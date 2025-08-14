סאנפלאואר נערכת למיזוג של אפקון אנרגיות מתחדשות לתוך פעילותה בעסקה המשקפת לסאנפלאואר

סאנפלאואר ממשיכה ביישום תוכניתה האסטרטגית ונערכת למיזוג של אפקון אנרגיות מתחדשות לתוך פעילותה בעסקה המשקפת לסאנפלאואר שווי של כ־380 מיליון ₪ ומדווחת תוצאותיה לרבעון השני:
סאנפלאואר מדווחת על תזרים חזק ברבעון השני לשנת 2025 ועל המשך תהליך מימוש התוכנית האסטרטגית שקבעה.
התזרים מפעילות שוטפת ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם לכ- 22.6 מיליון ₪, גידול של 92% לעומת הרבעון הקודם.
ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בסך של כ- 39 מיליון ש"ח.
ה- EBITDA המתואם הסתכם בסך של כ- 29.4 מיליון ש"ח.
ה- FFO הסתכם בכ- 14 מיליון ש"ח.
החברה מכוונת לצמיחה מואצת ופועלת להשגת יעד בשנת 2030 - תיק נכסים מניבים ומוכנים להקמה בהיקף של כ- 1 GW עם יעד ביניים של כ-500 מגוואט ב-2027.
כחלק ממימוש יעדי החברה חתמה סאנפלאואר על מזכר הבנות למיזוג של אפקון אנרגיות לתוך פעילות החברה, שצפוי להאיץ את העמידה ביעדי החברה בתוכנית האסטטרגית.
לצד זאת החברה השלימה את השלב הראשון בהיקף של כ- 20 מגה-וואט כחלק מעסקת השלבים בפולין עם פוטנציאל להתרחב ל-108 מגה וואט.
סאנפלאואר פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2025.
הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו לסך של כ- 38.9 מיליון ש"ח, לעומת 41 ממיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו ההכנסות לסך של כ- 70.6 מיליון ש״ח, לעומת 89.2 מיליון ש״ח. הירידה בהכנסות מול התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מירידה במחירי החשמל השחור בפולין כתוצאה מעדכון הסכמי מכירת החשמל (PPA) לשנים 2025-2026 לעומת ההסכמים אשתקד ולמרות שההסכמים החדשים נסגרו במחירים גבוהים לתקופה. כמו כן, ההכנסות ברבעון ירדו לאור ירידת במחירי התעודות הירוקות (שאינן מגודרות) ומירידה בהכנסות בישראל עקב מכירת מתקנים בעסקת מבנה, הירידה קוזזה בחלקה מהכנסות שנבעו מרכישת צבר סולארי בפולין ומחיבור מתקנים חדשים בישראל.
ה- EBITDA המתואם הסתכם ברבעון השני בכ- 29.4 מיליון ש"ח, לעומת 32 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה הסתכם ה- EBITDA המתואם לסך של 52.6 מיליון ש״ח, לעומת 71.2 מיליון ש״ח. וה- FFO הסתכם בסך של 14 מיליון ₪ ברבעון השני של שנת 2025, לעומת 21.6 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד. במחצית הראשונה הסתכם ה- FFO לסך של 32.4 מיליון ש״ח, לעומת 45.8 מיליון ש״ח.
נכון למועד הדו"ח, ההון העצמי של החברה הסתכם לכ- 229.3 מיליון ש"ח, ולחברה יתרת מזומנים ושווה מזומנים בסך של כ- 97.2 מיליון ש"ח .
שחר בן מויאל, מנכ"ל סאנפלאואר ציין היום: "במהלך הרבעון ובתקופה שלאחריו המשכנו ליישם בקצב מואץ את התוכנית האסטרטגית שלנו, שמטרתה להחזיק עד שנת 2030 בנכסים מניבים ומוכנים להקמה בהיקף של כ-1,000 מגה־ואט. במחצית הראשונה של השנה הצלחנו לשמור על יציבות בהכנסות ולהציג תזרים חיובי מפעילות שוטפת – וזאת למרות הירידה במחירי החשמל בפולין, הודות להסכמי PPA שנחתמו במחירים גבוהים ביחס לשוק, בזכות הכנסות מ־20 מגה־ואט סולאריים שרכשנו בפולין במהלך השנה, מחיבור מתקנים חדשים והשבחת מתקנים קיימים בישראל. במקביל, אנו פועלים לקדם את עסקת המיזוג של אפקון אנרגיות לתוך פעילות סאנפלאואר – מהלך שצפוי להאיץ את עמידתנו ביעדים, להרחיב את פורטפוליו הנכסים ולהעמיק את אחיזתנו בשוק האנרגיה המתחדשת. לצד זאת, אנו מממשים נכסים שמיצו את פוטנציאל ההשבחה, על מנת למקד משאבים בפרויקטים בעלי פוטנציאל הצמיחה וההכנסות הגבוה ביותר לחברה ולמשקיעים.
24 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 16.65 מיליון בסאנפלאואר
קרנות נאמנות שמחזיקות את סאנפלאואר. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
3.54%
|
88532.05
|
2.86%
|
7341058.91
|
1.97%
|
280698.7
|
0.93%
|
248670
|
0.85%
|
221040
|
0.84%
|
1500309
|
0.8%
|
1602540
|
0.51%
|
158778.56
|
0.42%
|
388041.25
|
0.4%
|
1105410.21