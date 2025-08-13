עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע לפאנדר "חל גידול של 11% בהכנסות בהשוואה לשנה קודמת"

ההכנסות במחצית הראשונה של 2025 הסתכמו ב-88.8 מיליון דולר, גידול של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון השני של 2025 הסתכמו ב-44.8 מיליון דולר, גידול של 5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

ה-EBITDA המתואם למחצית הראשונה של 2025 הסתכם ב-22.5 מיליון דולר, עלייה של 35% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, המייצג שיעור רווח של 25% מהמכירות. ה-EBITDA המתואם ברבעון השני הסתכם ב-10.9 מיליון דולר, עלייה של 20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

הביצועים החזקים במחצית הראשונה של השנה, והצפי החיובי להמשך שנת 2025 תומכים בעדכון תחזית ה-EBITDA המתואם ל-40-44 מיליון דולר, ואישוש תחזית ההכנסות לשנה כולה של 178-182 מיליון דולר

החברה הודיעה על קבלת אישור ה-FDA למרכז איסוף הפלסמה ביוסטון, טקסס, המרכז ביוסטון מאושר כעת להתחיל במכירות מסחריות של פלסמה רגילה

החברה ממשיכה להתמקד במימוש הזדמנויות פיתוח עסקי להרחבת פורטפוליו המוצרים המסחריים שלה, על-מנת לתמוך בהמשך צמיחת הרווחית לטווח הארוך

קמהדע בע"מ (NASDAQ: KMDA; TASE: KMDA.TA), חברת ביופרמצבטיקה בינלאומית בעלת פורטפוליו מוצרים מסחריים לטיפול במחלות חמורות ונדירות, ומובילה בתחום מוצרי הפלסמה הייחודיים, מודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לשלושת החודשים וששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2025.

"התוצאות ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2025 היו חזקות, ואנו ממשיכים לייצר צמיחה רווחית משמעותית באמצעות מגוון המוצרים המסחריים שלנו וניהול אחראי של הוצאות התפעול", אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "סך ההכנסות במחצית הראשונה של השנה עמד על 88.8 מיליון דולר, גידול של 11% בהשוואה לשנה קודמת, וה-EBITDA המתואם עמד על 22.5 מיליון דולר, עלייה של 35% לעומת אשתקד, המייצג שיעור רווח של 25%. בהתבסס על הביצועים החזקים שלנו במחצית הראשונה של השנה והתחזית החיובית להמשך שנת 2025, אנו מעדכנים את תחזית ה-EBITDA המתואם השנתית שלנו לטווח שבין 40 מיליון דולר ל-44 מיליון דולר ומאשררים את תחזית ההכנסות שלנו לשנת 2025 של בין 178 מיליון דולר ל-182 מיליון דולר".

"אנו ממשיכים להשקיע במנועי הצמיחה האסטרטגיים שלנו באמצעות צמיחה אורגנית מתמשכת, כפי שבאה לידי ביטוי בתוצאות הכספיות שלנו, תוך התמקדות במימוש עסקאות פיתוח עסקי, מיזוגים ורכישות על-מנת להרחיב את פורטפוליו המוצרים המסחריים שלנו, ובכך לתמוך בהמשך הצמיחה הרווחית. בנוסף, אנו ממשיכים להגביר את איסוף הפלזמה בשלושת המרכזים שלנו בטקסס. אנחנו גאים על כך שקיבלנו לאחרונה את אישור ה-FDA למרכז איסוף הפלזמה המתקדם שלנו ביוסטון, טקסס, ומרכז זה מאושר כעת להתחיל במכירות מסחריות. כזכור, למרכז פוטנציאל איסוף כולל של כ-50,000 ליטר בשנה והוא צפוי לתרום הכנסות שנתיות של 8 עד 10 מיליון דולר ממכירות של פלסמה רגילה בהגעה לתפוקה מלאה. בנוסף, אנו ממשיכים לקדם את הניסוי הקליני InnovAATe, ניסוי פיבוטלי שלב 3 של מוצר ה- AAT באינהלציה. גיוס החולים לניסוי מתקדם, ואנו ממשיכים כמתוכנן לקראת ביצוע ניתוח ביניים (Futility Analysis) עד סוף 2025", סיכם מר לונדון.

דגשים פיננסיים לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2025

ההכנסות הכוללות עמדו על 44.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2025, עלייה של 5% בהשוואה ל-42.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2024. הגידול בהכנסות נבע מהגיוון בפורטפוליו המוצרים המסחריים שלנו, ומיוחס בעיקר מגידול במכירות של GLASSIA® מחוץ לארה"ב, גידול במכירות מגזר ההפצה, מכירות VARIZIG® בארה"ב, והכנסות מתמלוגים בגין מוצר ה-GLASSIA.

הרווח הגולמי והרווחיות הגולמית עמדו על 18.9 מיליון דולר ו-42%, בהתאמה, ברבעון השני של 2025, בהשוואה ל-19.0 מיליון דולר ו-45%, בהתאמה, ברבעון השני של 2024. הירידה בשני המדדים מיוחסת לשינויים בתמהיל מכירות המוצרים.

ההוצאות התפעוליות, הכוללות מחקר ופיתוח (R&D), שיווק ומכירות (S&M), הנהלה וכלליות (G&A) והוצאות אחרות, הסתכמו ב-11.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2025, בהשוואה ל-13.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2024. הירידה נובעת מניהול אחראי של הוצאות התפעול.

הרווח הנקי עמד על 7.4 מיליון דולר, או 0.13 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2025, בהשוואה ל-4.4 מיליון דולר, או 0.08 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2024.

ה-EBITDA המתואם, כמפורט בטבלאות שלהלן, עמד על 10.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2025, עלייה של 20% בהשוואה ל-9.1 מיליון דולר שהושגו ברבעון השני של 2024.

המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו ב-8.0 מיליון דולר ברבעון השני של 2025, בהשוואה למזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך 14.0 מיליון דולר ברבעון השני של 2024.

דגשים פיננסיים לששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2025

ההכנסות הכוללות בששת החודשים הראשונים של 2025 עמדו על 88.8 מיליון דולר, עלייה של 11% מ-80.2 מיליון דולר שדווחו בששת החודשים הראשונים של 2024. הגידול בהכנסות נבע מהגיוון בפורטפוליו המוצרים המסחריים שלנו, ומיוחס בעיקר לגידול במכירות של GLASSIA® מחוץ לארה"ב, גידול במכירות מגזר ההפצה, מכירות VARIZIG® בארה"ב, והכנסות מתמלוגים בגין מוצר ה-GLASSIA.

הרווח הגולמי והרווחיות הגולמית בששת החודשים הראשונים של 2025 עמדו על 39.7 מיליון דולר ו-45%, בהתאמה, בהשוואה ל-35.7 מיליון דולר ו-45%, בהתאמה, במחצית הראשונה של 2024. הגידול ברווח הגולמי תואם את הגידול בסך ההכנסות.

ההוצאות התפעוליות, הכוללות מחקר ופיתוח (R&D), שיווק ומכירות (S&M), הנהלה וכלליות (G&A) והוצאות אחרות, הסתכמו ב-24.8 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2025, בהשוואה ל-26.0 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2024. הירידה נובעת מניהול אחראי של הוצאות התפעול.

הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של 2025 הסתכם ב-11.3 מיליון דולר, או 0.19 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 67% בהשוואה לרווח נקי של 6.8 מיליון דולר או 0.12 דולר למניה בדילול מלא בששת החודשים הראשונים של 2024.

ה-EBITDA המתואם, כמפורט בטבלאות שלהלן, עמד על 22.5 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2025, עלייה של 35% בהשוואה ל-16.6 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2024.

המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בששת החודשים הראשונים של 2025 הסתכמו בכ-7.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-15.0 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2024. הירידה קשורה לגידול בהון החוזר.

דגשים למאזן

נכון ל-30 ביוני 2025, לחברה היו מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 66.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-78.4 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2024. הירידה ביתרת המזומנים נבעה בעיקר מתשלום הדיבידנד המיוחד במזומן בסך כולל של 11.5 מיליון דולר.

אירועים אחרונים

החברה הודיעה כי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את הרחבת תיק הרישום הנוכחי של החברה (BLA) עבור מרכז איסוף הפלסמה שלה ביוסטון, טקסס. המרכז מאושר כעת להתחיל במכירות מסחריות של פלסמה רגילה. המתקן ביוסטון, המשתרע על פני 1,115 מ"ר, הינו בעל פוטנציאל כושר איסוף כולל של כ-50,000 ליטר בשנה על בסיס 50 מיטות תורמים, וצפוי להיות אחד ממרכזי האיסוף הגדולים ביותר של פלסמה ייחודית בארה"ב.

קמהדע זכתה באות יצואן מצטיין של ישראל לשנת 2024 המוענק מטעם משרד הכלכלה והתעשייה הישראלי, על הגידול בהכנסותיה מייצוא. הפרס הוענק למר לונדון על ידי נשיא מדינת ישראל, מר יצחק הרצוג.

תחזית פיננסית לשנת 2025

קמהדע מעלה את תחזית ה-EBITDA המתואם שלה מטווח של 38-42 מיליון דולר לטווח של 40-44 מיליון דולר, וממשיכה לצפות להכנסות כוללות בשנת הכספים 2025 בטווח של 178-182 מיליון דולר, המייצגים צמיחה דו-ספרתית בשורת ההכנסות ובשורת הרווח, יחסית לשנה שעברה.



לגרף קמהדע לחצו כאן

60 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 82.86 מיליון בקמהדע

קרנות נאמנות שמחזיקות את קמהדע. לרשימה המלאה