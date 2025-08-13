תיק אישי
אלי אדדי, מנכ"ל סלקום לפאנדר: "הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר בעשור האחרון"

סלקום מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת 2025 אחרי העלאת הדירוג על ידי מעלות ל-''ilAA-'' הגבוה ביותר ב-13 השנים האחרונות; הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר בעשור האחרון - 64 מיליון שקל

 

 
אלי אדדי, מנכ״ל סלקום, צילום: ענבל מרמריאלי אדדי, מנכ״ל סלקום, צילום: ענבל מרמרי
 
מורן שקד
13/08/2025

הרווח הנקי בחציון הוכפל ל-124 מיליון שקל לעומת החציון המקביל אשתקד

הרווח הנקי של החברה הסתכם בסך של 64 מיליון שקל, לעומת רווח של 55 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 16.4%.

הרווח הנקי בחציון הוכפל ל-124 מיליון שקל, לעומת 62 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים הפנוי זינק ברבעון ב-66% ל-103 מיליון שקל, לעומת 62 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נמשכת המגמה של צמצום החוב נטו; בשנה החולפת הצטמצם ב-266 מיליון שקל נוספים.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הנוכחי עלה ל-117 מיליון שקל, לעומת 111 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במהלך הרבעון החברה דיווחה על מימוש זכות ההצטרפות שלה למכירת כל החזקותיה ב-IBC  ב-520 מיליון שקל, בעוד שעלות ההשקעה בספרי סלקום עומדת נכון לסוף הרבעון הראשון על כ-120 מיליון שקל, כך שהחברה עשויה לרשום רווח הון משמעותי בעקבות העסקה, הנמצאת בהליכי אישורים. ההשפעה התזרימית הצפויה על דוחותיה הכספיים של החברה תהיה בגובה תמורת המכירה בניכוי המס החל.

גידול ב-ARPU סלולר בנטרול דמי קישור גומלין, שהסתכם בסך של 38.2 שקל. 

נמשכת מגמת הצמיחה בהיקף הלקוחות: גידול של 22,000 מנויי סלולר, 7,000 מנויי סיבים ו-2,000 מנויי טלוויזיה ביחס לרבעון הקודם.

קבוצת סלקום מפרסמת היום את התוצאות לחציון השני של שנת 2025, המעידות על המשך הצמיחה במדדים הפיננסיים והתפעוליים. החברה מציגה גידול ברווחים, תזרים מזומנים חזק ועלייה בהכנסות, לצד צמיחה בעולמות הנייח והנייד.

עיקר התוצאות הכספיות: 

תזרים מזומנים: החברה סיימה את הרבעון עם תזרים מזומנים פנוי אשר הסתכם בסך של 103 מיליון שקל לעומת 62 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-66%. כמו כן, תזרים המזומנים בחציון הראשון לשנת 2025 הסתכם בסך של 197 מיליון שקל, לעומת 121 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-63%.

רווח תפעולי: הרווח התפעולי של החברה ברבעון הנוכחי הסתכם בסך של 117 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 111 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-5.4%.  הרווח התפעולי של החברה לחציון הראשון של שנת 2025 הסתכם בסך של 227 מיליון שקל, לעומת 158 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-44%.

רווח נקי: הרווח הנקי של החברה הסתכם בסך של לסך של 64 מיליון שקל, לעומת רווח של 55 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 16.4%. הרווח הנקי בחציון הראשון לשנת 2025 הסתכם בסך של 124 מיליון שקל לעומת 62 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, גידול של 100%. 

Adjusted EBITDA: ה-EBITDA Adjusted של החברה לתקופת הדוח הסתכם בסך של לסך של 351 מיליון שקל, לעומת 348 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA  Adjusted בחציון הראשון לשנת 2025 הסתכם בסך של 700 מיליון שקל לעומת 650 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, עלייה של כ-7.6%. 

הכנסות:

הכנסות בנטרול קש"ג: החברה סיימה את הרבעון השני של שנת 2025 עם הכנסות בסך של 1.007 מיליארד  שקל, לעומת סך של 1.022 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות לחציון הראשון של השנה עלו ל-2.072  מיליארד שקל לעומת 2.064 מיליארד שקל בחציון המקביל אשתקד.

הכנסות מסלולר בנטרול קש"ג: ההכנסות משירותי הסלולר בנטרול קש"ג ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו לכ-416 מיליון שקל, לעומת 403 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-3.2%. ההכנסות בחציון הראשון של שנת 2025 עמדו על 826 מיליון שקל, לעומת 784 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-5.4%.    

הכנסות מגזר נייח: ההכנסות משירותים במגזר הנייח ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בסך של כ-340 מיליון שקל, לעומת 337 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת מגידול בהכנסות משירותי אינטרנט וטלוויזיה, שקוזזו מקיטון בהכנסות ממפעילים בינלאומיים. ההכנסות בחציון הראשון של שנת 2025 עמדו על 678 מיליון שקל, לעומת 666 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

הכנסות מציוד קצה מגזר נייד: ההכנסות מציוד קצה ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בסך של 250 מיליון שקל, לעומת 272 ברבעון המקביל אשתקד, כאשר עיקר הירידה כתוצאה מהשפעת מבצע "עם כלביא".  ההכנסות מציוד קצה בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכמו בסך של 557 מיליון שקל לעומת 555 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. 

אלי אדדי, מנכ"ל סלקום: "סלקום מסכמת את הרבעון השני של 2025 עם הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר בעשור האחרון, תזרים מזומנים חזק במיוחד והמשך צמצום החוב וזאת חרף ההשפעות המלחמה. כל אלה הביאו בשבוע שעבר למהלך חשוב של העלאת דירוג החברה על ידי מעלות, לגבוה ביותר ב-13 השנים האחרונות, תוצר של האסטרטגיה העסקית שאנו מיישמים בשנה האחרונה. לצד זאת, הודענו על מימוש זכות ההצטרפות למכירת IBC, שעשויה להניב לחברה רווח משמעותי. ברבעון הזה המשכנו לבסס את מעמדנו כחברה המובילה בשוק התקשורת בישראל, תוך גידול במנויים והשקעה בתשתיות מתקדמות שיתמכו בהמשך המגמה של הרחבת הפעילות בכל התחומים ונמשיך גם בעתיד בפיתוח מנועי הצמיחה של החברה".


להלן תמצית תוצאות הפעילות של החברה ברבעון השני לשנת 2025 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

סעיף

1-6/2025

1-6/2024

4-6/2025

4-6/2024

הסברי הדירקטוריון

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

  

 

הכנסות משירותים

1,516

1,533

758

771

הקיטון נובע בעיקר מירידה בהכנסות דמי קישור גומלין אשר קוזז חלקית מגידול בהכנסות שוטפות של חבילות סלולר וכן מגידול בהכנסות המגזר הנייח מאינטרנט וטלוויזיה.

הכנסות מציוד

643

700

289

329

קיטון בהכנסות מציוד במגזר הנייח ובהכנסות מציוד קצה במגזר הנייד. הקיטון בהכנסות בנייד בעיקר ממכירה חד פעמית ללקוחות מוסדיים ברבעון המקביל ומהשפעת מלחמת "עם כלביא" בחודש יוני 2025.

סך ההכנסות

2,159

2,233

1,047

1,100

 

עלות ההכנסות

(1,458)

(1,541)

(695)

(743)

קיטון בעיקר כתוצאה מירידה של תעריף דמי קישור גומלין וירידה בעלות ציוד קצה אל מול עליה באגרות תדרים.

רווח גולמי

701

692

352

357

ירידה ברווח הגולמי מול רבעון מקביל בעיקר כתוצאה מירידה ברווחיות מציוד קצה קוזז מול רווחיות מהכנסות שוטפות גם בסלולר במגזר הנייד וגם באינטרנט במגזר הנייח.

שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות

32.5%

31.0%

33.6%

32.5%

 

הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות והפסדי אשראי

(505)

(513)

(247)

(251)

 

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

31

(21)

12

5

החציון הראשון בתקופה המקבילה כלל הוצאה חד פעמית בגין מענקים שנתנו לעובדים בגין הסכם קיבוצי

רווח תפעולי

227

158

117

111

 

הוצאות מימון, נטו

(53)

(67)

(27)

(35)

קיטון בעלויות המימון נטו בין היתר כתוצאה מקיטון הוצאות הריבית בגין אגרות חוב כתוצאה מירידה בחוב נטו.

חלק בהפסדי ישויות מוחזקות

1

(6)

1

(3)

 

רווח לפני מסים על הכנסה

175

85

91

73

 

מיסים על הכנסה

(51)

(23)

(27)

(18)

 

רווח נקי

124

62

64

55

 

 

נתונים כספיים (מיליוני ש"ח)

Q2'25

Q1'25

Q4'24

Q3'24

Q2'24

Q1'24

Q4'23

Q3'23

Q2'23

הכנסות משירותים מגזר נייד

413

409

406

417

400

376

376

418

398

הכנסות משירותים אחר מגזר נייד (בעיקר קש"ג)

41

46

47

51

77

91

93

90

113

סך הכנסות משירותים מגזר נייד

454

455

453

468

477

467

469

508

511

הכנסות ציוד קצה מגזר נייד

250

307

281

249

272

283

276

204

188

סך הכנסות מגזר נייד

704

762

734

717

749

750

745

712

699

הכנסות משירותים מגזר נייח

340

338

337

336

332

334

346

355

351

הכנסות ציוד קצה מגזר נייח

39

47

59

100

57

88

71

97

59

סך הכנסות מגזר נייח

379

385

396

436

389

422

417

452

410

התאמות למאוחד

(36)

(35)

(35)

(37)

(38)

(39)

(40)

(39)

(39)

סך הכנסות מאוחד

1,047

1,112

1,095

1,116

1,100

1,133

1,122

1,125

1,070

רווח גולמי מציוד קצה

45

53

51

57

58

60

50

45

41

 Adjusted EBITDA מגזר נייד

229

224

214

223

231

205

192

217

213

 Adjusted EBITDA מגזר נייח

122

125

140

131

117

97

116

120

108

 Adjusted EBITDA

351

349

354

354

348

302

308

337

321
 

נתונים כספיים (מיליוני ש"ח)

Q2'25

Q1'25

Q4'24

Q3'24

Q2'24

Q1'24

Q4'23

Q3'23

Q2'23

רווח תפעולי

117

110

106

110

111

47

80

111

50

הוצאות מימון, נטו

27

26

27

31

35

32

32

33

37

רווח לתקופה

64

60

55

56

55

7

33

53

5

השקעות תזרימיות ברכוש קבוע ואחר

165

149

176

166

171

152

130

157

191

השקעות רכוש קבוע ואחר

133

129

161

159

156

162

167

167

140

תזרים פנוי

103

94

71

93

62

59

74

77

52

חוב פיננסי נטו

1,554

1,625

1,700

1,750

1,820

1,855

1,889

1,937

1,991

נתונים תפעוליים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר מנויי סלולר (באלפים)

3,624

3,602

3,614

3,571

3,554

3,561

3,555

3,523

3,487

שיעור נטישה של מנויי סלולר

7.5%

8.3%

6.4%

7.6%

7.7%

7.6%

7%

7.3%

7.2%

הכנסה חודשית ממוצעת למנויי סלולר (ARPU) ש"ח

41.8

42.1

42.1

43.7

44.8

43.7

44

48.3

49

הכנסה חודשית ממוצעת למנויי סלולר (ARPU) (ש"ח) ללא קש"ג

38.2

37.8

37.7

39

37.6

35.3

35.4

39.7

38.2

הכנסה חודשית ממוצעת למנויי אינטרנט (ARPU) (ש"ח)

98.9

97.9

96.2

92.8

91.7

88.9

88.2

89.8

90.9

מספר מנויי טלוויזיה (באלפים)

275

273

273

272

269

266

263

261

260

מספר מנויי תשתית אינטרנט (באלפים)

384

381

377

373

365

358

350

342

334

מספר מנויי סיבים (באלפים)

341

334

322

311

295

280

259

240

219


לגרף סלקום לחצו כאן

191 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 247.48 מיליון בסלקום
קרנות נאמנות שמחזיקות את סלקום. לרשימה המלאה

 

