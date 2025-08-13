אלטשולר שחם מובילה ביולי, IBI בשנה ושלוש, מגדל בשנתיים - ליגת 30-70 של FUNDER

חודש יולי היה חודש הרבה יותר בעייתי מאשר חודש יוני. כזכור, הממוצע התשואתי של כל הקרנות בחודש יוני היה כ-3.65% כאשר הממוצע עבור חודש יולי הינו רק 1.02%. נכון שאין עדיין תשואה שלילית אבל זו בהחלט האטה בחיוב. חייבים לומר שהרף היה מאוד גבוה. חודש יוני היה באמת מיוחד כך שלא ציפינו לחזור לביצועים שלו.

מה קרה בחודש יולי? מה שקורה אחרי תקופה ארוכה של מגמה: "מעכלים" אותה בצורה זו או אחרת: או על ידי תיקון עומק, של שליש עד שני שליש מן הסגמנט המגמתי הקודם’ או על ידי דשדוש המהווה תיקון בזמן. וזה בדיוק מה שקרה ביולי כאשר הקרנות עדיין שמרו על חיוב בגלל שדשדוש האופקי אינו בהכרח אומר ירידה במחירים הספציפיים של הנכסים שנבחרו בתיק ההשקעה של הקרנות שלפנינו.

כמו כן, יש לקחת בחשבון את חלק האג"ח המייצב מאוד את העניינים. בגדול, נוכל לומר שהקרן של אי-בי-אי 30/70 ממשיכה להיות הטובה מכולן, עם הובלה בשלושה מחמשת הטווחים המוצגים (כולל מתחילת השנה החשוב) למרות שהמובילה החודש הינה הקרן של אלטשולר שחם עם 1.55%. האם הגדלים שונו בצורה משמעותית? לא ממש כאשר מפת הגיוסים של החודש הטוב של יוני מראה את הכיוון הכללי.

למרות החולשה היחסית של יולי, וחוסר הוודאות לגבי אוגוסט, חייבים לומר שאנו עדיין בעידן של תשואות מדהימות עבור הטווחים כולם: מ-1.02% חודשית ועד 28.29% לשלוש שנים. נקווה שהמערכה בעזה תסתיים בהקדם ונוכל לומר שהחלק הזה של חיינו משפיע פחות על התזזיתיות של השוק.



תשואות הקרנות





כמו שציינתי לעיל, החודש היה טוב אבל הרבה פחות טוב מחודש יוני. עדיין, אין לזלזל בחודש שבו הממוצע החודשי עומד על 1.02% אם נחשוב על שנה שלמה של חודשים כאלו... 4 קרנות עמדו מעל התשואה הממוצעת כאשר הקרן של אלטשולר שחם הצליחה להביא 1.55% מול הגרועה של מגדל אשר לא הצליחה להביא אפילו חצי מכך עם 0.61%.

מכאן, אי-בי-אי ממשיכה להיות הטובה מכולן כאשר היא מניבה 11.34% מתחילת השנה מול ממוצע של 9.19% ומול גרועה של 6.92% בקרן של קסם אקטיב. שנתית, אי-בי-אי מביאה 22.58% מול ממוצע של 19.31% וגרועה עם 16.72% (שוב קסם..). לבסוף אי-בי-אי מצליחה להביא הביתה 31.89% בשלוש שנים מול ממוצע של 28.29% וגרועה עם 24.26% (ילין לפידות). רק בשנתיים אנו מוצאים את מגדל בראש הקרנות המוצגות עם 30.72% מול ממוצע של 27.85% וגרועה עם 24.81% אצל ילין לפידות.



הנה גרפים של התקופות המתועדות בטבלה:



נתוני הקרנות והחשיפות





כמו שניתן לראות מהגדלים, הסדר לא השתנה כל כך כאשר ילין לפידות נשארה הגדולה עם 1.360 מיליארדי שקלים ודווקא עם פדיון ביוני של 23.05- מיליוני שקלים מול המגייסת הטובה ביותר שהייתה הקרן של אי-בי-אי עם 38.77 מיליונים. רמות סטיות התקן נמוכות מאוד החודש, וזה אומר שיש כאן יציבות וחוסר תנודתיות. עניין ברור בתקופה של דשדוש כללי.

מעניין לציין שהמנעד של הגדלים בין הגדולה והקטנה עצום וגם אם נתרכז ב-5 הקרנות הטובות יותר מן הממוצע (562.43 מיליוני שקלים). בצד החשיפות לא הייתה הפתעה גדולה חוץ מעניין אחד: דווקא ילין לפידות הייתה חשופה בסוף מאי לכמות הגדולה ביותר של מניות ואיכשהו הם לא הצליחו לבלוט בהובלה של אף טווח. במיוחד בזו של חודש יולי...

בגדול, כל הקרנות מלאות במניות כאשר החשיפה לאגרות החוב נעה בין 71.55% (אלטשולר שחם) ועד 48.10% (ילין לפידות) (!). בקסם ובאי-בי-אי הדירוג של האג"ח קרוב מאוד לרמה של HY עם +BBB וזה מעניין כי זה מהווה סוג של סמן של אהבת סיכון. בחזית המט"ח אין כזה מעל 10% וזה אומר שכל המנהלים מרוכזים בצורה מיוחדת וייחודית לשוק הישראלי.



לסיכום נאמר:

חודש יולי היה חודש חיובי (ללא תשואה חודשית שלילית) וזה תמיד טוב לראות מצב כזה. הנפילה מיוני הייתה חזקה אבל היה זה ברור שחודש יוני הוא חודש מיוחד בטיבו. על פי מה שאנו רואים באוגוסט, המצב לא הולך להיות הרבה יותר טוב בעתיד בגלל שהשווקים המשיכו להיות יציבים-שליליים הרבה יותר מאשר חיוביים. אחרי שאמרנו את כל זה, וממבט כללי על התשואות של הקרנות, נאמר שוב: שלוש השנים האחרונות, ובמיוחד השנתיים האחרונות, היו מצוינות למשקיעים שהעזו כלפי שוק המניות. לכן, קטגוריה זו של ה-30-70, המסכימה להיות חשופה יותר לשוק המניות, נהנתה מאוד מן המצב המדהים הזה.



כמו כל חודש נאמר מחדש:

הבה נרחיב במקצת על הכללים שעל פיהם אנו החלטנו על אוסף הקרנות הספציפי. ראשית, נציין שאנו עוסקים במעקב אחרי הקרנות האלו, קרנות ה-30-70, מאז נובמבר 2021, עם השינויים שצייננו מעלה, והנה ההיגיון לשואלים על כללי הבחירה:

1) דרגנו את החברות המנהלות על פי היקף הנכסים הגדול ביותר בקרנות מסורתיות.

2) בחרנו קרן אחת מכל חברה, בקטגוריה עד 30% מניות באג״ח כללי בארץ.

3) הקרן הייתה צריכה להיות עם וותק של לפחות שנה, כאשר רצוי יותר משנתיים.

4) ניהול התיק בקרן הוא "נטו" של 30-70, ולא כעוקב תיק בנקאי, או אחר.

5) אנו מנסים לעקוב אחרי קרנות עם מעל 100 מיליון שקלים בהון המנוהל.



לידיעת הקוראים:

