מגדל ביטוח ופיננסים ביצעה הטסה רפואית מורכבת של חולה מבולגריה לישראל

מגדל ביטוח ופיננסים ביצעה בסוף השבוע האחרון הטסה רפואית מורכבת של מבוטח ישראלי בן 34, ששהה בחופשה משפחתית בבולגריה ונפגע בתאונת דרכים קשה. המבצע המהיר, שכלל הטסת צוות רפואי ייעודי מישראל במטוס אייר אמבולנס, מדגים את המקצועיות והמסירות של מגדל בשיתוף עם מוקד הסיוע הרפואי IMA הטסות רפואיות.
המקרה החל בסופ"ש האחרון כאשר המבוטח, בפוליסת "מגדל מסע עולמי", נפגע בתאונת דרכים, הובהל לבית חולים מקומי במצב קשה וסבל מפגיעת ראש חמורה. לאחר הערכה מהירה של המצב על ידי הדסק הרפואי של מגדל, בה נחשף כי בית החולים המקומי אינו מצויד ביכולות רפואיות מתאימות, התקבלה החלטה מיידית לפעול. כבר למחרת, בשעות הבוקר המוקדמות, הוטס לבולגריה צוות רפואי מומחה – רופא טראומה ורופא מרדים – במטוס אייר אמבולנס פרטי. בשעה 12:00, לאחר הערכת מצב מהירה, הוחלט להטיס את המבוטח באופן מיידי לישראל. הצוות הרפואי הצליח לייצב את מצבו לקראת הטיסה, וכבר בשעה 15:07 המריא המטוס בחזרה לישראל.
אחה"צ, תוך 25 שעות בלבד מרגע התאונה, נחת המטוס בישראל והמבוטח, במצב יציב, הועבר לבית החולים שיבא-תל השומר להמשך טיפול. כל התהליך, מרגע ההחלטה ועד לנחיתה, בוצע ביעילות מרשימה ובקצב מהיר, שתרם רבות ליכולת להעניק למבוטח את הטיפול הטוב ביותר בזמן קריטי.
לדברי סנדרה אורן, מנהלת חטיבת תביעות ותפעול חא"ט ו ובריאות ב"מגדל ביטוח ופיננסים", "במקרה מורכב כזה, כל דקה קריטית. צוותי הרפואה והסיוע שלנו פעלו במהירות שיא כדי להבטיח שהמבוטח יקבל את הטיפול הטוב ביותר, ואנחנו גאים על כך. זו המהות של השירות שאנו מתחייבים לו. אנו מאחלים למבוטח רפואה שלמה".
"מגדל מסע עולמי" היא פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל המעניקה למבוטחים מעטפת הגנה רחבה ושירותי חירום רפואיים מסביב לשעון. הפוליסה מבטיחה כי במקרים של אירועים רפואיים מורכבים או בלתי צפויים בחו"ל, יוכלו המבוטחים לקבל סיוע מקצועי, ליווי רפואי וטיפול מתאים, לרבות הטסות חירום רפואיות בעת הצורך.