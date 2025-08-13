בני אפשטיין, מנכ"ל רדקום לפאנדר "אנו מאשררים את התחזית השנתית שלנו לצמיחה"

חברת רדקום (נאסד"ק: RDCM), מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה ועבור תקופת חצי שנה שהסתיימה ב-30 ביוני 2025.

בני אפשטיין, מנכ"ל רדקום, מסר: "רדקום ממשיכה להציג תוצאות חזקות עם צמיחה של 19.3% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בנוסף, דיווחנו על רווחיות איתנה ויצירת תזרים מזומנים חזק, כשהרבעון הסתיים עם למעלה מ־100 מיליון דולר במזומן וללא חוב. המומנטום הזה משקף את הביקוש ההולך וגובר בשוק לפתרונות חכמים ואוטומטים לניטור רשתות, ואת היכולת שלנו ליישם באופן עקבי את האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו.אנו רואים התקדמות משמעותית בקרב לקוחות מרכזיים, הודות לטכנולוגיה הייחודית שלנו - הכוללת יכולות בינה מלאכותית "Agentic" חדשות ולשותפויות האסטרטגיות המתפתחות שלנו.

אנו מאשררים את התחזית השנתית שלנו לצמיחה של 15%-18% בהכנסות. תחזית הנתמכת בהתקשרויות מצליחות עם לקוחות ובמגמות השוק הממשיכות לעבור לפתרונות ניטור חכמים, אוטמטים ובזמן אמת.

דגשים לתוצאות הכספיות של הרבעון השני של 2025

הכנסות בסך 17.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2025, בהשוואה ל-14.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המייצגים צמיחה של 19.3% משנה לשנה.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP עמד על 1.7 מיליון דולר - 9.9% מההכנסות - לעומת רווח תפעולי של 0.9 מיליון דולר, המהווים 5.9% מההכנסות, ברבעון השני של 2024.

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP עמד על 3.4 מיליון דולר - 19.5% מההכנסות- לעומת רווח תפעולי של 2.3 מיליון דולר, שהיוו 15.4% מההכנסות, ברבעון השני של 2024.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של 2025 בכ-2.4 מיליון דולר או 15 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 1.7 מיליון דולר או 11 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2024. .

הרווח הנקי על בסיס Non GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2025 בכ-4.2 מיליון דולר, או 25 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיסNon GAAP בסך 3.1 מיליון דולר או 20 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2024.

ברבעון השני של 2025, יצרה החברה תזרים מזומנים חיובי של 2.6 מיליון דולר. נכון ל-30 ביוני 2025, היו בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר בהיקף של 101.6 מיליון דולר - ללא חוב - החברה מסיימת את הרבעון עם רמת המזומנים הגבוהה ביותר בתולדות החברה.

דגשים לתוצאות הכספיות של החציון הראשון של 2025:

הכנסות בסך 34.2 מיליון דולר בחציון הראשון של שנת 2025, בהשוואה ל- 28.9 מיליון דולר לתקופה המקבילה אשתקד, צמיחה של 18.4% משנה לשנה.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP במחצית הראשונה של 2025 עמד על 3.2 מיליון דולר – 9.4% מההכנסות - לעומת רווח תפעולי של 0.6 מיליון דולר, המהווים 2% מההכנסות, במחצית הראשונה של 2024.

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP במחצית הראשונה של 2025 עמד על 6.6 מיליון דולר - 19.2% מההכנסות - לעומת רווח תפעולי של 4.0 מיליון דולר, שהיוו 13.9% מההכנסות, במחצית הראשונה של 2024.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם בחציון הראשון של שנת 2025 בכ-4.9 מיליון דולר, או 29 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP בסך 2.51.4 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול בחציון הראשון של שנת 2024.

הרווח הנקי על בסיס Non GAAP הסתכם בחציון הראשון של שנת 2025 בכ-8.3 מיליון דולר, או 50 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס Non GAAP של 6 מיליון דולר או 38 סנט למניה בדילול מלא בחציון הראשון של שנת 2024.

תחזית

רדקום מאשררת את תחזית ההכנסות לשנת 2025, עם צפי לצמיחה שנתית של 15% עד 18%, כאשר נקודת האמצע עומדת על 71.1 מיליון דולר.



