נאייקס פרסמה דוחות וירדה היום 2.67%- אלו תוצאות הדו"ח

סך ההכנסות ברבעון עלו ל- 95.6 מיליון דולר - עלייה של 22.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד;

שיפור בשיעור הרווח הגולמי ל- 48.3%;

רווח נקי של 11.7 מיליון דולר ו- EBITDA מתואם של 12.6 מיליון דולר;

סך שווי העסקאות עלה ב-34%, בסיס הלקוחות גדל ב־24%;

החברה מאשררת את התחזית לשנת 2025 להכנסות בטווח של 410-425 מיליון דולר;

נאייקס (Nasdaq & TASE: NYAX), פלטפורמת מסחר ותשלומים גלובלית שנועדה לסייע לבתי עסק להרחיב את עסקיהם, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2025.

יאיר נחמד, מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון: "תוצאות הרבעון השני משקפות את היישום המוצלח של המהלכים האסטרטגיים ואת המומנטום החיובי בפעילות החברה. אנו מציגים רבעון נוסף של ביצועים תפעוליים ופיננסיים חזקים, המונעים מצמיחה רווחית בהכנסות, מביקוש עולמי חזק לפתרונות ולשירותים שלנו, מהגדלת נתח השוק, ומהרחבת הפריסה הגיאוגרפית של העמדות המחוברות. שוק היעד שלנו רחב וצומח, הודות למעבר מתשלומים באמצעות מזומן לתשלומים דיגיטליים. אנו צופים האצה בהכנסות במחצית השנייה של השנה, המונעת בעיקר מגידול במכירות חומרה ללקוחות אסטרטגיים במגזרים מתפתחים כגון עמדות טעינה לרכב חשמלי, מקררים חכמים ומרכזי בידור למשפחות. לאור זאת, אנו מאשררים את תחזיתנו לשנת 2025."





צמיחה של 22% בהכנסות לכ-95.6 מיליון דולר, לעומת 78.1 מיליון דולר ברבעון המקביל, הודות להרחבת הפעילות עם לקוחות חדשים וקיימים. ההכנסות כוללות 1.1 מיליון דולר מהשפעה חיובית של שערי חליפין.

הצמיחה האורגנית ברבעון עמדה על 20%.

ההכנסות החוזרות (מעמלות סליקה ודמי שימוש חודשיים) צמחו בכ- 32% לכ-70.7 מיליון דולר וכעת מהוות כ-74% מסך ההכנסות.

הצמיחה בהכנסות מעמלות סליקה ממחישה את מעמדנו כשותפה אסטרטגית, עם יכולת צמיחה והתרחבות, עבור בסיס הלקוחות המגוון שלנו כאשר השוק הולך וגדל, מגמה מתמשכת הנובעת ממעבר מתשלומים באמצעות מזומן לתשלומים דיגיטליים.

ההכנסות ממכירות חומרה הסתכמו לכ-24.9 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה. אנו ממשיכים ליהנות מביקוש גבוה למוצרים, לפתרונות ולטכנולוגיה שלנו, התומכים בשווקי ה unattended וה- attended.

שיפור בשיעור הרווח הגולמי ל-48.3% לעומת 44.3%. השיפור נבע בעיקר מהגורמים הבאים:

גידול בשיעור הרווח הגולמי מהכנסות חוזרות ל-52.8% לעומת 51.5% , בין היתר בזכות שיפור התנאים העסקיים עם מספר סולקים ושיפור ביכולות ניתוב התשלומים (smart routing) של החברה.

גידול בשיעור הרווח הגולמי מחומרה ל-35.4% לעומת 28.7% ברבעון המקביל, הודות להמשך אופטימיזציה של שרשרת האספקה, ושיפור ברכש רכיבים ועלויות.

הרווח התפעולי הסתכם ב-9.5 מיליון דולר, וכולל רווח חד-פעמי של 5.6 מיליון דולר כתוצאה מרכישת יתרת 51% ממניות חברת Nayax Capital, המספקת פתרונות מימון עבור לקוחותינו, אשר בעבר פעלה כמיזם משותף. בנטרול הרווח החד-פעמי, הרווח התפעולי עמד על 3.9 מיליון דולר – שיפור של 3 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של 0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם ב-11.7 מיליון דולר. בנטרול הרווח החד-פעמי שנבע מרכישת המניות של Nayax Capital ,הרווח הנקי עמד על 6.1 מיליון דולר – שיפור משמעותי של 9.1 מיליון דולר לעומת הפסד של 3.0 מיליון דולר ברבעון המקביל.

הרווח הנקי למניה ברבעון שהסתיים ב־30 ביוני 2025 עמד על 0.316 דולר (בסיסי) ו- 0.308 דולר (מדולל). ההפסד למניה ברבעון שהסתיים ב־30 ביוני 2024 עמד על (0.083) דולר (בסיסי).

מספר המניות הממוצע המשוקלל הבסיסי והמדולל עמד על 36,913,470 ו- 37,786,355, בהתאמה ברבעון השני של 2025, לעומת מספר המניות המשוקלל הבסיסי ברבעון השני של 2024 שעמד על 36,223,886.

EBITDA מתואם של 12.6 מיליון דולר, המהווה כ- 13% מההכנסות, לעומת EBITDA מתואם של 8.1 מיליון דולר, שהיווה 10% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-12.9 מיליון דולר, ותזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ-5.6 מיליון דולר .

נכון ל-30 ביוני 2025, יתרת המזומנים, שווי המזומנים והפיקדונות קצרי המועד של החברה עמדו על 172.3 מיליון דולר. היקף החוב הכולל, לטווח קצר וארוך, הסתכם ב-155.7 מיליון דולר.





שווי העסקאות הכולל שנסלקו ברבעון גדל למעלה מ-34.3% והסתכם בכ-1.6 מיליארד דולר.

גידול של 24.5% במספר העסקאות שנסלקו, לסך כולל של כ- 726 מיליון.

ה- Take rate עמד על -2.7% זאת עם התרחבות החברה לורטיקלים נוספים.

מספר המכשירים המחוברים והמנוהלים הגיע לכ-1.38 מיליון, גידול של 16.1%. ברבעון השני נוספו כ-48,000 מכשירים לעומת הרבעון הראשון.

צמיחה עקבית וחזקה בבסיס הלקוחות, במהלך הרבעון נוספו כ-5,000 לקוחות חדשים וכעת מונה בסיס הלקוחות של נאייקס קרוב לכ-105,000 לקוחות – עלייה של 23.5%.

שיעור שימור ההכנסות הדולרי (NRR) גבוה ועומד על 123%, המשקף שביעות רצון גבוהה מצד הלקוחות, בשילוב שיעור הנטישה הנמוך שעמד על 2.8%.

תחזית פיננסית לשנת 2025

החברה מאשררת את תחזית הצמיחה בהכנסות בטווח של 30% עד 35% לשנת 2025 המייצגת הכנסות בטווח של 410-425 מיליון דולר על בסיס מטבע קבוע. תחזית זו כוללת צמיחה אורגנית בהכנסות של לפחות 25%.

ה-EBITDA המתואם לשנת 2025 יהיה בטווח של בין 65-70 מיליון דולר. תחזית זו מבוססת על צמיחה עקבית בהכנסות, התרחבות לשווקים חדשים, אינטגרציה מלאה של הרכישות האחרונות ושיפור מתמשך ביעילות התפעולית.

החברה צופה יחס המרה של לפחות 50% מה-EBITDA המתואם לתזרים מזומנים חופשי (המוגדר כתזרים מפעילות שוטפת בניכוי השקעות ברכוש קבוע והיוון עלויות פיתוח) לכל שנת 2025.

תחזית החברה לשנת 2028

ההנהלה שומרת על היעד לצמיחה שנתית בהכנסות של כ-35%, תוצאה של צמיחה אורגנית בשילוב רכישות אסטרטגיות. בנוסף, ההנהלה שואפת לשיעור רווח גולמי של 50% ושיעור EBITDA מתואם של 30%.

התפתחויות עסקיות אחרונות:

שותפות אסטרטגית עם Autel Energy ספקית גלובלית מובילה של פתרונות טעינה לרכבים חשמלים, במסגרתה תשולב טכנולוגיית התשלומים של נאייקס בכ־100,000 עמדות טעינה של Autel בצפון אמריקה ובאירופה עד סוף 2026. Autel, אחת הספקיות הצומחות ביותר בעולם בתחום עמדות הטעינה עם צמיחה של 53% בהכנסות בשנת 2024, תשלב את תשתית התשלומים של נאייקס במטעני ה־AC/DC שלה. שותפות זו תאפשר למפעילים להאיץ את פריסת העמדות ולשפר את חוויית הטעינה והתשלום עבור הנהגים.

השלמת רכישת יתרת 51% בחברת Nayax Capital - מיזם משותף שהוקם בתחילה בשנת 2023 וכעת מאוחד במלואו תחת חטיבת השירותים הפיננסיים של החברה. חטיבה זו מציעה פתרונות מימון משולבים כגון חשבונות בנק, הנפקת כרטיסי אשראי ומימון אשר יעניקו ללקוחות החברה ערך מוסף, ויתרמו להגדלת ההכנסות החוזרות מכל לקוח.

שותפות אסטרטגית עם Lynkwell ספקית תשתיות אנרגיה מובילה המנהלת אלפי עמדות טעינה ומייצרת את מטעני ה-AC בארה"ב. רשת ViaLynk™ של Lynkwell היא רשת הטעינה הציבורית השמינית בגודלה בארה"ב. במסגרת שיתוף הפעולה, תספק נאייקס פתרונות תשלום מקיפים לעמדות הטעינה של Lynkwell, ובכך תאפשר חוויית טעינה מלאה ומשולבת עבור נהגים ומפעילים.

הושלמה רכישת Inepro Pay, מפיצה של נאייקס באזור בנלוקס. הרכישה מרחיבה את נוכחות נאייקס באזור, משפרת את היעילות ומקרבת את החברה ללקוחותיה.



