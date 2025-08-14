רונן גינזבורג, מנכ"ל קבוצת דניה: "שיא בצבר הזמנות, שיחצה לראשונה את רף ה- 20 מיליארד ₪"

צבר ההזמנות עומד על צבר שיא בסך של כ-18.6 מיליארד ש"ח. לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בביצוע פרויקטים נוספים בהיקף של כ-2.8 מיליארד ש"ח.
הרווח הנקי בחציון עומד על כ-82.9 מיליון ש"ח. כמו כן, ה- EBITDA בחציון הסתכם לכ- 146.2 מיליון ש"ח.
דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 40 מיליון ש"ח.
דניה, מחברות הבנייה והתשתיות הגדולות והמובילות בישראל, מדווחת על תוצאות חזקות לרבעון השני של שנת 2025, וממשיכה להפגין איתנות פיננסית ויציבות תפעולית, גם על רקע האתגרים שנוצרו בעקבות המלחמה.
הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2025 הסתכמו בכ-1.7 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 21% לעומת הכנסות של כ-1.4 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של שנת 2025 עמדו הכנסות החברה על 3.3 מיליארד ש"ח, גידול של כ-18% בהשוואה להכנסות של כ-2.8 מיליארד ש"ח בחציון המקביל אשתקד.
צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף הרבעון השני לשנת 2025 עמד על צבר שיא של כ-18.6 מיליארד ש"ח. יתרת הצבר כוללת לראשונה את חלקה של החברה בקבלן ההקמה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים בהיקף של כ- 5 מיליארד ש"ח.
לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בביצוע פרויקטים נוספים, בהיקף של כ- 2.8 מיליארד ש"ח, לרבות זכיה בפרויקט בהיקף של כ- 1.7 מיליארד ש"ח.
רווח נקי ו- EBITDA- החברה ממשיכה לשמור על רווח גבוה, ברבעון הנוכחי הרווח הנקי הסתכם ב- 40.1 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 42.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. וה - EBITDA הסתכם בכ- 72.6 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 65.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
החברה ממשיכה לפעול מול הגורמים המוסמכים לביצוע ההתאמות הנדרשות לטעמה במדדי תשומות הבניה וזאת במטרה לשקף את השינוי שחל, לדעת החברה, בעלויות שכר העבודה ובתמהיל העובדים כתוצאה מהמלחמה.
דיבידנד - דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד ברבעון השני לבעלי המניות בהיקף של 40 מיליון ש"ח.
ברבעונים האחרונים חלה עלייה משמעותית בהיקף פעילותה של החברה, וזאת על אף האתגרים שנוצרו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". במקביל, החברה מצליחה גם לשמור על המשכיות בחלוקת דיבידנד לבעלי המניות.
ההון העצמי של החברה ליום 30.06.2025 הסתכם בכ- 772 מיליון ש"ח.
רונן גינזבורג, מנכ"ל קבוצת דניה: "דניה ממשיכה להרחיב את השקעותיה בפרויקטים לאומיים ואסטרטגיים, אנחנו גאים להודיע על שיא בצבר הזמנות, שיחצה לראשונה את רף ה- 20 מיליארד ₪, כולל פרויקטים נוספים שנכנסו לאחר תאריך המאזן. צבר זה כולל את פרויקט הקו הכחול בירושלים, מהפרויקטים התחבורתיים החשובים בישראל אשר יצא לדרך לאחרונה.
נמשיך להוביל את תחום הבנייה והתשתיות בארץ, תוך חיזוק מעמדנו בשוק, נשאף לשפר ולהגדיל את הרווחיות ולעמוד באתגרים הלאומיים שבפנינו, מתוך תחושת שליחות וגאווה עמוקה בבניית הארץ."
יעקב לוקסנבורג, יו"ר דניה: "תוצאות הרבעון השני מעידות על ביסוס מעמדה של דניה כאחת החברות המובילות והיציבות בענף התשתיות והבניה בישראל וזאת על אף תקופה ממושכת, מורכבת ומאתגרת במדינת ישראל. החברה מציגה שיא חסר תקדים בצבר העבודות, המתבסס על יכולתה להתמודד עם פרויקטים מורכבים ורחבי היקף – בכל תחומי הבנייה ומשקף את הביקוש הגבוה לשירותיה והאמון הרב שהיא זוכה לו מצד לקוחותיה.
