ב: המשקיעים מנסים לעכל חדשות כלכליות משמעותיות אך מעורבות בתחומים רבים, כגון: דוחות על ביצועי חברות הציבוריות ברבעון השני, נתונים חדשים לגבי האינפלציה והתעסוקה והצהרות הנשיא טראמפ על שיעורי המכס על היבוא לארה"ב ממדינות רבות. בשורה התחתונה, מדד P500&S רשם ירידה של 2.4% מהשיא של כל הזמנים של סוף יולי, התשואה לפדיון על אג"ח ממשלתי ירדה ל- 4.24% לשנה והדולר נחלש מעט ביחס לסל מטבעות אחרים. הנתונים החדשים הביאו לשינוי גדול בהערכות השוק לגבי ריבית הפד בחודשים הקרובים. על פי החוזים העתידיים, קיימת הסתברות גבוהה מאד (93%) לכך שהריבית תופחת ל- 4.25% בישיבה הקרובה ב- 17.9 וגם סיכוי רב להפחתת ריבית נוספת עד סוף השנה, מועד בו ככל הנראה הריבית תעמוד על 4% לעומת 4.50% כיום. עם זאת, חשוב להתייחס בזהירות לשינוי שחל בהערכות השוק לגבי ריבית הפד, שהרי סביבת אינפלציית ליבת מדד ה- PCE היא כעת 2.8% לשנה, גבוהה מהיעד של 2% לשנה ע"י הבנק הפדרלי.

דוח התעסוקה לחודש יולי הפתיע ואותת על היחלשות ניכרת בשוק העבודה האמריקאי. תוספת המשרות המאויישות הגיעה ל- 73 אלף, בזמן שהתחזיות עמדו על תוספת של 115 אלף משרות. עיקר ההפתעה המאכזבת הגיע לעדכון כלפי מטה של 258 אלף משרות על הנתונים שפורסמו לגבי מאי ויוני. ביחד, העלייה המצטברת במשרות בשלושת החודשים האחרונים הגיעה רק ל- 106 אלף, נתון שכאמור מאותת על היחלשות ניכרת של מצב השוק. עם זאת, נתון שיעור האבטלה נותר ללא שינוי. פרסום הנתונים לעיל הוביל לתגובות חדות בוול סטריט בדמות ירידה במדדי המניות והתגברות הציפיות להפחתות הריבית ע"י הפד בחודשים הקרובים. חרף המסר המעט פסימי מהנתונים האלה, הדוחות הרבעוניים של חברות ציבוריות המשיכו להצביע על הפתעות חיוביות בממוצע בביצועים ברבעון השני. עד אתמול, כ- 66% מחברות ה- S&P500 פרסמו את דוחותיהן וב- 82% מהמקרים נתוני הרווחיות היו מעל ומעבר לתחזיות.

הנשיא טראמפ טרם השלים את המלאכה של קביעת שיעורי המכס על היבוא לארה"ב ממדינות שונות. למשל, ההחלטה על המכסים מול סין נדחתה ל- 12.8 וההחלטה לגבי מקסיקו תתפרסם ככל הנראה במהלך שלושת החודשים הקרובים. בינתיים, שיעורי מכס גבוהים במיוחד, של 50%, נקבעו על יבוא מברזיל והודו, של 39% ו- 35% על יבוא משווייץ ומקנדה בהתאמה. לעומת זאת, החלטה שכיחה היא של קביעת שיעור מכס של 15% על מדינות כגון ישראל, יפן והאיחוד האירופי. אמנם אי-הוודאות לגבי שיעורי המכס "הסופיים" שייקבעו, אך נראה כי בזמן האחרון גורם זה מעיב פחות על השווקים לעומת העבר. עם זאת, כנהוג אצלו, טראמפ עלול להפתיע שוב ושוב את השווקים בהחלטות מסוימות. טרם נקבעו שיעורי המכס על יבוא מוצרי פארמה ואלקטרוניקה צרכנית, ואמש הנשיא הודיע על כוונתו להטיל מכס של 100% על יבוא שבבים, שיעור שלא יחול על חברות המייצרות בארה"ב.

