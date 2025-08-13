יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: "רכבת ההרים בבורסה מזכירה לכולנו מדוע לא נכון לתזמן שווקים"

"נמשכת רכבת ההרים בבורסה בתל אביב, שמזכירה לכולנו מדוע לא נכון לתזמן שווקים. אחרי יום ראשון של עליות שערים חדות הגיעו ימים של ירידות, והיום שוב אנו רואים עליות חדות - וזאת, כאשר המציאות הגיאופוליטית טרם השתנתה וחוסר הבהירות הביטחונית נותר גבוה. מנגד, הדוחות הכספיים מושכים את עיקר תשומת הלב ומניעים את השווקים קדימה", אומר יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך.
במחלקת המסחר של הבורסה מציינים כי הבוקר מניות הבנקים, פועלים ולאומי, הגיבו בעליות לאחר פרסום הדוחות, ומדד מניות הבנקים עלה בכ-1.6%. מניות הביטוח המשיכו לזנק בכ-4.5%, בעוד שהשלמת עסקת המכירה של סאפיינס הובילה את מניית החברה לעלייה חדה של כ-43%. המניות הביטחוניות חזרו לטריטוריה חיובית, לאחר מספר ימי ירידות ומימושי רווחים. מחזורי המסחר בבורסה נותרו גבוהים במיוחד ועומדים על כ-1.3 מיליארד שקל נכון לשעה 12:30 - נתון יוצא דופן לחודש אוגוסט, שבדרך כלל מאופיין בשקט יחסי. במקביל, השקל התחזק בחדות מול הדולר ושב לרמה של 3.39 שקלים לדולר, מתחת לרף הפסיכולוגי של 3.40, בין השאר, בהשפעת המגמה החיובית בשווקים הבינלאומיים.