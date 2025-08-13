בנק לאומי יחלק דיבידנד ענק של 1.3 מיליארד שקלים - ממנו ייהנו כ 470 קרנות נאמנות

שיעור הדיבידנד יעלה ל-50% מהרווח הנקי לרבעון ויסתכם בכ-1.3 מיליארד ש"ח, מתוכם כמיליארד ש"ח דיבידנד במזומן והיתרה ברכישה עצמית.

יחס יעילות נמוך ויציב לאורך זמן – מהטובים במערכת הפיננסית בעולם: 26.9%.

צמיחה אחראית באשראי ובפיקדונות לציבור: 5.7% ו-7.7% בהתאמה ברבעון.

תיק אשראי איכותי: יחס NPL מהנמוכים במערכת הבנקאית - %0.43 בלבד.

מדדים פיננסיים איתנים: יחס הון רובד 1 של 12.3%, יחס הון כולל של 14.9% ויחס כיסוי נזילות של 130%.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-2.6 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-2.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-15%.

התשואה להון ברבעון השני של 2025 עמדה על 16.2% בהשוואה ל-15.9% ברבעון המקביל אשתקד.

יחס היעילות ברבעון השני של 2025 עמד על 26.9% בהשוואה ל-28.7% ברבעון המקביל אשתקד.

הדיבידנד בגין הרבעון השני של 2025 מסתכם בכ-1.3 מיליארד ש"ח, מתוכם כ-979 מיליון ש"ח דיבידנד במזומן והיתרה ברכישה עצמית של מניות בסך של 326 מיליון ש"ח. הדיבידנד במזומן והרכישה העצמית מסתכמים לכ-50% מהרווח הנקי לרבעון.

צמיחה אחראית בתיק האשראי תוך התמקדות בסגמנטים האסטרטגיים: גם ברבעון זה הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות. שיעור הצמיחה באשראי ברבעון השני עמד על 5.7%. מתחילת השנה תיק האשראי גדל בשיעור כולל של 7.4%כאשר התיק העסקי גדל בשיעור של 12.5%, התיק המסחרי גדל בשיעור של 2% ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של כ-%3.3.

איכות תיק האשראי של הבנק: לצד הצמיחה הגבוהה בתיק האשראי, הבנק ממשיך להציג תיק אשראי איכותי. יחס ה- NPLממשיך להיות מהנמוכים במערכת הבנקאית, ועומד על 0.43% בלבד. במחצית הראשונה של 2025 ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו לשיעור של כ-0.12% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור, לעומת הוצאה בשיעור של כ-0.09% בתקופה המקבילה אשתקד.

פיקדונות הציבור עלו ב-7.7% במהלך הרבעון השני.

הלימות הון גבוהה: יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 ביוני 2025 עמד על שיעור של 12.3% ויחס ההון הכולל עמד על שיעור של 14.9%.

יחס כיסוי הנזילות ליום 30 ביוני 2025 עמד על 130%.

יוזמות הבנק בעקבות המלחמה: הבנק נקט בשורה ארוכה של פעולות מגוונות למען הציבור הרחב ולמען הלקוחות, לרבות שורת הטבות ייחודיות למשרתי מילואים, חיילים בשירות סדיר, לקוחות שביתם או רכושם נפגע ופונו מביתם, בעלי עסקים ועצמאים. יוזמות אלו הן המשך למדיניות, לפיה הבנק הרחיב מאז תחילת המלחמה את מתווה בנק ישראל ופרסם בכמה פעימות מתווה הקלות מקיף מטעמו ללקוחות עסקיים ופרטיים מכל רחבי הארץ, כולל במהלך מבצע "עם כלביא" במחצית הראשונה של 2025.

ההקלות הייחודיות העדכניות ללקוחות הזכאים כוללות, בין היתר: החזר כספי למשרתי מילואים, הקפאה של תשלומי משכנתא ללא ריבית, דחיית תשלומי הלוואה ללא ריבית, הוזלה או פטור של הריבית על יתרת החובה בחשבון (אוברדרפט), מתן ריבית על יתרת זכות בעו"ש, פטור מעמלות נפוצות בחשבון העו"ש ועוד.

בנוסף, מאז פרוץ המלחמה, הבנק העביר תרומות בהיקפים משמעותיים לטובת סיוע לתושבי קו העימות, לחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים, לבתי חולים ולארגוני סיוע והצלה.

לאומי אף הצטרף למאמץ הלאומי למען חילוץ ישראלים שנתקעו בחו"ל במהלך מבצע "עם כלביא" באמצעות הוצאת אוניית חילוץ מקפריסין לישראל.

עלות ההקלות והתרומות שמומשו ע"י הלקוחות ברבעון השני מוערכת בכ-85 מיליון ש"ח.

התפתחות סעיפי המאזן:

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק ב-30 ביוני 2025 הסתכם ב-65.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-58.4 מיליארד ש"ח ב-30 ביוני 2024 - גידול של 12.2%.

האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 ביוני 2025 ב-489.2 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-433.8 מיליארד ש"ח ב-30 ביוני 2024 - גידול של 12.8%.

האשראי לדיור (משכנתאות) הסתכם ב-30 ביוני 2025 ב-151.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-138.3 מיליארד ש"ח ב-30 ביוני 2024 - גידול של %9.5.

האשראי ללקוחות פרטיים הסתכם ב-30 ביוני 2025 ב-30.6 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-29.6 מיליארד ש"ח ב-30 ביוני 2024 - גידול של %3.4.

האשראי לעסקים קטנים הסתכם ב-30 ביוני 2025 ב-27.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-26.7 מיליארד ש"ח ב-30 ביוני 2024 - גידול של %3.

האשראי למגזר המסחרי הסתכם ב-30 ביוני 2025 ב-66.4 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-63.8 מיליארד ש"ח ב-30 ביוני 2024 - גידול של %4.1.

האשראי למגזר העסקי הסתכם ב-30 ביוני 2025 ב-154.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-133.8 מיליארד ש"ח ב-30 ביוני 2024 - גידול של 15.4%.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2025 ב-642.3 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-581.2 מיליארד ש"ח ב-30 ביוני 2024 - גידול של 10.5%.

הפיקדונות של לקוחות פרטיים הסתכמו ב-30 ביוני 2025 ב-227.3 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-224.2 מיליארד ש"ח ב-30 ביוני 2024 - גידול של 1.4%.

הפיקדונות של עסקים קטנים הסתכמו ב-30 ביוני 2025 ב-60.4 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-56.9 מיליארד ש"ח ב-30 ביוני 2024 - גידול של 6.3%.

יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 ביוני 2025 עמד על שיעור של 12.28%, בהשוואה ל-12.04% ב-30 ביוני 2024.

יחס ההון הכולל ליום 30 ביוני 2025 עמד על שיעור של 14.86%, בהשוואה ל-15.04% ב-30 ביוני 2024.





לגרף לאומי לחצו כאן

469 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 3270.26 מיליון בלאומי

קרנות נאמנות שמחזיקות את לאומי. לרשימה המלאה