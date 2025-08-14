הרווח הנקי לרבעון הסתכם בשיא של 10.7 מיליון ש"ח, זינוק של 48.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; שיעור הרווח הנקי מההכנסות הסתכם בכ-42.6%.

הכנסות הרבעון הסתכמו בכ-25.1 מיליון ש"ח, גידול של 24.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

כמדי רבעון, מחלקת דיבידנד בהיקף של כ-50% מהרווח הנקי – סך החלוקה ברבעון הנוכחי, 5.3 מיליון ש"ח.

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "מסכמים רבעון עם שיא ברווח הנקי שהסתכם לכ-10.7 מיליון ש"ח וממשיכים בחלוקת הרווחים עם משקיעי החברה."

אופל בלאנס השקעות, חברה המעניקה שירותים ופתרונות פיננסיים מתקדמים לעסקים, מדווחת היום על תוצאות הרבעון השני לשנת 2025.

ההכנסות משירותים פיננסיים ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ-25.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-24.7% ביחס להכנסות של כ-20.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכמו בכ-47.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-20.4% ביחס להכנסות של כ-39.6 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2024.

ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות הפסדי אשראי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ-21.9 מיליון ש"ח (כ-87.1% מההכנסות), גידול של כ-33.6% בהשוואה לכ-16.4 מיליון ש"ח (כ-81.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השני לשנת 2025 רשמה אופל הכנסה בהיקף של כ-1 מיליון ש"ח בגין הפסדי אשראי חזויים.

ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות הפסדי אשראי במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכמו בכ-40.4 מיליון ש"ח (כ-84.7% מההכנסות), גידול של כ-32.1% ביחס להכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות הפסדי אשראי של כ-30.6 מיליון ש"ח (כ-77.2% מההכנסות) במחצית הראשונה של שנת 2024.

תיק האשראי של אופל לרבעון השני של שנת 2025 עמד על כ-451 מיליון ש"ח, גידול של כ-30.7% לעומת תיק לקוחות בהיקף של כ-345 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מרבית עסקאות הממ"ד של החברה הינן במח"מ קצר של 90 ימים. 78% מתיק ההלוואות בתחום המשכנתאות הינן להלוואות שהעמידה החברה ללקוחותיה לתקופה של שנה עד ארבע שנים.

צמיחת תיק האשראי

יחס הון למאזן עמד על כ-48% ותשואה שנתית ברוטו של כ-22% על יתרת תיק הלקוחות הממוצע.

התשואה על ההון עמדה על 17%, התשואה על תיק האשראי ברוטו הסתכמה בכ-22%.

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בשיא של כ-10.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-48.4% בהשוואה לרווח נקי של כ-7.2 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2024. עיקר הגידול ברווח הנקי נובע מעלייה בהכנסות הקבוצה ביחס לרבעון המקביל אשתקד לצד הכרה בהכנסות בגין הפסדי אשראי חזויים בהיקף של כ-1 מיליון ש"ח ברבעון. הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-19.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-46.6% בהשוואה לרווח נקי של כ-13.2 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2024.

דיבידנד – בהתאם למדיניות החברה, אופל בלאנס מודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 5.3 מיליון ש"ח. תשואת הדיבידנד של החברה בשנת 2024 הסתכמה בכ-8% בממוצע בשלוש השנים האחרונות.

התפתחויות אחרונות

רכישת 70% מחברה המתמחה בעיקר בהעמדת הלוואות מגובות בנכסי נדל"ן לחברות ואנשים פרטיים בתמורה ל-5 מיליון ש"ח. תיק ההלוואות של החברה הנרכשת כולל כ-50 הלוואות בהיקף כולל של כ-70 מיליון ש"ח ובמח"מ של כשנתיים. העסקה כפופה לקבלת היתר שליטה בחברה הנרכשת אשר הינה בעלת רישיון למתן שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "אנו מסכמים רבעון עם שיא ברווח הנקי שהסתכם לכ-10.7 מיליון ש"ח וממשיכים בחלוקת הרווחים עם משקיעי החברה. במהלך הרבעון הכרנו בהכנסה בסך של כ-1 מיליון ש"ח בגין הפסדי אשראי חזויים הנובעת מגבייה מלקוחות אשר הפרשנו בגינם 100%, וכן מגבייה שוטפת מלקוחות בהסדר אשר סיכון האשראי שלהם השתנה בתקופת הדו"ח."



