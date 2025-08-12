ריט 1 מסכמת את הרבעון השני עם תוצאות חזקות ומעדכנת מעלה את תחזיותיה לשנת 2025

ברבעון השני צמח ה-NOI בכ-11.2% לכ-132.5 מיליון ש"ח; ה-NOI מנכסים זהים טיפס בכ-11.8% וה-FFO המתואם גדל בכ-8.6% לכ-93.6 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני של 2025 זינק לכ-202 מיליון ש"ח, לעומת כ-38 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה והגדולה בישראל, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2025, המלמדות על רבעון נוסף של גידול דו ספרתי בפרמטרים המרכזיים.

עיקרי התוצאות בתקופה:

ה-NOI ברבעון השני של 2025, עלה בכ-11.2% לכ-132.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-119.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI במחצית הראשונה של 2025, עלה בכ-11.1% לכ-255.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-229.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. החברה הציגה עלייה משמעותית ב-NOI, שנבעה בעיקר מגידול NOI בנכסים זהים בתקופת הדוח, וזאת על אף ההשפעה של מכירת הקומות במגדל היובל בת"א בתחילת השנה.

ה-NOI מנכסים זהים ברבעון השני ובחציון הראשון של שנת 2025 צמח ביחס לתקופות המקבילות אשתקד בכ-11.8% וכ-12.9%, בהתאמה. העלייה נבעה מעליה ריאלית בהכנסות בכל תחומי הפעילות.

ה-FFO המתואם ברבעון השני של 2025 עלה בכ-8.6% לכ-93.6 מיליון ש"ח (כ-0.48 ש"ח למניה), לעומת כ-86.2 מיליון ש"ח (כ-0.44 ש"ח למניה) ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO המתואם עלה בכ-10.2% במחצית הראשונה של 2025 לכ-180.5 מיליון ש"ח (כ-0.92 ש"ח למניה), לעומת כ-163.8 מיליון ש"ח (כ-0.84 ש"ח למניה) בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ב-FFO המתואם נבעה בעיקר מהעלייה ב-NOI, בניכוי השפעת העלייה בהוצאות המימון הריאליות.

הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון השני של 2025 זינק לכ-202 מיליון ש"ח, לעומת כ-38 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מהשיפור בתוצאות התפעוליות כאמור, וכן מכך שברבעון השני של 2025 נרשם שערוך חיובי, נטו, בסך של כ-154 מיליון ש"ח בגין התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה לעומת כ-21 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לבעלי המניות במחצית הראשונה של 2025 טיפס לכ-292 מיליון ש"ח, לעומת כ-91 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מציינת כי רווחי השערוך בתקופה נבעו בעיקר מעדכון אומדן תזרימי המזומנים של נכסי החברה, וללא שינוי משמעותי בשיעורי ההיוון.

ריט 1 מעדכנת מעלה את תחזיותיה לשנת 2025 וצופה צמיחה שנתית חזויה של כ-7.5% ב-NOI:

אומדן ה- NOIלשנת 2025 עודכן מעלה לטווח של 515-520 מיליון ש"ח, לעומת 498-508 מיליון ש"ח באומדן המקורי מחודש מרץ 2025. ה-FFO המתואם לשנת 2025 עודכן מעלה לטווח של 355-360 מיליון ש"ח (כ-1.82-1.85 ש"ח למניה), לעומת 343-353 מיליון ש"ח (כ-1.76-1.81 ש"ח למניה) באומדן המקורי מחודש מרץ 2025. תחזיות החברה העדכניות לשנת 2025 משקפות צמיחה חזויה של כ-7.5% ב-NOI וכ-4.7% ב-FFO המתואם ביחס לתוצאות בשנת 2024.

העדכון מעלה נובע בעיקר מהעלייה בהכנסות החברה הריאליות בכל הסקטורים של החברה, ביחס לתחזיותיה המקוריות של החברה מחודש מרץ האחרון.



(**) לפרטים בדבר תחזיות החברה המעודכנות לשנת 2025, ראו התייחסות בהודעה.

(***) התוצאות העתידיות החזויות כוללות, מעבר לתחזית 2025:

תוספת הנבה חזויה מאכלוס מלא של מתחם אינפיניטי פארק ברעננה (בעיקר בגין שטחים שטרם הושכרו למועד פרסום דוח זה).

תוספת הנבה חזויה מחלק החברה בנכסים שרכישתם/הקמתם/השבחתם הושלמה במהלך שנת 2025 ו/או צפויה ב-12 החודשים הקרובים.



דגשים נוספים:

תיק הנכסים של החברה נכון לסוף רבעון שני 2025 עומד על כ-9.0 מיליארד ש"ח, לעומת כ-8.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024 וכ-8.3 מיליארד ש"ח לתום הרבעון המקביל אשתקד.

שיעור התפוסה בנכסי ריט 1 ברבעון השני של 2025 יציב וגבוה ועומד על כ-92.4% (כ-98.0% בנטרול אינפיניטי פארק ברעננה, שעבודות השיפוץ וההשבחה בו הסתיימו בסוף הרבעון השני של 2025).

לחברה נגישות טובה לשוק ההון ולאשראי בנקאי. מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח הנפיקה החברה אג"ח בהיקף של כחצי מיליארד ש"ח. לצד אלו, הגדילה החברה מסגרות אשראי חתומות בהיקף של כ-120 מיליון ש"ח. בחודש יולי האחרון אושרר דירוג המנפיק ודירוגי האג"ח של החברה (ilAA) והועלתה תחזית דירוג המנפיק לזמן ארוך ליציבה (ilAA/Stable). בדוח הדירוג שפרסמה S&P מעלות, צוין כי העלאת תחזית הדירוג נבעה מהתחזקות הפרופיל העסקי של ריט 1 וצפי לשיפור ביחסים הפיננסים.

לריט 1 רמת נזילות גבוהה, כאשר למועד פרסום הדוח עומדים לרשותה יתרות מזומנים, נכסים פיננסים ומסגרות אשראי חתומות ובלתי מנוצלות בהיקף כולל של כ-1 מיליארד ש"ח. כמו כן, רוב נכסיה המניבים של ריט 1 אינם משועבדים.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על כ-4.4 מיליארד ש"ח ליום 30 ביוני 2025 (כ-22.3 ש"ח הון למניה), לעומת כ-4.1 מיליארד ש"ח (כ-21.2 ש"ח הון למניה) ליום 31 בדצמבר 2024, ולעומת כ-4.0 מיליארד ש"ח (כ-20.6 ש"ח הון למניה) ליום 30 ביוני 2024, עליה הנובעת בעיקר מהרווח לבעלי המניות בניכוי הדיבידנד שחולק לבעלי המניות בתקופה.

דירקטוריון ריט 1 הכריז על חלוקת דיבידנד בסך של כ-42 מיליון ש"ח (21.5 אג' למניה) בגין רווחי הרבעון השני של 2025. ריט 1 ממשיכה במדיניות הדיבידנד הצומח, כאשר הדיבידנד בגין שנת 2025 כולה צפוי לעמוד על היקף מינימלי של כ-168 מיליון ש"ח (86 אג' למניה על פי הון המניות ביום ההחלטה), המשקף תשואת דיבידנד של כ-4.0% ביחס למחיר המניה ליום 11 באוגוסט 2025. יש לציין כי הדיבידנד למניה צומח כבר 17 שנים ברציפות, ומאז הקמתה חילקה החברה כ 1.7 מיליארד ש"ח לבעלי מניותיה.

שמוליק רופא, מנכ"ל ריט 1: "אנחנו מציגים היום תוצאות חזקות לרבעון השני, עם גידול משמעותי בפרמטרים המרכזיים, ובראשם רבעון נוסף של גידול דו ספרתי ב-NOI מנכסים זהים, שנבע מתרומה מכלל מגזרי הפעילות, נתון המשקף את עוצמת הפורטפוליו המגוון שלנו. לאור התוצאות, עדכנו מעלה את התחזיות שלנו לשנת 2025 ואנו ממשיכים לפעול להשבחה והרחבה של תיק הנכסים. במהלך תקופת הדוח השלמנו את הקמתו ואכלוסו של המרלו"ג באזור התעשייה המערבי בבית שמש, וכן את עבודות השיפוץ וההשבחה במתחם אינפיניטי פארק ברעננה. כמו כן התחלנו בעבודות הבנייה להקמת מולטי פארק באשקלון למסחר, לוגיסטיקה ותעשייה, ובכפר מסריק אנחנו ממשיכים בהקמת מבנה לוגיסטי רביעי המושכר מראש לחברת שטראוס, שהשלמתו צפויה ב-2026. על אף הסביבה העסקית המאתגרת, ענף הנדל"ן המניב בישראל ממשיך להתאפיין ביציבות, ואנו סבורים כי תמהיל תיק הנכסים של החברה, שהינו מגוון גיאוגרפית וסקטוריאלית ושרובו לא משועבד, לצד איתנותה הפיננסית של החברה, יתמכו בהמשך מגמת הצמיחה גם בשנים הקרובות".

לגרף ריט 1 לחצו כאן