בנק ההשקעות וויליאם בלייר: המלצת קניה לנאייקס

לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות של נאייקס אתמול, פרסם בנק ההשקעות האמריקאי וויליאם בלייר סקירה חיובית (רצ"ב כ-PDF), במסגרתה ציין כי, "אנו שומרים על המלצת הקנייה למניית נאייקס. הצמיחה האורגנית עלתה ב־20% (לעומת 18% ברבעון של מרץ 2025), והציפייה היא להאצה במחצית השנייה של השנה. הרווחיות ממשיכה להשתפר ככל שנאייקס מגדילה את היקף פעילותה; שיעור ה־EBITDA המתואם עמד על 12.6% במחצית הראשונה של השנה (לעומת 3% ב־2023 ו־11% ב־2024).
המניה נסחרת במכפיל 17.7 על ה־EBITDA המתואם לשנת 2026 – לדעתנו הפרמיה מוצדקת לאור פרופיל הצמיחה המהיר יותר של נאייקס והפריסה הגלובלית שלה. אנו שבים וממליצים על דירוג Outperform.
התחזית לשנת 2025 כוללת צמיחת הכנסות של 30%-35%, שמתוכה לפחות 25% צמיחה אורגנית (לעומת 23% ב־2024 ו־19% במחצית הראשונה של 2025) וכ־15 מיליון דולר ממיזוגים ורכישות (M&A). תחזית ה־EBITDA המתואם נותרה ללא שינוי – בין 65 ל־70 מיליון דולר (לעומת 35.5 מיליון דולר ב־2024 ו־22.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2025).
בהתאם למגמות בחודשים יולי ואוגוסט, ההנהלה הביעה ביטחון בהאצת הצמיחה במחצית השנייה, ואנו צופים מכירות חזקות של חומרה. מאז 2021, בממוצע, 45% מההכנסות החוזרות נרשמות במחצית הראשונה ו־55% במחצית השנייה – המשך מגמה זו צפוי להוביל להכנסות חוזרות שנתיות של כ־295 מיליון דולר, עם פוטנציאל תוספת מרכישות עתידיות שטרם הוכרזו.