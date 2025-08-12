וואן טכנולוגיות מסכמת רבעון נוסף עם צמיחה דו -ספרתית בהכנסות וברווחים

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 צמחו בכ-15% לכ-1.1 מיליארד שקל בעיקר כתוצאה מצמיחה אורגנית.
הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-24% לכ-69 מיליון שקל, בהשוואה לכ-56 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
לחברה עודף מזומנים, נטו בסך של כ-274 מיליון שקל - תומך ביכולת החברה לנצל הזדמנויות עסקיות נוספות בדרך של רכישות ומיזוגים.
בחודש אפריל השנה, השלימה החברה את העסקה לרכישת בזק אונליין, בעקבותיה, הפכה וואן טכנולוגיות לשחקנית מובילה בתחום של מוקדי השירות מבוססי AI וחדשנות טכנולוגיות בישראל.
במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך כ-44 מיליון שקל; מתחילת 2024 ועד היום הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסכום כולל של כ-268 מיליון שקל.
חברת וואן טכנולוגיות פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025, המלמדות על צמיחה דו-ספרתית בהיקפי הפעילות, המשך שיפור ביעילות התפעולית ועלייה חדה ברווחים.
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני של שנת 2025:
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 צמחו בכ-15% לכ-1.1 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-969 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מצמיחה אורגנית גבוהה בהכנסות בפעילות פתרונות ושירותים טכנולוגיים, וכן מצמיחה מאיחוד חלקי לראשונה של חברת בזק אונליין. להלן חלוקת ההכנסות לפי תחומי הפעילות:
ההכנסות ממגזר פתרונות ושירותים טכנולוגים צמחו ברבעון בכ-18% לכ-733 מיליון שקל לעומת כ-621 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות ממגזר תשתיות מחשוב ותקשורת ברבעון הסתכמו בכ-268 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות ממגזר מיקור חוץ של תהליכים עסקיים ומרכזי תמיכה טכנולוגיים צמחו בשיעור חד של כ-46% לכ-123 מיליון שקל, בהשוואה לכ-84 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, הן כתוצאה מצמיחה אורגנית והן מאיחוד חלקי לראשונה של פעילות בזק אונליין.
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-11% לכ-83 מיליון שקל, בהשוואה לכ-75 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-24% לכ-69 מיליון שקל (כ-67 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-56 מיליון שקל (כ-53 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווחים נבעה כאמור מהצמיחה הגבוהה בהיקפי הפעילות, מהשיפור ביעילות התפעולית וממעבר להכנסות מימון, נטו בסך של כ-6 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון, נטו בסך של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד כתוצאה מהתאמת שווי האחזקה בחברה המוחזקת (15%) ג'ין טכנולוגיות המפתחת ומיישמת מערכות AI לארגונים גדולים.
ה-EBITDA ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-10% לכ-114 מיליון שקל, בהשוואה לכ-104 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
עיקרי התוצאות הכספיות למחצית הראשונה של שנת 2025:
ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2025 צמחו בכ-15% לכ-2.24 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.95 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מצמיחה דו-ספרתית בכל אחד מתחומי הפעילות שבעיקרה צמיחה אורגנית.
הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-13% לכ-168 מיליון שקל, בהשוואה לכ-149 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה בהכנסות ומהשיפור האמור ביעילות התפעולית. שיעור הרווח התפעולי במחצית עמד על כ-7.5% לעומת כ-7.6% בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-19% לכ-132 מיליון שקל (כ-128 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-111 מיליון שקל (כ-106 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווחים נבעה כאמור מהצמיחה הגבוהה בהיקפי הפעילות, מהשיפור האמור ביעילות התפעולית ומעבר להכנסות מימון, נטו בסך של כ-2 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון, נטו בסך של כ-7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מהתאמת שווי האחזקה בחברה המוחזקת ג'ין טכנולוגיות כאמור לעיל.
ה-EBITDA במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-10% לכ-229 מיליון שקל, בהשוואה לכ-208 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ההון העצמי של החברה עלה והסתכם בכ-804 מיליון שקל, המהווה כ-31.5% מסך המאזן, וזאת לאחר על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-85 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה. לחברה מבנה מאזני איתן המתבטא במינוף אפסי ועודף מזומנים, נטו שעלה בסוף הרבעון לכ-274 מיליון שקל, בהשוואה לכ-248 מיליון שקל בסוף שנת 2024, וזאת אף לאחר השלמת העסקה לרכישת לבזק אונליין בחודש אפריל השנה בתמורה לכ-33.6 מיליון שקל.
במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-44 מיליון שקל (המהווים כ- 0.61 ש"ח למניה), וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד לפיה תחלק החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בשיעור של 66% מהרווח הנקי הרבעוני.
עדי אייל, מנכ"ל וואן טכנולוגיות: "בכל אחד מהרבעונים בחמש השנים האחרונות הצגנו צמיחה עקבית בהכנסות וברווחים, ביחס לתקופות המקבילות – נתון יוצא דופן בנוף העסקי בישראל. גם ברבעון השני של 2025 שמרנו על המגמה החיובית עם צמיחה של כ-15% בהכנסות ועלייה חדה של כ-24% ברווחים. בחודש אפריל השנה השלמנו את רכישת בזק אונליין, כאשר כבר בטווח המיידי אנו פועלים כדי לשלב לתוכה חדשנות טכנולוגית בכלל וחדשנות AI בפרט, ובדרך זו נוכל לשפר את הערך עבור הלקוחות תוך עלייה ברמת הרווחיות. בימים אלה, בתמיכת קופת המזומנים הגדולה, אנו ממשיכים לבחון מיזוגים ורכישות נוספות, שיסייעו לנו לשמור על המובילות הטכנולוגית, להציב אותנו בצמרת שוק ה-IT בישראל, לשפר את הערך ומגוון הפתרונות ללקוחותינו ובכך להמשיך בהשאת הרווחים לבעלי המניות."
