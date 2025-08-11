רייזור לאבס ממשיכה בתנופה ובצמיחה המהירה גם ב-2025

ההכנסות במחצית הראשונה זינקו פי שלושה לכ-15.7 מיליון ש״ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

צמיחה של 100% בהכנסות החוזרות (ARR) מרישיונות לתקופה, שהסתכמו לכ-3.8 מיליון ש״ח, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי לתקופה זינק בכ-300% לכ-6.7 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד ועלה משיעור של 34% ל-43%.

רייזור לאבס, העוסקת בפיתוח ושיווק מוצרי בינה מלאכותית לתעשייה הכבדה ולתעשיית הכרייה בפרט מדווחת על תוצאות למחצית הראשונה של 2025. החברה ממשיכה במימוש הצבר בהיקף של כ- 78.6 מיליון שקל שהתקבל מהשלמת עסקה אסטרטגית בענקית כרייה בינלאומית – מתוך 14 אתרים בהסכם, ב-4 אתרים הפתרונות של רייזור לאבס כבר פעילים, ב-4 אתרים נוספים מתבצעת התקנה והחברה פועלת להשלים ההטמעה בשאר האתרים ברבעונים הקרובים. לאור התקדמות ההסכם, החברה רושמת הכנסות של כ-15.7 מיליון שקל, עליה של 212% בהשוואה ל-5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

סך ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) של החברה מרישיונות במחצית הראשונה של 2025 עלתה ב-100% לכ- 3.8 מיליון ש״ח, בהשוואה לכ-1.7 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2025 זינק ב-297% לכ-6.7 מיליון שקל בהשוואה ל-1.7 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. כמו כן, שיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2025 עלה ל-43%, בהשוואה ל-34% בתקופה המקבילה אשתקד.

בסוף יולי 2025, דיווחה החברה על השלמה מוצלחת של שלב הבדיקות הסופיות באחד מאתרי הכרייה עבור שני דגמי המשאיות הכבדות המשמעותיים הפועלים באתרים של ענקית הכרייה הגלובלית. שלב זה הוא חלק מהסכם בהיקף של 7.4 מיליון דולר להתאמת מערכת ה-DataMind AI של החברה ל-5 סוגי משאיות וכלים הנדסיים בשלושה אתרי כרייה. החברה החלה במשא ומתן למכירת רישיונות תוכנה עבור משאיות הלקוח מאותם הסוגים אשר עשויים להביא לצמיחה משמעותית של הכנסות החברה מרישיונות תוכנה (ARR).

כמו כן, בהמשך להסכם עם חברה ביטחונית גלובלית, שנחתם בתחילת שנת 2024, לאספקת מוצר ה- Inspection AI של החברה לביצוע בקרת איכות לשם זיהוי אוטומטי של פגמים בתחמושת, במהלך הרבעון השני של 2025 השלימה החברה את אספקת המערכת האחרונה מתוך ארבע במסגרת ההסכם וקיבלה אישור סופי של הלקוח. כיוצא מזה, החל מהרבעון השלישי של שנת 2025 החלה תקופת שירות שנתית על המערכות שסופקו אשר יביא גם הוא לגידול ב- ARR של החברה.

החברה פועלת להרחבת פיילוטים נוספים ומו"מ ברמות בשלות שונות מול לקוחות כרייה נוספים.

רז רודיטי, מייסד שותף ומנכ״ל רייזור לאבס: ״בחציון האחרון מוצר החברה ייצר מיליוני דולרים של חיסכון עבור לקוחותינו הפעילים ברחבי העולם. כעת, התנופה נמשכת במספר הטמעות גדולות בהיקף אלפי סנסורים בעולם שצפויות להסתיים עד סוף השנה. במקביל, ההתרחבות שלנו לעולם הנייד של משאיות כבדות וציוד הנדסי מתקדמת היטב, כאשר כיום מחוברות כ-50 משאיות למערכת באופן פעיל ותובנות זורמות ללקוח הראשון החל מיולי האחרון. אנו רואים במוצר זה, פוטנציאל משמעותי להמשך הצמיחה ב-ARR. אנו צופים שהמשך הצמיחה בהכנסות החוזרות שמתרחש לאור פריסת האתרים עבור תאגיד הכרייה, פיילוטים נוספים שמתקדמים והתרחבות לעולם המשאיות, יתבטא בגידול נוסף ברווחיות הגולמית כפי שקרה בחציון האחרון״.



