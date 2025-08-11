אמדוקס מקימה חטיבת GenAI & Data ייעודית

אמדוקס, מובילה עולמית בתחום פתרונות תוכנה ושירותים לעולם התקשורת והמדיה, ממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית ומקימה חטיבת GenAI & Data ייעודית. הקמת החטיבה מהווה אבן דרך מרכזית במסע ה-AI של החברה, שהחל לפני למעלה משנתיים והביא לשורה של פרויקטים ופתרונות חדשניים. מהלך אסטרטגי זה נועד להטמיע את הבינה המלאכותית באופן עמוק ובלתי נפרד מה-DNA של אמדוקס, ובכך למצב אותה כמובילה עולמית בתחום, תוך מינוף יתרונותיה הגלובליים.

החטיבה החדשה תאגד תחת קורת גג אחת את כלל יכולות הליבה בתחומי המוצר, ההנדסה, האסטרטגיה וה-go-to-market . היא תפעל בשיתוף פעולה הדוק בין כלל הארגון כדי להטמיע פתרונות AI מתקדמים בכלל הפעילות העסקית של אמדוקס. זאת, במטרה לשפר ביצועים, להאיץ חדשנות וליצור ערך מוסף עבור הלקוחות.

המהלך מתבצע על רקע הביקוש הרב והערך שאמדוקס מביאה לשוק, כפי שבא לידי ביטוי בפרויקטים דוגמת שדרוג פלטפורמות המונטיזציה עבור AI מקדוניה, שהביא לפתרונות חיוב, גבייה וקטלוג מוצרים מובילים בשוק, או השלמת טרנספורמציית מערכות תמיכה עסקיות (BSS) עבור Telkom דרום אפריקה, שהעבירה כ-25 מיליון מנויים לפלטפורמת Customer Experience Suite (CES) מודולרית ומבוססת ענן. פתרונות אלו הדגימו את יכולתה של אמדוקס לספק גמישות, סקלביליות, אבטחה מתקדמת ויכולות מוכנות ל-G5 המאפשרות השקת שירותים מהירה יותר וחווית לקוח חלקה ומותאמת אישית. חטיבת ה-GenAI & Data תמנף את היכולות הטכנולוגיות הללו ותשלב בהן בינה מלאכותית יוצרת כדי להניע צמיחה חדשה עבור אמדוקס ולקוחותיה.

בראש החטיבה יעמוד אילן שדה, סגן נשיא בכיר ומנהל החטיבה. "הקמנו את החטיבה החדשה מתוך כוונה אסטרטגית, להפוך את הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מה-DNA של אמדוקס," מסר שדה. "המטרה שלנו היא לשלב את יכולות ה-GenAI בכל מוצר, שירות ותהליך של החברה, ובכך להניע צמיחה חדשה עבור אמדוקס ולקוחותינו. המסע שלנו החל לפני שנתיים, וכעת אנו מעמיקים את המחויבות שלנו וממצבים את עצמנו כמובילי שוק עולמיים בתחום."

הקמת החטיבה תחזק את שיתופי הפעולה של אמדוקס עם ענקיות טכנולוגיה מובילות ותמשיך להוביל את שוק ה- ITוהטלקום הגלובלי עם פתרונות פורצי דרך בתחומי הענן, חוויית הלקוח והדאטה, כשהבינה המלאכותית משמשת כמנוע מרכזי להאצת חדשנות, ייעול תפעולי ויצירת חוויות לקוח מותאמות אישית יותר מאי פעם.