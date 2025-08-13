אורבניקה מקבוצת קסטרו-הודיס נערכת לצמיחה? חתמה על הסכם שירותי אחסנה ולוגיסטיקה

להערכת החברה, שירותי האחסנה והלוגיסטיקה במרלו"ג יתרמו להתייעלות בשרשרת האספקה, לחסכון בעלויות תפעוליות ויהוו בסיס להמשך הרחבת הפעילות בהתאם לתכנית האסטרטגית
יאיר אוחיון, יו"ר אורבניקה (פאלו) ריטייל ומנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס מסר: "המעבר למרלו"ג החדש בחפץ חיים מהווה קפיצת מדרגה תפעולית שתתמוך בהאצת קצב הצמיחה הצפוי בשנים הקרובות. המרכז הלוגיסטי המתקדם יאפשר לנו לייעל את תהליכי האחסון וההפצה, לשפר את זמני האספקה ולהגיב במהירות ובגמישות תוך מענה מותאם ויעיל לרשתות החנויות ולפעילות האונליין. מהלך זה מהווה נדבך משמעותי בחיזוק מערך התפעול של החברה ומעמיד אותנו בעמדת זינוק להתרחבות ולהשגת היעדים שהצבנו בהתאם לתוכנית האסטרטגית."
אורבניקה (פאלו) ריטייל בע"מ, מקבוצת קסטרו-הודיס הודיעה היום כי חתמה על הסכם עם חברת סלע מסחר ולוגיסטיקה (1999) בע"מ לקבלת שירותי אחסנה ולוגיסטיקה בשטח כולל של כ-14,500 מ"ר במושב חפץ חיים שבשפלה תמורת כ-40 מיליון ש"ח בשנה. על פי ההסכם, התמורה עבור שירותי הלוגיסטיקה תיקבע לפי היקף הפעילות בפועל ותשתנה בהתאם.
שירותי הלוגיסטיקה יכללו, בין היתר, קליטת מלאי, פריקה ומיון של סחורות וליקוט הזמנות. כמו כן, החברה תוכל לרכוש מחברת הלוגיסטיקה שירותים נוספים, כגון קליטת החזרות, ניהול מלאי, גיור ועוד בתוספת תשלום בהתאם למחירון חברת הלוגיסטיקה.
להערכת החברה, קבלת שירותי האחסנה והלוגיסטיקה מחברת הלוגיסטיקה, כאמור, יאפשרו ייעול של תהליכי האחסנה וההפצה עבור פעילויות החברה, הן בחנויות הפיזיות והן בפעילות האתר המקוון, וכן יובילו להתייעלות בשרשרת האספקה, לחסכון בעלויות תפעוליות ויהוו בסיס להמשך צמיחתה של החברה.
ההתקשרות בשירותי האחסנה והלוגיסטיקה תחל ברבעון הרביעי של שנת 2025 עד ליום 31 בדצמבר 2029. בתום תקופה זו, תוארך ההתקשרות באופן אוטומטי לשתי תקופות נוספות בנות 60 חודשים כל אחת. לאחר מכן, תוארך ההתקשרות לתקופה נוספת של 6 שנים ו- 11 חודשים, עד ליום 30 בנובמבר 2046, כאשר לחברה בלבד אפשרות לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת בת 12 חודשים מראש.
אורבניקה (פאלו) ריטייל בע"מ עוסקות במכירה ושיווק של מותגיה – אורבניקה והודיס במרכזי קניות ברחבי הארץ, וכן, באתרי הסחר המקוונים שהיא מפעילה. מניות החברה החלו להיסחר ביום 4 במאי 2025 לאחר שהחברה השלימה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בת"א.