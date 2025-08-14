מזרחי-טפחות ברבעון השני תשואה על ההון העצמי 17.8%

הרווח הנקי ברבעון השני של 2025: 1,453 מיליון ₪ בהשוואה ל-1,452 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 17.8%.

יחס היעילות (Cost-Income Ratio) ברבעון השני: 34.9%.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2025: 2,743 מיליון ₪ בהשוואה ל-2,724 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 17.0%.

האשראי לציבור ב-30.6.2025: כ-376.7 מיליארד ₪ לעומת כ-337.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 11.5%.

פיקדונות הציבור ב-30.6.2025: כ-417.4 מיליארד ₪ לעומת כ-373.6 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה של 11.7%.

יחולק דיבידנד של 726.5 מיליון ₪ - 50% מרווחי הרבעון השני.

תמיכה במשרתי המילואים ומתווה הטבות למשקי בית ועסקים

תמיכה במשרתי המילואים - מתחילת מלחמת 'חרבות ברזל' נקט מזרחי-טפחות שורה ארוכה של יוזמות ומהלכים, כדי לתמוך בלקוחותיו בכלל ובאוכלוסיות ייעודיות בפרט.

המאמץ המלחמתי המתמשך מטיל מעמסה יוצאת דופן, על מערך משרתות ומשרתי המילואים. על מנת לבטא את ההוקרה וההערכה שכולנו חשים כלפי אוכלוסייה זו, החליט הבנק להעניק הטבה מיוחדת לכל מי ששירתו או ישרתו 90 ימים לפחות, בין אוקטובר 2024 לסוף שנת 2025: הלוואה של עד 100 אלף ₪, ללא ריבית וללא הצמדה. ההטבה מיועדת למי שלוקחים משכנתה בטפחות, לרכישת דירה ראשונה.

הטבות למשקי בית ועסקים קטנים - בהמשך למתווה הצרכני הוולנטרי של בנק ישראל, השיק הבנק בתחילת הרבעון השני תוכנית ייעודית למשקי בית ועסקים קטנים, הכוללת שורה של הטבות משמעותיות, בתחומי ניהול חשבון העו"ש והמשכנתאות. בין השאר, כוללת החבילה של מזרחי-טפחות, את ההטבות הבאות:

ריבית שנתית של 2% על יתרות זכות של עד 30,000 ₪ בחשבון העובר ושב; מענק רבעוני של 500 ₪ לבעלי משכנתאות, אשר לקחו בטפחות הלוואה לרכישת דירה יחידה (לא להשקעה), שעומדת בתנאים מוגדרים בהיבט שווי הנכס, שיעור המימון ויחס ההחזר; לקוחות שיש להם גם משכנתה וגם מסגרת עו"ש במזרחי-טפחות, נהנים מפטור מריבית על המינוס עד גובה החזר המשכנתה, או עד לסכום של 6,000 ₪ בחודש, הנמוך מביניהם; לקוחות פרטיים ועסקים קטנים נהנים מהפחתה של 3% בריבית החובה, במסגרות האשראי והחח"ד שלהם; הטבת 'אוברדראפט ללא ריבית' – המיועדת ללקוחות פרטיים, וכוללת מנגנון קיזוז חודשי בין יתרות הזכות ליתרות החובה בחשבון, עד לסכום קיזוז של 10,000 ₪ ביום.

הושקה תוכנית אסטרטגית לשנים 2025-2027

לאחר שעמד בעיקרי היעדים של התוכנית האסטרטגית האחרונה שלו, השיק הבנק בתחילת חודש יוני תוכנית אסטרטגית לשנים 2025-2027. התוכנית החדשה תאפשר לבנק לבצע קפיצת מדרגה נוספת בהיקפי פעילותו, וזאת על בסיס ההישגים המרשימים של הבנק בשנים האחרונות בתחומי הצמיחה באשראי, הרווח והרווחיות, יחס היעילות, הובלת שוק המשכנתאות והמובילות המובהקת שלו בשירות בכלל, ובשביעות הרצון של הלקוחות בפרט.

לצד יעדים איכותיים כמו המשך הובלת שוק המשכנתאות וחיזוק אסטרטגיית השירות האישית-אנושית של הבנק כמנוע צמיחה ובידול, נכללים בתוכנית גם יעדים כמותיים, שמסמנים לבנק תוואי ברור של צמיחה והתרחבות, בעיקר בפעילות האשראי למגזר העסקי. כך, בין השאר, הבנק מתכנן להגדיל את נתחי השוק שלו באשראי בכלל, מכ-21.5% בסוף 2024 ל-23%-24% בסוף 2027, ובאשראי העסקי בישראל בפרט, מכ-11.7% בסוף 2024 לשיעור של 15%-16%, בתום תקופת התוכנית. במקביל, הבנק מתכנן גם צמיחה בתיק הפיקדונות לציבור, כאשר נתחי השוק בפיקדונות צפויים לגדול מכ-18.4% בסוף 2024 ל-20%-21%, בסוף 2027. בתחום הרווחיות הציב הבנק לעצמו יעד תשואה להון ממוצע של 17%-18%, בכל אחת משנות התוכנית, ויחס היעילות (Cost Income Ratio) הממוצע בתקופת התוכנית האסטרטגית, לא יעלה על כ-35%.

משה לארי: התוצאות לרבעון השני משקפות את הצלחת הבנק להמשיך ולצמוח גם בתקופה מורכבת מבחינה ביטחונית וכלכלית

"התוצאות שאנו מציגים ברבעון השני של 2025, ובראשן רווח נקי של 1,453 מיליון ₪ ותשואה להון של 17.8%, אינן מובנות מאליהן ומהוות הישג ראוי לציון של אלפי העובדות והעובדים, המנהלות והמנהלים, המעולים שלנו. הודות למקצועיותם, נחישותם ומסירותם, מצליח הבנק לשמור על תנופת הצמיחה שלו, גם בתקופה כל כך מורכבת מבחינה ביטחונית וכלכלית, ועל כך הם ראויים להערכה ותודה גדולה.

תמונת ההתרחבות בפעילות הבנק, עולה מהשוואת נתוני הרבעון השני של השנה לרבעון המקביל אשתקד, וביתר שאת לעומת נתוני הרבעון הראשון של 2025. נכון לסוף חודש יוני 2025 הסתכם האשראי לציבור בכ-376.7 מיליארד ₪, גידול של 11.5% מהתקופה המקבילה אשתקד, ושל 3.4% מסוף הרבעון הראשון השנה – נתון המשקף קצב צמיחה שנתי של 13.5%; פיקדונות הציבור הגיעו ב-30 ביוני 2025 לכ-417.4 מיליארד ₪, עלייה של 11.7% מהתקופה המקבילה בשנת 2024, ושל 4.5% מאז 31 במרץ השנה – נתון המשקף קצב גידול שנתי של 18.2%.

ניתוח הגידול בתיק האשראי של הבנק, מצביע על צמיחה מואצת בפעילות האשראי לעסקים, בסגמנטים השונים. נכון ל-30.6.2025 הסתכם תיק האשראי העסקי של הבנק בכ-105 מיליארד ₪, עלייה של 19.5% מהתקופה המקבילה אשתקד, ושל 7.8% מתום הרבעון הראשון של 2025 – נתון המשקף קצב גידול שנתי של 31.1%. נתונים מרשימים אלה, עולים בקנה אחד עם מטרותיה של התוכנית האסטרטגית החדשה לשנים 2025-2027, שאחד מיעדיה המרכזיים הוא מיצובו של מזרחי-טפחות כשחקן מרכזי בבנקאות העסקית בישראל, והגדלת נתחי השוק שלו באשראי לציבור בכלל ובאשראי העסקי בפרט.

הבנק ממשיך לשמור על יעילות תפעולית ראויה לציון, כחלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית שלו, ומציג ברבעון השני יחס יעילות תפעולית (Cost Income Ratio)איכותי, בשיעור נמוך מ-35%.

על רקע התוצאות הכספיות שהבנק מציג ברבעון השני, ולאחר בחינת יחסי ההון של הבנק בתרחישים השונים, החליט הדירקטוריון לאשר חלוקת דיבידנד של 726.5 מיליון ₪ – 50% מרווחי הרבעון השני. בסך הכול יעמוד הדיבידנד למחזיקי המניות, בגין שני הרבעונים הראשונים של 2025, על סכום מצטבר של 1,242.5 מיליון ₪.

משפחת מזרחי-טפחות מייחלת לשחרורם, כבר בקרוב, של כל החטופים והחטופה, שעדיין מוחזקים בעזה; לחזרתם הביתה, בריאים ושלמים, של החיילות והחיילים האמיצים שלנו, ולהחלמתם המלאה של אלפי הפצועות והפצועים – אזרחים וחיילים. כולנו מתפללים לסיום המלחמה, להסרת האיומים בכל החזיתות ולשובה של השגרה הברוכה והבטוחה לחיינו", אומר מנכ"ל הבנק, משה לארי.



מזרחי טפחות בע"מ- נתונים עיקריים מתמצית הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2025 - במיליוני שקלים חדשים



סעיפי מאזן עיקריים