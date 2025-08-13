משה ממרוד, מנכ"ל תדיראן ובעל השליטה: "צמיחה בהכנסות וברווח הגולמי"

ההכנסות לרבעון השני לשנת 2025 צמחו ב-7.7% והסתכמו בכ-479.3 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד: הכנסות מגזר האנרגיה המשיכו לצמוח בשיעור דו ספרתי וגדלו בכ-19.6% אך קוזזו חלקית מירידה של 2.9% במגזר מוצרי הצריכה בין היתר מהשפעת מבצע "עם כלביא".

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות הסתכם בכ-23.9 מיליון שקל – עלייה של 1.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד שנבעה בעיקרה משיפור הרווחיות במגזר הצריכה בקיזוז ירידה ברווחיות מגזר האנרגיה.

ה-EBITDA של הקבוצה עלה בשיעור של 6.9% והסתכם לכ-39.9 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

שיעור ה-EBITDA הרבעוני מתוך סך ההכנסות נותר יציב על רמה של קצת מעל 8%.

עקב ירידת ערך מוניטין של חברת הבת, VP SOLAR, תדיראן רשמה ברבעון השני של השנה הפסד חשבונאי של כ-43.7 מיליון שקל.

למרות ירידת הערך לעיל, בהכנסות VP SOLAR בחציון הראשון של השנה חל גידול שנתי של כ-40% לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

להלן תמצית תוצאות הפעילות לרבעון השני לשנת 2025 (בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2024):

תדיראן גרופ (מאוחד) באלפי ש"ח רבעון 2 2025 רבעון 2 2024 שיעור שינוי הכנסות ממכירות 479,304 445,066 7.7% רווח גולמי שיעור רווח גולמי 89,905 18.8% 87,821 19.7% 2.4% רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות שיעור רווח תפעולי לפני אחרות הפסד תפעולי (*) שיעור הפסד תפעולי 23,898 5.0% (48,321) (10.1%) 23,613 5.3% (6,082) (1.4%) 1.2% EBITDA שיעור EBITDA 39,850 8.3% 37,279 8.4% 6.9% רווח נקי (הפסד) שיעור רווח נקי (הפסד) (43,660) (9.1%) 568 0.1%

(*) רבעון 2 בשנת 2025 כולל הפחתה לירידת ערך מוניטין בסך של כ-18.5 מיליון אירו (כ- 73.2 מיליון ש"ח)



ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 גדלו בכ-7.7% והסתכמו לכ-479.3 מיליון ש"ח לעומת כ-445.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברבעון נובע מגידול בהכנסות של מרבית החברות במגזר האנרגיה וכן כתוצאה מאיחוד לראשונה של תוצאות חברת EFS החל מהרבעון השלישי של שנת 2024. הגידול קוזז בחלקו, בין היתר, כתוצאה מירידה בהכנסות מגזר מוצרי הצריכה בעיקר מהשפעות מבצע "עם כלביא".

הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ-2.4% והסתכם לכ-89.9 מיליון ש"ח (שיעור של כ-18.8%) לעומת כ-87.8 מיליון ש"ח (שיעור של 19.7%) ברבעון המקביל אשתקד. במגזר מוצרי צריכה חל גידול ברווח הגולמי ובשיעורו כתוצאה משיפור בעלויות הרכש וההובלה, במגזר האנרגיה חלה ירידה ברווחיות של חלק מחברות המגזר.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות ברבעון הסתכם לכ-23.9 מיליון ש"ח (שיעור של כ-5.0%), גידול של כ-1.2% לעומת כ-23.6 מיליון ש"ח (שיעור של כ-5.3%) ברבעון המקביל אשתקד. במגזר מוצרי הצריכה גדל הרווח התפעולי ושיעורו הן כתוצאה משיפור הרווח הגולמי והן מירידה בהוצאות מכירה ושיווק. במגזר האנרגיה ירד הרווח התפעולי ושיעורו בעיקר כתוצאה מעלייה בהוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות.

ההפסד התפעולי ברבעון הסתכם לכ-48.3 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-6.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ונבע בעיקר כתוצאה מהפרשה לירידת ערך מוניטין בחברת VP Solar. ירידת ערך המוניטין (שאינה תזרימית) בסך כ-73 מיליון ש"ח, אשר נכללת בסעיף הוצאות אחרות נובעת בעיקר מעדכון תחזית ההכנסות והרווחיות של VP Solar לשנים 2025-2028. החברה צופה קצב צמיחה איטי יותר של השוק האיטלקי אך יחד עם זאת חל גידול של כ-40% בהכנסות החציון הראשון ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כמו כן החברה מבצעת התאמות במערך העסקי ופועלת לחיזוק מערך המכירות ב VP Solar.

ה-EBITDA ברבעון גדל בכ-6.9% והסתכם לכ-39.9 מיליון ש"ח (שיעור של כ-8.3%), לעומת כ-37.3 מיליון ש"ח (שיעור של כ-8.4%) ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד ברבעון הסתכם לכ-43.7 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ-0.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של הקבוצה הסתכם ברבעון לכ-22.5 מיליון ש"ח לעומת כ- (3.2) מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי ליום 30 ביוני 2025 הסתכם בכ-460.1 מיליון ש"ח לעומת כ-504.1 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2024.

משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "אנו מציגים את תוצאות הרבעון השני עם צמיחה בהכנסות וברווח הגולמי. יחד עם זאת לאחר בחינה נוספת ומתוך אחריות כלפי המשקיעים החליט דירקטוריון החברה להוריד את יעד ההכנסות לשנת 2026 ועל כך הודענו באופן מיידי. תחום מוצרי הצריכה נפגע מעט ברבעון זה, בעיקר כתוצאה ממבצע "עם כלביא" אולם תחום מוצרי הצריכה הוא תחום יציב יחסית, לחברה יש סל מוצרים מגוון, מותג ותיק וחזק ושירות מקצועי ואמין. תחום האנרגיה המתחדשת הוא דינאמי, מושפע רבות מגורמים חיצוניים, אנו רואים את הפוטנציאל הרב הגלום בו וצברנו את הניסיון, המקצועיות והמוניטין. עכשיו חובת ההוכחה עלינו לממש אותו. הפעילות באיטליה ממשיכה להתאושש אך בקצב נמוך יותר משהערכנו ועל כן ביצענו הפחתה בערך המוניטין אשר בעטיה רשמנו הפסד לרבעון זה. יש לנו את אורך הרוח הדרוש, אנו לומדים את המגמות ומתאימים עצמנו ומאמינים כי נמשיך להיות שחקן משמעותי הן בישראל והן באירופה בשנים הבאות."



הודעה זו מכילה נתונים כלליים ומידע ועשויה גם לכלול תחזיות אודות תדיראן גרופ בע"מ. תחזיות אלו כוללות ביטויים של תחזיות ההנהלה בנוגע לצמיחה צפויה של תחומי פעילות מסוימים, להתפתחות השווקים בהם פועלת החברה בישראל ובחו"ל, אופן ההשפעה של תוכניות תמריצים באיטליה, ושינויים רגולטוריים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל, ליכולת החברה לממש את התוכנית האסטרטגיה שלה עד לשנת 2026 ולתנאי השוק. החברה מאמינה כי תחזיותיה מבוססות על הערכות סבירות, אולם הצהרות אלו נתונות לסיכונים מסוימים ולאי-ודאויות. אין להתייחס להצהרות אלו כהבטחה לכך שהאירועים החזויים אכן יתממשו, או כי יתממשו בהתאם להערכות החברה או כי המטרות הצפויות אכן יושגו. תחזיות אלו מבוססות רק על הערכות החברה.

החברה אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות. מימוש ו/או שינויים אחרים בתחזיות יושפעו על ידי גורמים שאינם בידיעת החברה ואינם בשליטת החברה, כולל, התפתחויות והשפעות מלחמת "חרבות ברזל", גורמי סיכון הכרוכים באופי הפעילות שלה, התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילויות החברה, שינויים רגולטוריים ועוד.

הודעה זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של תדיראן גרופ בע"מ המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר הבורסה לניירות ערך (www.maya.tase.co.il). קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של החברה המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף, למצות או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי דיוק או שלמות המידע הכלול במסמך זה. הודעה זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.



