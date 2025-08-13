תיק אישי
טאואר סמיקונדוקטור מודיעה על הכנס הטכנולוגי השנתי של החברה לשנת 2025 שיתקיים בסין ובארה״ב

במסגרת הכנסים יציגו צוות ההנהלה הבכיר ומומחי החברה את מגוון הטכנולוגיות ופיתוחים חדשניים המותאמים לענפים אסטרטגיים בהם בתחומי AI (בינה מלאכותית), תקשורת אופטית, חיישנים ותחומים נוספים

 

 
הכנס הטכנולוגי השנתי של החברה / תמונה: Dreamstimeהכנס הטכנולוגי השנתי של החברה / תמונה: Dreamstime
 
עומר רגב
13/08/2025

טאואר סמיקונדקטור (נאסד"ק/ת"א: TSEM), החברה המובילה בעולם בפתרונות טכנולוגיים ופלטפורמות ייצור לשבבים אנלוגיים, הודיעה היום (ד') על סדרת הכנסים הטכנולוגיים הגלובליים של החברה (TGS) לשנת 2025, המיועדת ללקוחות קיימים ופוטנציאליים, ותיערך השנה בשנחאי, סין, ובסנטה קלרה, קליפורניה.

במסגרת הכנסים יציג צוות המומחים והמנהלים הבכירים של החברה את מגוון הפלטפורמות הטכנולוגיות המתקדמות שלה, בהן סיליקון פוטוניקס SiPho) ,SiGe), ניהול הספקים Power Management, חיישני תמונה וטכנולוגיות תצוגה מתקדמות (Image Sensors and Displays), וכן את מערך שירותי התכנון והתמך המובילים של החברה, תוך שימת דגש על פתרונות מובילי חדשנות לשוק התקשורת האופטית, הבינה המלאכותית - AI, ושווקים צומחים אחרים.

האירועים יכללו הרצאת פתיחה של מנכ"ל טאואר, ראסל אלוונגר, וכן הרצאות אורח של מובילי טכנולוגיה עולמיים (אשר יציגו פריצות דרך בחדשנות AI ובתקשורת אופטית).

הכנסים יתקיימו בתאריכים ובמיקומים הבאים:

סין – שנחאי: 16 בספטמבר, 2025.

ארה"ב  -סנטה קלרה, קליפורניה 18 :בנובמבר, 2025 – פרטים יפורסמו בקרוב.
 

