מבנה מעונות הסטודנטים רחובות הושלם

הפרויקט כולל 490 יחידות דיור לסטודנטים – יחידים וזוגות – ונפרש על פני מגדל מודרני בן 17 קומות.
המבנה, אשר נבנה ברחוב דרך האצ"ל פינת דרך הים, הוקם בתוך 36 חודשים וזכה לציון של 3 כוכבים בבנייה ירוקה.
אישור האכלוס נמסר למעונות בימים האחרונים תודות לשיתוף הפעולה הפורה והייחודי בין כל הגורמים שלקחו חלק בייזום ובהקמת הפרויקט. אכלוס הסטודנטים החל באוגוסט 2025 – מוקדם מהמתוכנן.
חווית מגורים חדשה לסטודנטים
מעונות הסטודנטים רחובות מציע פתרון איכותי ונגיש למצוקת הדיור בעיר רחובות, בה פועלים מוסדות אקדמיים מובילים כגון מכון ויצמן למדע, הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, המרכז האקדמי פרס והאקדמיה לסיעוד בקמפוס קפלן.
לצד המבנה יפעלו שטחי מסחר לרווחת הדיירים והציבור הרחב הכוללים סופרמרקט, בתי קפה ושירותים נוספים.
מנוע לצמיחה עירונית
מעונות הסטודנטים רחובות מהווים חלק ממגמה של פיתוח עירוני מואץ ברחובות, הכולל תוכניות מגורים, תעסוקה ותחבורה ציבורית.
כחלק מההסכם מול עיריית רחובות, הוקצו 20% מהדירות בהנחה ייעודית של 20% לסטודנטים תושבי העיר כחלק מעידוד צעירים להישאר ולהשתלב בעיר.
ערבות הדדית בשעת חירום
קבוצת שיכון ובינוי, אשר למעלה מ-100 שנה היא עמוד התווך בבניית העם והארץ, נענתה בחיוב לבקשת עיריית רחובות לפתוח את שערי מעונות הסטודנטים לתושבים שפונו מבתיהם בעקבות נזקי מלחמת "עם כלביא" ומצאו עצמם ללא מקום מגורים קבוע.