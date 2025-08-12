תיק אישי
תיק אישי

מיטל אברהם חי מונתה לדוברת קבוצת דיסקונט

 

 
מיטל אברהם חי, צילום: דוברות דיסקונטמיטל אברהם חי, צילום: דוברות דיסקונט
 
בנק דיסקונט
12/08/2025

בנק דיסקונט הודיע היום (יום ג') על מינוייה של מיטל אברהם חי לדוברת הקבוצה, בכפיפות ישירה למנכ"ל, אבי לוי. 

במסגרת תפקידה, תוביל מיטל את מערך ההסברה של הקבוצה, תגבש ותיישם את האסטרטגיה התקשורתית ותנהל את תחום הדוברות על כלל היבטיו.

מיטל, עו"ד ומנהלת בכירה בדיסקונט, מכהנת מזה מספר שנים כראש מטה יו"ר דירקטוריון הבנק ומביאה עמה ניסיון והיכרות עמוקה עם תחומי הבנקאות, הרגולציה והפעילות העסקית בקבוצת דיסקונט. במהלך הקריירה שלה ביצעה בהצטיינות מגוון תפקידי רוחב משמעותיים, והייתה שותפה לעיצוב והובלת מהלכים אסטרטגיים בקבוצה. 

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "אני מברך את מיטל ומשוכנע כי ניסיונה המקצועי הרחב, יכולותיה הבין-אישיות והיכרותה העמוקה עם דיסקונט מהווים נכס משמעותי להובלת תחום ההסברה והדוברות של הקבוצה בשנים הבאות".

מועד כניסתה לתפקיד נקבע לתחילת חודש נובמבר 2025.
 

