סולאיר מדווחת: הסכם PPA ל-11 שנים מפרויקט הרוח "קלבוקו" בצ׳ילה

לפי תנאי ההסכם, מחיר המכירה הממוצע יעמוד על כ-65 דולר למגה-וואט-שעה, מוצמד למדד המחירים לצרכן בארה"ב. הכמות המינימלית החוזית עומדת על כ-78% מהייצור, כשלקונה שמורה אופציה להגדיל עד ל-100% באותם תנאים. על בסיס מסגרת זו, היקף התקבולים השנתיים מוערך בכ-6.8-8.7 מיליון דולר לשנה וההיקף המצטבר לכל תקופת ההסכם מוערך בכ-75-95 מיליון דולר.
בחברה מעריכים כי החיבור לרשת צפוי במחצית הראשונה של 2027 ולא יאוחר מ- 1 ביולי 2027 (בכפוף להתקיימות התנאים בהסכם). ההסכם כולל גם אפשרות לדחייה יזומה של מועד החיבור כנגד פיצוי לקונה, וכן מנגנוני סיום ופיצוי מקובלים לענף במקרה של דחיות או תפוקה שאינה עומדת ביעדים. עוד מציינים בחברה כי העבודות בשטח צפויות להתחיל כבר ברבעון הרביעי השנה וכי מתנהל משא ומתן מתקדם עם בנק גלובלי מוביל ביחס למימון בכיר לפרויקט.
מנכ"ל סולאיר, אלון שגב: "הסכם ה-PPA סוגר את קצה ההכנסות לפרויקט לשנים קדימה, עם הצמדה אינפלציונית בדולר ועם כמות מינימלית מובטחת. בסביבה תנודתית של פרויקטי אנרגיה מתחדשת הסכמי PPA ארוכי-טווח הם עוגן שמייצב את הפרויקט. הם מצמידים את ההכנסות למדד, מצמצמים אי-ודאות, מאפשריים לתמחר הון ולסגור מימון בצורה אחראית ויוצרים שילוב שמספק לשוק ולשותפים ודאות, מאפשר בניית תשתיות נקיות לאורך זמן ועמידה בהתחייבויות כלפי הקהילה והסביבה".