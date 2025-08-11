נכנס בהצלחה למסלולו בחלל: לוויין התקשורת הלאומי ׳דרור 1׳ של התעשייה האווירית

התעשייה האווירית לישראל IAI הודיעה היום כי לוויין התקשורת הלאומי 'דרור 1' הגיע לגובה הנדרש של 36,000 ק"מ, נכנס בהצלחה למסלולו והחל את משימתו עבור מדינת ישראל. עם כניסתו למסלול, הלוויין שלח תמונות מהמערכות המותקנת עליו, המעידות על פרישה תקינה של הפאנלים הסולאריים, פרישת אנטנות התקשורת והפעלת המנוע הראשי שאחראי על הכנסת הלוויין למסלולו.
מנכ״ל התעשייה האווירית IAI, בועז לוי: ״התמונות הראשונות שהתקבלו מהמצלמה המותקנת על לוויין התקשורת הלאומי ‘דרור 1׳ לא רק מעידות על תקינותו ועל כניסתו המוצלחת של הלוויין למסלולו בחלל, אלא גם מסמלות אבן דרך משמעותית נוספת במסע הישראלי לעצמאות בחלל. לצד תחושת האחריות הגדולה שמלווה אותנו לממש את החלטתה האסטרטגית של מדינת ישראל, התעשייה האווירית גאה להוביל את פעילות החלל הישראלית ולהעניק למדינה יכולות עצמאיות גם בחלל. הדור הבא של לווייני התקשורת, דוגמת ‘דרור 1׳, משלב ומשקף חדשנות הנדסית והבנה עמוקה של אתגרי העתיד אשר יעניקו למדינת ישראל פתרונות מתקדמים למגוון רחב של צרכים.״
IAI שיגרה את הלוויין לחלל ב-13 ביולי 2025 באמצעות משגר לוויינים מסוג 'Falcon 9' מאתר השיגור של חברת SpaceX בקייפ קנוורל שבארה"ב. לאחר סיום תהליך השיגור, התקבלו מהלוויין מדדים ראשונים שהעידו על תקינותו ולאחר סדרת בדיקות שביצעו מהנדסות ומהנדסי IAI, התקבלו תמונות ועדכונים עד לכניסתו למסלול. הלוויין עבר כברת דרך עד שהגיע ליעדו, השלים סדרה ארוכה של בדיקות ותמרונים בחלל שבוצעו בפיקוד מתחנת השליטה ב-IAI, כולל תמרונים שהביאו אותו בהצלחה לגובה ולמסלול הנדרשים.
IAI היא בית החלל של מדינת ישראל ומובילה את תכנית החלל הלאומית משנות ה-80. החברה פיתחה, ייצרה ושגרה סדרת לווייני תקשורת ותצפית שנמצאים בחזית הטכנולוגיה לטובת משימות מדעיות, אזרחיות ולאומיות בארץ ובעולם.