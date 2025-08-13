נקסט ויז׳ן מדווחת על הזמנה נוספת בהיקף של של כ-2.5 מיליון דולר

מתחילת השנה דיווחה החברה על 17 עסקאות בהיקף כולל של כ-92 מיליון דולר
נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות (TASE: NXSN) , חברת צמיחה טכנולוגית המפתחת, מייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים, בעלות יחס משקל/גודל וביצועים מהטובים בעולם, מדווחת היום על קבלת הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה ללקוח בתמורה לסך של כ –2.5 מיליון דולר.
שיעור של 30% מהתמורה שולמה כמקדמה, יתרת התמורה תשולם בתוך 45 ימים מהמועד שבו הוציאה החברה את המוצרים ללקוח, בהתאם למודעים המוסכמים בין הצדדים. החברה תספק את כל ההזמנה בהתאם למועדים מוסכמים עם הלקוח ועד לתום שנת 2025.
מתחילת השנה דיווחה נקסט ויז'ן על 17 עסקאות למכירת מצלמות ואביזרים נוספים שתמורתן מעל שני מיליון דולר. סך עסקאות אלה מסתכם להיקף כולל של כ-92 מיליון דולר.
בתחילת השבוע דיווחה החברה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2025 מדוחותיה הכספיים עולה כי הכנסות החברה צמחו בכ-32% ברבעון השני של שנת 2025 והסתכמו בכ- 37 מיליון דולר וכי הרווח הנקי עמד על כ-23.2 מיליון דולר בדצמבר 2024 דיווחה החברה על יעד צמיחה שנתי לשנת 2025 של 160 מיליון דולר.
חן גולן, יו"ר נקסט ויז'ן: "אנו שמחים לדווח על הזמנה נוספת בהיקף של 2.5 מיליון דולר - עדות לביקוש הגבוהה למוצרי החברה ולאמון העמוק ביכולותיה אשר מביא להרחבת בסיס הלקוחות בגיאוגרפיות השונות. ההזמנה מצטרפת לתוצאות השיא שפורסמו השבוע לרבעון השני של 2025, שבהן הציגה החברה צמיחה של 32% בהכנסות, ותומכת ביעד ההכנסות השאפתני לשנת 2025 - 160 מיליון דולר. נקסט ויז'ן ערוכה לתת מענה מהיר גם להזמנות בהיקפים גדולים, כחלק מיישום תוכנית הצמיחה להרחבת כושר הייצור והעמקת הנוכחות הגלובלית."