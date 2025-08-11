IBI בית השקעות - מעלים את מחיר היעד למניה של פרטנר

המגמה החיובית נמשכת, שיפור ב-KPI's ותזרים משמעותי – מעלים מחיר יעד

פרטנר פרסמה את דוחותיה לרבעון השני של 2025 אתמול בסוף יום המסחר. הדוח הציג מגמות חיוביות מאוד וזאת על אף שההכנסות היו מעט נמוכות מהתחזיות (בשל חולשה בהכנסות ממכירת ציוד קצה) . הנקודות החיוביות הן תזרים מזומנים חופשי אחרי ריבית גבוה במיוחד (מעל 200 מיליון ₪ במחצית), השיפור ב-ARPU בשני המגזרים והירידה בהוצאות התפעוליות. לאור השיפור בתוצאת והצפי לשיפור נוסף בשנים הבאות עידכנו את המודל ואנו מעלים את מחיר היעד ל-37 ₪ למניה ואנו שומרים על המלצת תשואת יתר למניה.

מגזר הסלולר – עליה ב-ARPU על אף הפגיעה בהכנסות רומינג בסוף הרבעון

פרטנר הוסיפה כ-16,000 מנויי פוסטפייד ברבעון, כאשר ה-ARPU בנטרול דמי קישוריות עלה כצפוי בשקל אחד ל-43 ₪, בזכות גידול בהכנסות מרומינג ומחבילות סלולר אנו מזכירים כי בחודש יוני כמעט ולא היתה תנועת טיסות בשל המלחמה מול איראן כך שהעליה היתה יכולה להיות גבוהה יותר. כ- 90% מהמנויים של פרטנר הם מנויי פוסטפייד וזה מספר ראוי לציון שנותן בסיס של ודאות לתוצאות בהמשך.

שיעור הנטישה המשיך לרדת, בהתאם למגמה החיובית שנרשמה ברבעונים האחרונים, ועמד על 4.5% בלבד. סך ההכנסות במגזר הנייד הסתכמו ב-492 מיליון ₪ – נמוך במעט מהתחזית. הסיבה לכך היא מכירות הציוד שהמשיכו להיות חלשות, עם תרומה נמוכה של כ-13 מיליון ₪ לשורת הרווח הגולמי.

בצד ההוצאות, פרטנר ממשיכה להדק את החגורה עם ירידה בהוצאות התפעוליות לרמה של 106 מיליון ₪. חלק מהירידה נובעת מירידה בהיקף הוצאות השיווק, נוכח פערי עיתוי.

המגזר הנייח – שיפור יציב ועקבי והטוב עוד לפנינו

בנייח, במגזר הקווי, מצבת מנויי הסיבים גדלה בכ-6,000 מנויים לרמה של כ-452 אלף מנויים. ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי אינטרנט עלתה ל-93 ₪ – לעומת 92 ₪ ברבעון הקודם ו-91 ₪ ברבעון המקביל. הכנסות המגזר עלו ל- 325 מ' ₪ וה-EBITDA של המגזר עלה ל 126 מיליון ₪ לעומת 104 ברבעון המקביל. מגמת השיפור בתוצאות המגזר הקווי נמשכת ברקע לחיבורי הסיבים והיא צפויה להציג שיפור נוסף לאחר מימוש ההסכם בתחום הטלוויזיה עם yes שיביא לחסכון נוסף בעלויות תוכן ושירות בשנת 2026.

הסכם ה-IRU: נציין כי סך ההוצאות בגין הסכם ה-IRU עם בזק הסתכמו ברבעון ב-33 מיליון ₪, כשיתרת התשלום בגין הפעימות שנכנסו לתוקף לשנת 2025 עומדת על 43 מיליון ₪.

בסה"כ הדו"ח היה טוב מאוד והצפי לשיפור נוסף בתזרים ב-2026 מותיר אותנו אופטימיים

התוצאות של פרטנר לרבעון השני היו טובות מהצפי המוקדם והצביעו על מגמות חיוביות ברבעון שסבל מהשפעות המלחמה. אנו סבורים כי המיקוד בתזרים המזומנים מקבל את ביטוי בתוצאות של החברה שהציגה תזרים החופשי לאחר תשלומי ריבית של-103 מיליון ₪ וזאת הודות לרמות השקעה נמוכות יותר ולהחזר בסך של כ-28 מיליון ₪ (כולל ריבית והצמדה) שהתקבל ממס הכנסה. בראיה להמשך השנה אנו מעריכים כי החברה תציג תזרים של כ 350 מ' ל-2025 ומעל ל-400 מ' ₪ ב-2026.

מחיר המניה הנוכחי גוזר תשואת תזרים נקי ל-2025 של 6% ובמכפיל EBITDA של X5.1 המניה מתומחרת במחיר נוח. לאור התוצאות אנו מעלים את מחיר היעד למניה ל 37 ₪ הגוזר אפסייד של 19% על מחיר המניה האחרון ושומרים על המלצת תשואת יתר למניה.