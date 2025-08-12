מטריקס מציגה רווח שיא לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2025

הכנסות

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 1.45 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 1.33 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 8.9%. שיעור העליה בהכנסות, בנטרול השפעת העליה בהיקף ההכנסות שנרשמו על בסיס נטו, עמד על כ- 13.3%.

הכנסות החברה בתקופה הסתכמו בכ- 3 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 2.78 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7.6%. שיעור העליה בהכנסות, בנטרול השפעת העליה בהיקף ההכנסות שנרשמו על בסיס נטו, עמד על כ- 12.2%.

הגידול בהכנסות ברבעון ובתקופה נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות במגזר פתרונות ושירותי IT, ייעוץ וניהול בישראל ומגזר תשתיות ענן ומחשוב ומשקף גם את האיחוד לראשונה של תוצאות החברות שנרכשו על ידי מטריקס בעת האחרונה - חברת גב מערכות (החל מהרבעון הראשון 2025), חברת אורטק (החל מדצמבר 2024) וחברת ALACER (החל מהרבעון הרביעי 2024).

רווח גולמי

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 222.7 מליון ש"ח (כ- 15.3% מההכנסות), לעומת כ- 201.8 מליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (כ- 15.1% מההכנסות), גידול של כ- 10.4%.

הרווח הגולמי בתקופה הסתכם בכ- 449.8 מליון ש"ח (כ- 15% מההכנסות), לעומת

כ- 408.9 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (כ- 14.7% מההכנסות), גידול של כ- 10%.

העלייה ברווח הגולמי ובשיעורו מסך ההכנסות ברבעון ובתקופה נובעים מעליה בהיקפי הפעילות של החברה ומעליה בשיעור הרווחיות, בעיקר במגזר פתרונות ושירותי IT בארה"ב ובמגזר שירות ותמיכה במוצרי תוכנה, וכן מתהליכי התייעלות תפעולית בחברה.

רווח תפעולי

הרווח התפעולי ושיעורו מההכנסות ברבעון הסתכם לשיא בסך כ- 126.7 מליון ש"ח (כ- 8.7% מההכנסות), לעומת כ- 111.3 מליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (כ- 8.3% מההכנסות), גידול של כ- 13.9%, מתוכו כ- 9% בגין צמיחה אורגנית.

הרווח התפעולי בתקופה הסתכם לשיא בסך כ- 252.7 מיליון ש"ח (כ- 8.4% מההכנסות), לעומת כ- 221.9 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (כ- 8% מההכנסות), גידול של כ- 13.9%, מתוכו כ-9.3% בגין צמיחה אורגנית.

הצמיחה המרשימה ברווח התפעולי ובשיעור הרווחיות הושגה על אף הכנסה חד פעמית שנרשמה ברבעון המקביל אשתקד, בגין קבלת שיפוי רטרואקטיבי מביטוח לאומי, של חלק מרכיב הסוציאליות בשכר עובדי החברה שגויסו למילואים. בנטרול השפעה זו, הצמיחה האורגנית ברווח התפעולי הייתה בשיעור של כ- 18.6% וכ- 12.3% ברבעון ובתקופה, בהתאמה.

רווח נקי

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 76.3 מליון ש"ח (כ- 5.3% מההכנסות), לעומת כ- 73.1 מליון ש"ח (כ- 5.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 4.4%.

הרווח הנקי בתקופה הסתכם בכ- 156.9 מיליון ש"ח (כ- 5.2% מההכנסות), לעומת כ- 144.5 מיליון ש"ח (כ- 5.2% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 8.5%. הצמיחה ברווח הנקי משקפת את צמיחה דו ספרתית מרשימה ברווח התפעולי שקוזזה בחלקה על ידי על ידי עלייה בהוצאות המימון החשבונאות והוצאות הפרשי שער.

רווח נקי לבעלי מניות

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ- 72.9 מיליון ש"ח (כ- 5% מההכנסות), לעומת כ- 69.5 מיליון ש"ח (כ- 4.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 4.9%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתקופה הסתכם בכ- 148.5 מיליון ש"ח (כ- 5% מההכנסות), לעומת כ- 138.1 מיליון ש"ח (כ- 5% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7.5%.

EBITDA

ה- EBITDA ברבעון הגיעה לסכום שיא של כ-176.1 מיליון ₪ (כ- 12.1% מההכנסות), בהשוואה לכ- 155 מיליון ש"ח אשתקד (כ- 11.6% מההכנסות), גידול של כ- 13.6%. ה- EBITDA במחצית השנה הגיע לסכום שיא של כ- 351.7 מיליון ₪ (כ- 12.7% מההכנסות),, בהשוואה לכ- 312.5 מיליון ש"ח אשתקד (כ- 12.2% מההכנסות), גידול של כ- 12.5%.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

התזרים מפעילות שוטפת ברבעון עמד על כ-122.5 מיליון ₪ - צמיחה של 28% ביחס ל-95.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל. התזרים מפעילות שוטפת בחציון הראשון של 2025 עמד על כ-137.1 מיליון ₪ - צמיחה של 46% ביחס ל-93.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה. התזרים מפעילות שוטפת ב-12 החוד' האחרונים (LTM) עמד על כ- 662.5 מיליון ₪, 21.8% צמיחה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

דיבידנד

מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת הדיבידנדים בשיעור של עד 75% מן הרווח הנקי לבעלי המניות, בכפוף למבחני חלוקה. עם פרסום הדוחות היום הודיעה מטריקס על חלוקה של דיבידנד רבעוני נוסף בסך כ- 54.1 מיליון ש"ח (0.85 ש"ח למניה).

לדברי מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס:

"עם תום המחצית הראשונה של שנת 2025 מטריקס ממשיכה להציג צמיחה עקבית בהכנסות, ברווח הגולמי, הרווח התפעולי, ה-EBITDA והרווח הנקי. קצב ההכנסות השנתי שלנו חוצה את רף 6 מיליארד ₪ ותזרים המזומנים שלנו מצוין. אנחנו ממשיכים להציג רבעון אחרי רבעון תוצאות שיא ברווח על אף ההשפעה המתמשכת של המלחמה, ובכלל זאת גיוס מאות מעובדי החברה לשירות מילואים. תוצאות אלו מהוות עדות נוספת לחוסנה העסקי של מטריקס ולמיצוב המוביל שלה בשוק ה-IT בישראל לאורך זמן.

ברבעון השני ובתקופה אנו ממשיכים לראות צמיחה דו-ספרתית בהכנסות וברווח התפעולי בפעילות בישראל. הגידול בהכנסות וברווח התפעולי נובע הן מצמיחה אורגנית קונסיסטנטית, בדגש על התחומים הטכנולוגים בהם הביקושים גוברים: הדאטה וה-AI, אבטחת מידע וסייבר, הדיגיטל, מודרניזציה של מערכות ליבה, שירותי ענן והמשכיות עסקית, והן מצמיחה בעקבות רכישות מוצלחות שביצענו לאחרונה, ובכללן: רכישת גב מערכות, שמרחיבה את פעילותינו בתחום שירותי ה-IT וה- Call center בישראל, ורכישת אורטק, שמחזקת את נוכחותנו בתחום הקווי הייצור המתוחכמים (ובכלל זה תעשיות ביטחוניות).

הזרוע הביטחונית שלנו, המתמחה בתחומי הסייבר וה-AI, ממשיכה לצמוח באופן עקבי, תוך גידול מרשים בהכנסות וברווחים. גם תחום שירותי הענן ממשיך לצמוח תוך התבססות הולכת וגוברת על עסקאות רב שנתיות, אשר לצד הצמיחה החזקה גם מגבירות את הרכיב החוזר (ARR) בהכנסות החברה.

בארה"ב, תוצאות הרבעון השני משקפות עליה של כ- 13% ברווח התפעולי ברבעון, הנובעת מכניסה מדורגת של פרויקטים חדשים, בגין התקשרויות חדשות בסוף 2024 ובמחצית הראשונה של 2025. התקשרויות חדשות אלה יחד עם הרחבת פרוייקטים קיימים צפויים לבוא לידי ביטוי בהמשך צמיחה בפעילות בארה"ב במהלך השנה.

בחודש מאי פורסמו הדירוגים העדכניים של חברת האנליסטים STKI לשחקניות המרכזיות בשוק ה-IT בישראל. מטריקס דורגה במקום הראשון בקטגוריה המשמעותית ביותר, שוק שירותי ערך מוסף, זו השנה ה-20 ברציפות. לצד זאת, מטריקס דורגה ראשונה בקטגוריות החדשות בתחום ה-AI, בביצוע פרוייקטי GenAI אנליטי, לימוד מכונה, ופרויקטי Data Science ובעוד עשרות קטגוריות בתחומי הליבה האסטרטגיים שלה.

בחודש מרץ, הכרזנו על חתימה על מזכר הבנות, לקיום מו"מ לקראת מיזוג חברת מג'יק למטריקס, מהלך אסטרטגי המהווה אבן דרך משמעותית בצמיחת החברה. נכון למועד פרסום הדוח, החברה מתקדמת בתהליך לאישור עסקת מג'יק, ולהערכתה, העסקה צפויה להיות מובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה במהלך הרבעון הרביעי של 2025 . עם מימושו, המיזוג צפוי ליצור מכפיל כוח משמעותי בתחומים החמים בשוק, ולהפוך את מטריקס לאחת מחברות ה-IT הציבוריות הגדולות בעולם, עם פריסה גיאוגרפית רחבה, ובפרט בשוק היעד האסטרטגי, ארצות הברית."







לגרף מטריקס לחצו כאן

172 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 247.45 מיליון במטריקס

קרנות נאמנות שמחזיקות את מטריקס. לרשימה המלאה