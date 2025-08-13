אלי אדדי, מנכ"ל סלקום לפאנדר: "הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר בעשור האחרון"

הרווח הנקי בחציון הוכפל ל-124 מיליון שקל לעומת החציון המקביל אשתקד

הרווח הנקי של החברה הסתכם בסך של 64 מיליון שקל, לעומת רווח של 55 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 16.4%.

הרווח הנקי בחציון הוכפל ל-124 מיליון שקל, לעומת 62 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים הפנוי זינק ברבעון ב-66% ל-103 מיליון שקל, לעומת 62 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נמשכת המגמה של צמצום החוב נטו; בשנה החולפת הצטמצם ב-266 מיליון שקל נוספים.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הנוכחי עלה ל-117 מיליון שקל, לעומת 111 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במהלך הרבעון החברה דיווחה על מימוש זכות ההצטרפות שלה למכירת כל החזקותיה ב-IBC ב-520 מיליון שקל, בעוד שעלות ההשקעה בספרי סלקום עומדת נכון לסוף הרבעון הראשון על כ-120 מיליון שקל, כך שהחברה עשויה לרשום רווח הון משמעותי בעקבות העסקה, הנמצאת בהליכי אישורים. ההשפעה התזרימית הצפויה על דוחותיה הכספיים של החברה תהיה בגובה תמורת המכירה בניכוי המס החל.

גידול ב-ARPU סלולר בנטרול דמי קישור גומלין, שהסתכם בסך של 38.2 שקל.

נמשכת מגמת הצמיחה בהיקף הלקוחות: גידול של 22,000 מנויי סלולר, 7,000 מנויי סיבים ו-2,000 מנויי טלוויזיה ביחס לרבעון הקודם.

קבוצת סלקום מפרסמת היום את התוצאות לחציון השני של שנת 2025, המעידות על המשך הצמיחה במדדים הפיננסיים והתפעוליים. החברה מציגה גידול ברווחים, תזרים מזומנים חזק ועלייה בהכנסות, לצד צמיחה בעולמות הנייח והנייד.

עיקר התוצאות הכספיות:

תזרים מזומנים: החברה סיימה את הרבעון עם תזרים מזומנים פנוי אשר הסתכם בסך של 103 מיליון שקל לעומת 62 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-66%. כמו כן, תזרים המזומנים בחציון הראשון לשנת 2025 הסתכם בסך של 197 מיליון שקל, לעומת 121 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-63%.

רווח תפעולי: הרווח התפעולי של החברה ברבעון הנוכחי הסתכם בסך של 117 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 111 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-5.4%. הרווח התפעולי של החברה לחציון הראשון של שנת 2025 הסתכם בסך של 227 מיליון שקל, לעומת 158 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-44%.

רווח נקי: הרווח הנקי של החברה הסתכם בסך של לסך של 64 מיליון שקל, לעומת רווח של 55 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 16.4%. הרווח הנקי בחציון הראשון לשנת 2025 הסתכם בסך של 124 מיליון שקל לעומת 62 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, גידול של 100%.

Adjusted EBITDA: ה-EBITDA Adjusted של החברה לתקופת הדוח הסתכם בסך של לסך של 351 מיליון שקל, לעומת 348 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA Adjusted בחציון הראשון לשנת 2025 הסתכם בסך של 700 מיליון שקל לעומת 650 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, עלייה של כ-7.6%.

הכנסות:

הכנסות בנטרול קש"ג: החברה סיימה את הרבעון השני של שנת 2025 עם הכנסות בסך של 1.007 מיליארד שקל, לעומת סך של 1.022 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות לחציון הראשון של השנה עלו ל-2.072 מיליארד שקל לעומת 2.064 מיליארד שקל בחציון המקביל אשתקד.

הכנסות מסלולר בנטרול קש"ג: ההכנסות משירותי הסלולר בנטרול קש"ג ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו לכ-416 מיליון שקל, לעומת 403 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-3.2%. ההכנסות בחציון הראשון של שנת 2025 עמדו על 826 מיליון שקל, לעומת 784 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-5.4%.

הכנסות מגזר נייח: ההכנסות משירותים במגזר הנייח ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בסך של כ-340 מיליון שקל, לעומת 337 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת מגידול בהכנסות משירותי אינטרנט וטלוויזיה, שקוזזו מקיטון בהכנסות ממפעילים בינלאומיים. ההכנסות בחציון הראשון של שנת 2025 עמדו על 678 מיליון שקל, לעומת 666 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

הכנסות מציוד קצה מגזר נייד: ההכנסות מציוד קצה ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בסך של 250 מיליון שקל, לעומת 272 ברבעון המקביל אשתקד, כאשר עיקר הירידה כתוצאה מהשפעת מבצע "עם כלביא". ההכנסות מציוד קצה בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכמו בסך של 557 מיליון שקל לעומת 555 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

אלי אדדי, מנכ"ל סלקום: "סלקום מסכמת את הרבעון השני של 2025 עם הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר בעשור האחרון, תזרים מזומנים חזק במיוחד והמשך צמצום החוב וזאת חרף ההשפעות המלחמה. כל אלה הביאו בשבוע שעבר למהלך חשוב של העלאת דירוג החברה על ידי מעלות, לגבוה ביותר ב-13 השנים האחרונות, תוצר של האסטרטגיה העסקית שאנו מיישמים בשנה האחרונה. לצד זאת, הודענו על מימוש זכות ההצטרפות למכירת IBC, שעשויה להניב לחברה רווח משמעותי. ברבעון הזה המשכנו לבסס את מעמדנו כחברה המובילה בשוק התקשורת בישראל, תוך גידול במנויים והשקעה בתשתיות מתקדמות שיתמכו בהמשך המגמה של הרחבת הפעילות בכל התחומים ונמשיך גם בעתיד בפיתוח מנועי הצמיחה של החברה".



להלן תמצית תוצאות הפעילות של החברה ברבעון השני לשנת 2025 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד