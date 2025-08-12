רשות לניירות ערך - הבהרה למכתב מנהל מחלקת תאגידים 2025

במסגרת "מכתב מנהל מחלקת תאגידים לגבי דגשים לדוח לשנת 2024 והפעילות הצפויה של המחלקה לשנת 2025", ניתנה התייחסות לכללים החלים ביחס לפרסום מצגות במסגרת דיווחים מיידיים. שם נאמר כי "עמדת הסגל כפי שמשתקפת מעמדותיו ומשו"תים שפורסמו בעבר היא שניתן לכלול במצגות מידע מהותי למשקיע רק ככל שהוא נכלל בדיווחי התאגיד שפורסמו במגנ"א וככל שאינו יוצר מצג חד צדדי או מטעה לגבי התאגיד"
לעניין זה סגל הרשות מבקש להבהיר כי האמירה במכתב המנהל לפיה ניתן לכלול במצגות מידע מהותי למשקיע רק ככל שהמידע נכלל בדיווחי התאגיד שפורסמו במגנ"א, רלוונטית למקרים הבאים:
1. תאגיד המציע ניירות ערך לראשונה לציבור (IPO) רשאי להציג מידע במצגת, לרבות מצגת שמפורסמת בדיווח מיידי במגנ"א, רק לאחר שהתאגיד פרסם תשקיף (או טיוטת תשקיף) לציבור אשר כולל את המידע שבמצגת (ראו שו"ת 104.9).
2. כאשר תאגיד מדווח העביר למשקיעים, אנליסטים, עיתונאים או כל גורם אחר מצגת הכוללת מידע מהותי שלא פורסם בדיווחי החברה (ראו עמדות סגל 104-4,104-9).
לעמדת הסגל לאור העובדה כי המצגת מפורסמת כדיווח מיידי ומשכך חלה לגבי כל המידע הנכלל בה, לכל דבר ועניין, האחריות החלה על תאגיד מדווח מכח דיני ניירות ערך, אזי אין מניעה עקרונית כי תאגיד מדווח ישלב במסגרת המצגת המדווחת לציבור, מידע נוסף על זה שניתן בדיווחי החברה ובלבד שאין בכך כדי להטעות משקיעים.
סגל הרשות מוצא לנכון לחזור ולהדגיש בהקשר זה את שנקבע בשו"ת 104.8. לפיו התאגיד אינו רשאי לכלול במצגת המתפרסמת כל הסתייגות לגבי אחריותו ביחס למידע הנכלל במצגת למעט התייחסות לאחריותו ביחס למידע צופה פני עתיד, ככל שזה ניתן במצגת.
לצפייה במכתב לחץ כאן