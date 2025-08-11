ההכנסות הסתכמו ב-25.7 מיליון דולר, עלייה של 6% לעומת הרבעון הראשון של 2025.

4 הסכמי רישוי נחתמו עבור יחידות NeuPro, המסמנות רגע מכונן עבור עסקי הבינה המלאכותית של סיוה.

2 עסקאות רישוי נחתמו עם שחקני רכב לתקשורת V2X ומכ"ם 4D.

סופקו 488 מיליון מוצרים מבוססי סיוה, כולל משלוחי שיא של IoT סלולרי ו-WIFI 6.

אבן דרך: הגעה למעל 20 מיליארד מכשירים מבוססי סיוה, עובדה המדגישה את העליונות הטכנולוגית ואת השותפויות העמוקות של החברה בתעשייה במשך יותר משני עשורים.

החברה רכשה בחזרה 300,000 מניות תמורת כ-6.2 מיליון דולר במהלך הרבעון השני של 2025.

חברת סיוה (נאסד"ק: CEVA), המספקת טכנולוגיות קישוריות, חישה ובינה מלאכותית למכשירי קצה חכמים, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025, שהסתיים ב-30 ביוני 2025.

הכנסות החברה ברבעון השני של 2025 הסתכמו ב-25.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-24.2 מיליון דולר ברבעון הקודם ובהשוואה להכנסות של 28.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2024. ההכנסות מהסכמי רישוי הסתכמו ב-15 מיליון דולר, לעומת 15 מיליון דולר ברבעון הקודם ולעומת 17.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מתמלוגים הסתכמו ב-10.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-9.2 מיליון דולר ברבעון הקודם ובהשוואה ל-11.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2024.

מנכ"ל סיוה אמיר פנוש, ציין: "אנו מרוצים מתוצאות הרבעון השני, שהושגו על ידי הרחבת עסקאות רישוי AI וביצוע טוב בשלושת עיקרי השימושים שלנו - קישוריות, חישה ובינה מלאכותית למכשירים חכמים - בשילוב עם צמיחה בתמלוגים ביחס לרבעון הקודם. עסקי ה-Edge AI שלנו ממשיכים לצמוח, עם ארבעה הסכמי NPU חדשים שנחתמו במהלך הרבעון, מה שמסמן רגע מכונן באימוץ מצד הלקוחות ומדגיש את הביקוש הגובר לטכנולוגיות ה-Edge AI שלנו שהינן מובילות השוק. זכיות אלו, יחד עם אבן דרך של הגעה ל-20 מיליארד מכשירים מבוססי סיוה, מחזקות את מעמדה של סיוה כמובילה בתחום ה-IP של קישוריות אלחוטית וכשותפה מהימנה לעידן מכשירי הקצה החכמים. עסקי החברה ממוצבים היטב להשגת צמיחה במחצית השנייה של השנה, הן לעומת המחצית הראשונה של השנה והן לעומת התקופה המקבילה אשתקד".

במהלך הרבעון השני, נחתמו 13 הסכמי רישוי IP המכוונים למגוון רחב של שווקי קצה ויישומים, כולל יחידות AI NPU עבור מכשירי צריכה והאצת תקשורת בתשתיות ענן, תקשורת V2X ורדאר 4D עבור רכבים, בלוטות' עבור מכשירי צריכה תעשייתיים וצרכניים ואודיו מרחבי עבור אוזניות ודיבוריות צרכניות. 5 מהעסקאות שנחתמו היו עם לקוחות חדשים ו-4 מהעסקאות היו עם לקוחות OEM.

שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP עמד ברבעון השני על 86%, בהשוואה ל-90% ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-4.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של 0.04 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השני רשמה החברה הפסד של 3.7 מיליון דולר על בסיס GAAP, לעומת הפסד של 0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד המתואם למניה על בסיס GAAP הסתכם ברבעון ב-15 סנט, לעומת הפסד של 1 סנט ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP ברבעון השני של 2025 הסתכם ב-87%, לעומת 91% ברבעון המקביל ב-2024. הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-0.8 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי על בסיס Non-GAAP של 4.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי Non-GAAP והרווח המדולל למניה ברבעון השני של 2025 היו 1.8 מיליון דולר ו-7 סנט, בהתאמה, בהשוואה לרווח נקי Non-GAAP ורווח מדולל למניה של 4.2 מיליון דולר ו-17 סנט, בהתאמה, ברבעון השני אשתקד.

יניב אריאלי, סמנכ"ל הכספים של סיוה, הוסיף: "הביקוש ליחידות ה- NPU AI שלנו ברבעון השני תמך בעסקי הרישוי שלנו שרשמו רבעון חמישי ברציפות עם הכנסות של מעל 15 מיליון דולר זה. בתחום התמלוגים, משלוחי מוצרי ה-IoT לצרכנים המשיכו לגדול, נתמכים על ידי מכירות שיא של טכנולוגיות IoT סלולרי ו-WiFi 6. אנו ממשיכים להתמקד בניהול הוצאות ממושמע ובשיפור הרווחיות. בנוסף, היינו פעילים בתוכנית הרכישה החוזרת של מניות במהלך הרבעון, ורכשנו בחזרה 300,000 מניות תמורת כ-6.2 מיליון דולר".

התפתחויות עסקיות אחרונות:

סיוה שומרת על ההובלה העולמית בתחום ה-IP לקישוריות אלחוטית, עם נתח שוק של 68% - פי עשרה מהמתחרה הבא, לפי דו"ח IPnest לשנת 2025.

חברת ALi מטאיוואן בחרה במעבדי ה-AI של סיוה לפלטפורמות הווידאו מהדור הבא. במסגרת שיתוף הפעולה, ישולבו מעבדי ה-NeuPro-Nano וה-NeuPro-M של סיוה בפלטפורמת VDSS של ALi - מהלך שיאפשר האצת ביצועי AI חסכונית באנרגיה במכשירי קצה חכמים מבוססי וידאו.