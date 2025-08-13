או.פי.סי אנרגיה, עלייה של כ-34% ב-EBITDA

אישור ממשלה לתוכנית תחנת הכוח חדרה 2 (כ-850 מגה וואט) – אבן דרך אסטרטגית להמשך צמיחה בישראל.

סביבה עסקית תומכת בארה"ב – הכפלת ה- EBITDA במגזר ה-Energy Transition ברבעון השני לצד גידול חד נוסף במחירי הזמינות ב-PJM לשנים 2026/2027.

חברת או.פי.סי אנרגיה בע"מ (אפסא:TASE), דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2025.

עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2025

ההכנסות ברבעון השני גדלו בכ-4% ל-701 מיליון ש"ח, לעומת 673 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בישראל ההכנסות הסתכמו ל-549 מיליון ש"ח, בדומה ל-542 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בארה"ב צמחו ההכנסות בכ-16% ל-152 מיליון ש"ח, לעומת 131 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע מגידול בהיקף פעילות מכירת חשמל קמעונאית (Retail), בקיזוז ירידה בהכנסות ממכירת חשמל מאנרגיה מתחדשת, בשל הפסקת איחוד מגזר אנרגיות מתחדשות ומעבר לשיטת השווי המאזני מחודש נובמבר 2024.

ה-EBITDA לאחר איחוד יחסי ברבעון השני לשנת 2025 גדל בכ-34% ל-323 מיליון ש"ח, לעומת כ-241 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מתוך סכום זה:

בארה"ב ה-EBITDA צמח בכ-55% ל-201 מיליון ש"ח, לעומת 130 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במגזר ה-Energy Transition ה-EBITDA הוכפל ל-221 מיליון ש"ח, לעומת 112 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול של 53 מיליון ש"ח במרווחי האנרגיה, נטו מגידורים, וכן מעלייה בשיעור האחזקה בתחנות הכוח Maryland ו-Shore.

בישראל, ה-EBITDA עלה בכ-9% ל-127 מיליון ש"ח לעומת 116 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון גדל ב-23% ל-75 מיליון ש"ח, לעומת 61 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO ברבעון צמח בכ-95% ל-74 מיליון ש"ח, לעומת 38 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, מתוכו כ-6 מיליון ש"ח בישראל, וכ-89 מיליון ש"ח בארה"ב.

ברבעון השני לשנת 2025 החברה עברה לרווח נקי של 4 מיליון ש"ח, לעומת הפסד נקי של 27 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-9 מיליון ש"ח, לעומת הפסד נקי מתואם של 31 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר לרווח נובע בעיקר מגידול ב-EBITDA לאחר איחוד יחסי ושינוי הנובע מהפסקת האיחוד של מגזר האנרגיות המתחדשות (לא כולל EBITDA) בשנת 2024. מנגד, ירידה ברווחי חברות כלולות (לא כולל EBITDA) בשל גידול בהוצאות פחת ומימון עקב גידול בשיעורי האחזקה בתחנות הכוח Maryland ו-Shore.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ל-5 מיליון ש"ח, לעומת הפסד נקי של 16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-30.6.2025 עלה לכ-5.28 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.75 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2025

ההכנסות במחצית הראשונה עלו בכ-3% לכ-1.36 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.31 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA לאחר איחוד יחסי במחצית הראשונה צמח בכ-28% ל-733 מיליון ש"ח, לעומת 573 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

בארה"ב עלה ה-EBITDA בכ-63% ל-480 מיליון ש"ח, לעומת 295 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במגזר ה-Energy Transition ה-EBITDA טיפס בכ-79% ל-498 מיליון ש"ח, לעומת 278 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול במרווח האנרגיה וכן מעלייה בשיעור האחזקה בתחנות Maryland ו-Shore, בקיזוז גידורי אנרגיה שמומשו ברווח נמוך יותר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בישראל הסתכם ה-EBITDA ל-264 מיליון ש"ח, לעומת 286 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד (ברבעון הראשון של 2024) הוכר פיצוי בעל אופי חד פעמי בסך של 26 מיליון ש"ח מקבלן ההקמה של צומת, בגין אובדן רווחים בשל עיכוב במועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח. בנוסף, במחצית הראשונה, זמינות תפעולית נמוכה יותר בצומת לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות במחצית הראשונה צמח בכ-48% ל-242 מיליון ש"ח, לעומת 164 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2025 עלה בחדות ל-97 מיליון ש"ח (71 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד נקי של 12 מיליון ש"ח (רווח של 2 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המתואם במחצית הראשונה טיפס בכ-175% ל-110 מיליון ש"ח, לעומת 40 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

אירועים מרכזיים:

באוגוסט 2025 נתקבל אישור ממשלה לתכנית שמקדמת החברה להקמת תחנת הכוח חדרה 2. החברה נערכת להקמת תחנה המונעת גז טבעי בהספק מוערך של כ-850 מגה וואט במסגרת עדכון להחלטת רשות החשמל בעניין אסדרה ליחידות ייצור קונבנציונאליות. האסדרה הקובעת תעריפי זמינות למכסה של עד ארבע תחנות כוח בעלות הספק של 630 מגוואט לפחות, אשר יקבלו אישור תעריף עד ליום 30.6.2027. לפי האסדרה, נקבעו תעריפי זמינות בשיעור שבין 3.05 אג' ועד 3.31 אג' לפי מועד קבלת אישור תעריף סמוך לסגירה הפיננסית וכן תמריצים מסוימים לתחנה שתגיע ראשונה לסגירה פיננסית מצפון לגוש דן ולהקדמה בהפעלה מסחרית לפני תום שנת 2029. למועד אישור הדוח, עלות הקמת הפרויקט (ככל שיוקם) נאמדת באופן ראשוני בכ-4.5-5.0 מיליארד ש"ח.

ביולי 2025 התפרסמו תוצאות מכרז זמינות ב-PJM לתקופה מיום 1 ביוני 2026 ועד 31 במאי 2027 במחיר המשקף את תקרת טווח המחירים שנקבעה של כ-329 דולר למגה וואט ליום, עלייה של כ-22% ביחס למחיר הזמינות במכרז הקודם. להערכת קבוצת CPV, כתוצאה מעליית תעריף הזמינות, התוספת להכנסותיה מזמינות מכלל תחנות הכוח שבהחזקתה בשוק ה-PJM לתקופה שמיוני 2026 ועד מאי 2027 לעומת התקופה מיוני 2025 ועד מאי 2026 נאמדת בכ-18 מיליון דולר.

ביולי 2025 נחקק בארה"ב החוק הפדרלי המקיף הידוע בשם "One Big Beautiful Bill", אשר כולל, בין היתר, שינויי חקיקה בכל הנוגע למערך הטבות המס הפדרלי, הרלוונטי בעיקר לפעילות מגזר האנרגיות המתחדשות של קבוצת CPV בארה"ב. לפרטים, ראו סעיף 3.1ג' לדוח הדירקטוריון.

ביולי 2025 התקשרה או.פי.סי ישראל בהסכם מימון בנקאי נוסף בהיקף כולל של כ-400 מיליון ש"ח, בתנאים דומים להסכמים קודמים שנחתמו בשנת 2024 ובשנת 2025.

ביוני 2025 השלימה החברה גיוס הון בהיקף (ברוטו) של כ-850 מיליון ש"ח (כ-245 מיליון דולר). תמורת ההנפקה מיועדת לצורך העמדת חלק מתוך חלקה של קבוצת CPV בהון העצמי הדרוש להקמת פרויקט Basin Ranch. הפרויקט מתקדם להחלטת השקעה ותחילת הקמה בחודשים הקרובים.

במאי 2025, מידרוג קבעה דירוג ראשוני של A1.il עם אופק יציב לחברה ולאגרות החוב שלה. כמו כן, בחודש מאי 2025, העלתה מעלות S&P את דירוג האשראי של החברה לרמה של ilA עם תחזית יציבה ושל אגרות החוב שלה לרמה של ilA+.

במאי 2025 פרויקט Oregon (מחז"מ בהספק של כ-1.45 ג'יגה וואט) נבחר על ידי PJM להתקדם בהליך חיבור מואץ במסגרת יוזמת ה-RRI (Reliability Resource Initiative).

במאי 2025 פרסמה רשות החשמל אסדרת שוק בילטראלית למתקני ייצור ואגירה במסגרתה צפוי לפעול פרויקט רמת בקע. במרץ 2025, התקבלה הסמכת ממשלה לקידום פרויקט רמת בקע ופרויקט אינטל בוועדה הארצית לתשתיות לאומיות.

באפריל 2025, הושלמה רכישת 20% נוספים בתחנת הכוח Shore, כך שנכון למועד אישור הדוח שיעור ההחזקה של CPV בתחנה הינו כ-89%.

גיורא אלמוגי, מנכ"ל OPC אנרגיה: "אנחנו מסכמים היום רבעון נוסף עם תוצאות חזקות, תוך המשך מיקוד בפיתוח ובהשבחת פעילות החברה בישראל ובארה"ב. השבוע נרשמה אבן דרך אסטרטגית בהמשך צמיחה ופיתוח פעילותינו בישראל כאשר הממשלה אישרה את התכנית שמקדמת החברה להקמת תחנת כוח חדרה 2, שתהיה מונעת גז טבעי בהספק מוערך של כ-850 מגה וואט ותיתן מענה לביקוש הגובר לחשמל. במקביל, אנו ממשיכים להעמיק את פעילותנו בתחום האנרגיות המתחדשות והאגירה. לצד פרויקט רמת בקע (כ-0.5 ג'יגה וואט וכ-2.8 ג'יגה וואט שעה אגירה) הנמצא בפיתוח מתקדם, אנחנו מקדמים צבר הפרויקטים נוסף שעומד כיום על כ-0.4 ג'יגה וואט ייצור וכ-1.8 ג'יגה וואט שעה אגירה ובסך הכול מקדמים בארץ כ-1 ג'יגה וואט בפרויקטים סולאריים.

בארה"ב אנו מציגים הכפלה של ה-EBITDA במגזר ה-Energy Transition, בין היתר, לאור הביקוש הגובר לחשמל, מרווחי אנרגיה גבוהים והיעילות התפעולית של תחנות הכוח שלנו הפועלות בגז טבעי. מגמה זו נתמכת בסביבה עסקית ורגולטורית חיובית, ביתר שאת מאז בחירתו של הנשיא טראמפ ומדיניותו המעודדת פיתוח תחנות כוח מבוססות גז – תחום בו CPV בעלת יתרון תחרותי ייחודי.

לאחרונה פורסמו תוצאות מכרזי הזמינות ב-PJM לשנים 2026/2027, המשקפות עלייה משמעותית של כ-22% לעומת המכרז הקודם, למחיר התקרה של כ-329 דולר למגה וואט ליום. לפי פרסומי PJM, אלמלא תקרת המחיר, המכרז היה נסגר במחיר של כ-389 דולר למגה וואט ליום. תוצאות אלה משקפות ביקושים הולכים וגוברים לחשמל בשווקי הליבה שלנו אשר משתקפים גם במרווחי אנרגיה גבוהים להמשך השנה ולשנת 2026. אנו מעריכים כי מגמה זו תימשך ותיתן רוח גבית לתוצאות עסקיות חזקות בשנים הקרובות ולהמשך מימוש אסטרטגיית הצמיחה שלנו להגדלת שיעורי אחזקה והשגת שליטה בנכסי הגז הפעילים שלנו לצד המשך פיתוח צבר הפרויקטים האיכותי והמגוון של CPV.

פרויקט Basin Ranch בטקסס (מחז"מ בהספק 1.4 ג'יגה וואט), המקודם במודל מימון מסובסד על ידי מדינת טקסס, ממשיך להתקדם לקראת תחילת הקמה בחודשים הקרובים. לאחרונה, השלמנו בהצלחה גיוס הון של כ-850 מיליון ש"ח, שישמש, בין היתר, למימון חלק מההון העצמי הדרוש להקמתו.

בחודש מאי 2025 קבעה מידרוג דירוג ראשוני של A1.il עם אופק יציב לחברה ולאגרות החוב שלה. במקביל, העלתה מעלות S&P את דירוג האשראי של החברה לרמה של ilA עם תחזית יציבה, ואת דירוג אגרות החוב לרמה של ilA+. דירוגים אלה משקפים את האיתנות הפיננסית והנזילות הגבוהה של החברה, ומהווים בסיס משמעותי להמשך מימוש אסטרטגיית הצמיחה – הכוללת הרחבה, השבחה ויצירת מנועי צמיחה חדשים לצד שמירה על מדיניות חוב מאוזנת".

*EBITDA ורווח נקי מתואם כהגדרתם בדוח הדירקטוריון



