מיטב טרייד: גייסה כ- 17,500 לקוחות חדשים בחציון הראשון של 2025

הכנסות מיטב טרייד לרבעון השני של 2025 הסתכמו בכ- 53 מיליון שקלים, גידול של כ- 18% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי לרבעון השני של 2025 הסתכם בכ- 13.4 מיליון שקלים, גידול של כ- 21% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

מיטב טרייד השקעות תחלק דיבידנד של כ- 10 מיליון שקלים.

תוצאות מיטב טרייד לרבעון השני של 2025:

ההכנסות ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-52.8 מיליון שקלים, גידול של כ- 18% לעומת הכנסות של כ-44.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. מתוך זה, הכנסות מעמלות שוק ההון וממתן שירותים הסתכמו ברבעון השני של 2025 בכ- 33.8 מיליון שקלים (כ-64% מסך ההכנסות), גידול של כ- 43% לעומת הכנסות של 23.6 מיליון שקלים (כ- 53% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול מפעילות הלקוחות בניירות ערך וכן מגיוס מוגבר של לקוחות חדשים.

הרווח הנקי לרבעון השני של 2025 הסתכם בכ-13.4 מיליון שקלים, גידול של כ- 21% בהשוואה לכ-11 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-10 מיליון שקלים.

מיטב טרייד נמצאת במגמת צמיחה מואצת בגידול בכמות הלקוחות שבעיקרם הם לקוחות הסוחרים ומשקיעים באופן עצמאי באמצעות מערכות מסחר מתקדמות בבורסות בארץ ובעולם. ברבעון השני של שנת 2025 המשיך מספר לקוחות מיטב טרייד לצמוח. החברה מזהה כי חלה עלייה בביקושים למסחר בשוק ההון והגבירה את קצב פתיחת החשבונות. ברבעון השני הצטרפו לחברה כ-8,500 לקוחות חדשים .

אפליקציית מסחר MTrade, באמצעותה ניתן לסחור בניירות ערך בבורסה בישראל ובארה"ב, מאפשרת למשתמשים לפתוח חשבון מסחר עצמאי בתהליך קל ומהיר ולקבל מידע בזמן אמת לגבי השוק, ובכלל זה, לגבי בורסות וניירות ערך למסחר בת"א ובארה"ב. האפליקציה מאפשרת שימוש בכלים תומכי החלטה מבוססי בינה מלאכותית ((AI המספקים ניתוח ודירוג מניות ע"י אנליסטים מובילים מהעולם שמסייע בבחירה וקבלת החלטות מסחר מקצועיות יותר וכן ניתוח דוחות כספיים באמצעות בינה מלאכותית. באפליקציית המסחר החדשה ניתן לבצע פעולות נוספות, כגון משיכות כספים, בקשות להמרות מט"ח, בקשות אשראי וצפייה בתנועות בחשבון. בנוסף, ניתן להשתמש בכלי החיפוש המתקדמים ולסנן את תוצאות החיפוש על פי סוג הנייר, מדינות, ענפים, שווי שוק ודירוג הנייר. מערכת התראות אישיות באפליקציה, מאפשרת לקבל עדכונים שוטפים על פי ההתאמות האישיות של הלקוח.

אושר טובול, מנכ"ל מיטב טרייד השקעות:

"מהפכת המסחר העצמאי בבורסה בחו"ל ובישראל כבר כאן – ואנחנו בעיצומה. הברוקרים הפרטיים הופכים להיות הכתובת הראשונה של המשקיעים החדשים. המהלך של מעבר מהבנק לברוקר הוא לא רק כלכלי – הוא תרבותי.

החברה ממשיכה להציג מגמת צמיחה עקבית. סך נכסי הלקוחות נמצא ברמות שיא של כ- 38 מיליארד ₪. אנו חווים גידול בהכנסות, גידול בהיקפי המסחר בבורסה בת"א ובבורסה בארה"ב ומעלייה מתמשכת בכמות המצטרפים החדשים.

לפי נתונים עדכניים של הבורסה לניירות ערך בת"א, במחצית הראשונה של שנת 2025 חלה עליה חדה בפתיחת חשבונות מסחר אצל הברוקרים הפרטיים. מגמה ברורה הממשיכה את התנופה של שנת 2024.

במיטב טרייד אנחנו מובילים את המגמה עם עמלות מסחר אטרקטיביות במיוחד, לצד פלטפורמות מסחר מתקדמות המותאמות לכל סוגי המשקיעים-מהמשקיע המתחיל ועד הסוחר המנוסה."



