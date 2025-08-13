עדי צים, בעל השליטה באס.אר. אקורד: "ערוכים להנות מהתמורות בשוק הנדל"ן לאחר המלחמה"

הכנסות המימון לרבעון השני של 2025 גדלו בכ- 11.0% והסתכמו בכ- 52.9 מיליון שקל.

את הרבעון השני של 2025 סיימה החברה ברווח נקי של כ- 20.5 מיליון שקל כ-22.8% יותר מבתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי של החברה צמח בכ-10.3% והסתכם בסוף הרבעון השני של 2025 בכ- 448.2 מיליון שקל, כ- 27.9% מסך המאזן (בניכוי מזומנים).

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד בע"מ שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח גיל הוכבוים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025.

החברה סיימה את הרבעון השני של 2025 עם יתרת מזומנים של כ- 104.4 מיליון שקל ויתרת לקוחות (לזמן קצר וארוך) של כ- 1,498.3 מיליון שקל, עלייה של כ- 17.8% לעומת הרבעון השני של שנת 2024 אז הסתכמה יתרת הלקוחות בכ- 1,271.4 מיליון שקל.

התחייבויות החברה לתום הרבעון השני של שנת 2025 מורכבות בעיקר מאשראי מתאגידים בנקאיים בהיקף של כ- 994.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 791.5 מיליון שקל בתום הרבעון השני בשנת 2024, מאג"ח (סדרה ב') בהיקף של כ- 130.7 מיליון שקל, ומאג"ח (סדרה ג') בהיקף של כ- 124.0 מיליון שקל. הגידול נטו בהתחייבויות נובע בעיקר מגידול ביתרת האשראי מתאגידים בנקאיים.

סך קווי האשראי הבנקאיים של הקבוצה מסתכמים לכ- 1,350 מיליון שקל, מתוכם כ- 995 מיליון שקל נוצלו בפועל נכון לסוף הרבעון השני של שנת 2025.

ההון העצמי של החברה בתום הרבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ- 448.2 מיליון שקל, עליה של כ- 10.3%, בהשוואה לכ- 406.2 מיליון שקל בתום הרבעון המקביל ב- 2024. הגידול בהון ברבעון השני של 2025 נובע מהרווח לתקופה בסך של כ- 37.2 מיליון שקל בניכוי דיבידנד ששולם בתקופת הדוח בסך של כ- 21.0 מיליון שקל.

הכנסות המימון ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ- 52.9 מיליון שקל, גידול של כ- 11.0% ביחס לרבעון השני של שנת 2024 בו הכנסות המימון הסתכמו בכ- 47.7 מיליון שקל.

הוצאות המימון ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ- 18.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 15.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון מיוחס בעיקר לגידול באשראי המנוצל מתאגידים בנקאיים לצורך הגידול בהיקף הפעילות, וכן משינויי עליית מדד המחירים לצרכן, המשפיעות על הוצאות המימון בגין אגרות החוב (סדרה ב') הצמודה למדד. חלקן של הוצאות המימון מסך ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם בכ- 35.6% לעומת כ- 33.0% ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות המימון נטו ברבעון השני של שנת 2025 גדלו בכ- 6.7% והסתכמו בכ- 34.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 31.9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הגידול בהכנסות המימון נטו הינו פועל יוצא של הגידול בהכנסות המימון בשל הגידול בתיק האשראי.

הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים - ההוצאה בגין הפסדי אשראי ברבעון השני של שנת 2025 קטנה בכ- 90.6% והסתכמה בכ- 0.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 3.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי וחובות אבודים ברבעון השני של שנת 2025 עומד על כ- 0.6% מהכנסות המימון, לעומת כ- 6.6% ברבעון המקביל אשתקד. בהקשר זה, יצוין כי סך ההוצאה בגין הפסדי אשראי מושפעת במידה רבה מגובה הבטוחות שמחזיקות חברות הקבוצה להבטחת פירעון התחייבויות של לקוחות, כאשר בשנים האחרונות החברה פועלת באופן מתמשך להגדלת היקף הבטוחות, ביחס לגובה האשראי, בהתאם מקטינה את חשיפתה להפסדי אשראי.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ- 7.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 5.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. חלקן של הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לכ- 13.8% מהכנסות המימון, בהשוואה לכ- 12.2% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השני של שנת 2025 עם גידול של כ- 22.8% ברווח לתקופה לסך של כ- 20.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 16.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

דיבידנד - מתחילת 2025 חילקה החברה דיבידנדים בסכום מצטבר של כ- 21.0 מיליון שקל. ביום 13 באוגוסט 2025, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד ביניים לשנת 2025 בסך של כ- 6 מיליון שקל, כ- 0.457 שקל למניה. המועד הקובע נקבע ל 21 באוגוסט 2025 ומועד התשלום נקבע ליום 28 באוגוסט 2025.

עדי צים, בעל השליטה באס.אר. אקורד: "חברת אס.אר. אקורד מוכנה ומכוונה לצמיחה נוספת. המערכת הבנקאית הביעה בנו אמון והגדילה באופן משמעותי בחודשים האחרונים את מסגרות האשראי שלנו בכ- 300 מיליון שקל ואף הפחיתה את הריבית המשולמת, דבר שיאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את תיק הלקוחות ולהגדיל את הכנסות החברה. מנוע אסטרטגי נוסף של החברה הינו תחום פעילות האשראי היזמי שממשיך לצמוח. במסגרת זו אנו ערוכים להינות מהתמורות בשוק הנדל"ן לאחר המלחמה ולהעניק ללקוחות איכותיים בריביות תחרותיות יותר שירותי מימון חוץ בנקאיים למיזמי נדל"ן בישראל."



לגרף אסאר אקורד לחצו כאן

35 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 22.36 מיליון באסאר אקורד

קרנות נאמנות שמחזיקות את אסאר אקורד. לרשימה המלאה