האם המדד שפורסם תומך בהורדת ריבית ?

נתוני מדדי המחירים לצרכן לחודש יולי-25 התיישבו, פחות או יותר, עם ההערכות המוקדמות.
עם זאת, התמונה הכללית העולה מהם לא מספקת, להערכתנו, תמיכה חד משמעית להורדת ריבית קרובה.
אמנם, המדד עלה 0.2% בחודש האחרון וב-12 החודשים האחרונים הסתכמה עלייתו ב-2.7%, עשירית פחות מהערכות השוק וכמו בחודש הקודם.
מצד שני, בניכוי סעיפי המזון והאנרגיה, עלה המדד 3.1%, עשירית יותר מהערכות השוק ושני עשיריות מעל נתוני החודש הקודם.
כך או כך, עליית המדד עדיין גבוהה משמעותית מרמת היעד של 2 אחוזים.
זאת ועוד, הסעיפים ה"דביקים" של המדד קרי, השירותים (ללא אנרגיה) והדיור, אמנם רשמו האטה קלה נוספת, אך קצב עלייתם ב-12 החודשים האחרונים עדיין גבוה (3.6% ו-3.7%, בהתאמה), כאשר בחודש אוגוסט לבדו עלה סעיף השירותים פי 2 מעליית המדד הכללי.
כזכור, בתחילת החודש נמסר על מספר מועט של 73,000 מקומות עבודה חדשים בארצות הברית בחודש יולי, דוח שהצביע על היחלשות של שוק התעסוקה.
לכן, יחד עם נתוני המדד החדשים, התמונה מורכבת, אינה חד משמעית והדרך להורדת ריבית בחודש הבא לא בהכרח סלולה. יש לציין כי מחירי האנרגיה ירדו 1.6% וסייעו להאטת המדד הכללי, אך סעיף זה יכול לשנות כיוון אם האופק הכלכלי ישתפר.
השוק ייחס הסתברות גבוהה מאוד להורדת ריבית כבר בחודש הבא טרם פרסום הנתון. אם ה-Fed יחפוץ בכך - ובהקשר זה יש לציין כי שני חברים כבר תמכו, בפעם הקודמת, בהורדת הריבית - הוא יוכל ללוות צעד זה בתחזית הכלכלית התלת – חודשית המעודכנת שתפורסם במועד זה.
עם זאת, עוד לפני מועד ההכרזה, 17-9-25, יפורסמו מדד המחירים לצרכן ודוח התעסוקה לחודש אוגוסט. נוכח התנודתיות החדה של נתוני התעסוקה, החשש מהשפעה מרחיבה של המכסים המחדשים על מדדי המחירים, המדיניות הזהירה, תלוית הנתונים, של ה-Fed תחת ג'רום פאוול, והנתונים מהיום, לא ניתן לשלול שהריבית תישאר על כנה גם בפעם השישית ברציפות.