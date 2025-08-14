נייס מדווחת על צמיחה של 12% בהכנסות מענן לרבעון השני של 2025

נייס מדווחת על הכנסות מעל התחזית לרבעון השני של 2025.

גידול דו-ספרתי ברווח למניה ברבעון שני 2025.

נייס (נאסד"ק: NICE) פרסמה היום את התוצאות לרבעון השני לשנת 2025 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

עיקרי התוצאות לרבעון השני של 2025:





אנחנו שמחים לדווח על רבעון חזק נוסף עם הכנסות שהסתכמו ב- 727 מיליון דולר, מעל הרף העליון של טווח התחזית, ורווח למניה של 3.01 דולר, ברף העליון של הטווח הצפוי", אמר סקוט ראסל, מנכ"ל נייס. "הביצועים נבעו מהמשך התחזקות בפעילות הענן שלנו, שצמחה ב- 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מנוע הצמיחה המרכזי של פעילות זו הוא הביקוש המואץ לפתרונות בינה מלאכותית ושירות עצמי, שבא לידי ביטוי בגידול של 42% בהכנסות השנתיות החוזרות (ARR) בתחום זה, לעומת רבעון מקביל אשתקד."

ראסל הוסיף כי: "הבינה המלאכותית נמצאת בליבת האסטרטגיה של נייס, ואנחנו נמצאים בחזית מהפיכת ה-AI בשוק חוויית הלקוח, ואנו רק בתחילתו של המסע. המומנטום שלנו צפוי להתגבר עם שילוב יכולות השיחה ויכולות הסוכן החכם בתחום חווית הלקוח המבוססת בינה מלאכותית של Cognigy, שהן המובילות בתעשייה, מה שיאפשר לנו לספק חוויית לקוח אנושית על הפלטפורמה שלנו, CXone Mpower. המובילות שלנו בחדשנות בתחום הבינה המלאכותית נשענת על בסיס פיננסי איתן, רווחיות גבוהה ומאזן חזק, לצד שורה הולכת וגדלה של שותפויות אסטרטגיות שגייסנו במהלך ששת החודשים האחרונים."

עיקרי התוצאות הפיננסיות (GAAP) לרבעון השני לשנת 2025 שהסתיים ב- 30 ביוני:

הכנסות:

ההכנסות ברבעון השני של 2025 גדלו ב- 9% ל- 726.7 מיליון דולר לעומת 664.4 מיליון דולר אשתקד.

רווח גולמי:

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 הסתכם ב- 485.1 מיליון דולר בהשוואה ל- 439.6 מיליון דולר אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 הסתכם ב- 66.8% לעומת 66.2% אשתקד.

רווח תפעולי:

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 גדל ב-25%, והסתכם ב- 160.6 מיליון דולר בהשוואה ל- 128.8 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 הסתכם ב- 22.1% לעומת 19.4% אשתקד.

רווח נקי:

הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 גדל ב-62%, והסתכם ב-187.4 מיליון דולר לעומת 115.8 מיליון דולר אשתקד.

שיעור הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 הסתכם ב- 25.8% לעומת 17.4% אשתקד.

רווח למניה בדילול מלא:

הרווח למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2025 גדל ב- 69% ל- 2.96 דולר לעומת 1.76 דולר אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ויתרת מזומנים:

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2025 היה 61.3 מיליון דולר. ברבעון השני של 2025, 30.8 מיליון דולר שימשו לרכישה עצמית של מניות. נכון ל-30 ביוני 2025, יתרות המזומנים ושווי המזומנים, וכן השקעות לטווח קצר הסתכמו ב- 1,631.7 מיליון דולר. החוב היה 459.6 מיליון דולר כך שהמזומנים והשקעות נטו הסתכמו ל-1,172.0 מיליון דולר.

עיקרי התוצאות הפיננסיות (non-GAAP) לרבעון השני לשנת 2025 שהסתיים ב- 30 ביוני:

הכנסות:

ההכנסות (non-GAAP) ברבעון השני של 2025 גדלו ב- 9% ל- 726.7 מיליון דולר לעומת 644.4 מיליון דולר אשתקד.

רווח גולמי:

הרווח הגולמי (non-GAAP) ברבעון השני של 2025 הסתכם ב- 503.9 מיליון דולר בהשוואה ל- 469.4 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח הגולמי (non-GAAP) ברבעון השני של 2025 הסתכם ב- 69.3% לעומת 70.7% אשתקד.

רווח תפעולי:

הרווח התפעולי (non-GAAP) ברבעון השני של 2025 גדל ב-9%, והסתכם ב- 219.7 מיליון דולר בהשוואה ל- 201.7 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח (non-GAAP) התפעולי ברבעון השני של 2025 הסתכם ב- 30.2% לעומת 30.4% אשתקד.

רווח נקי:

הרווח הנקי (non-GAAP) ברבעון השני של 2025 גדל ב-9% והסתכם ב-190.3 מיליון דולר לעומת 174.2 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח הנקי (non-GAAP) ברבעון השני של 2025 הסתכם ב- 26.2% לעומת 26.2% אשתקד.

רווח למניה בדילול מלא:

הרווח (non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2025 גדל ב- 14% ל- 3.01 דולר לעומת 2.64 דולר אשתקד.

תחזית לרבעון השלישי ולשנת 2025*:

הרבעון השלישי של 2025:

סך ההכנסות (non-GAAP) ברבעון השלישי של 2025, צפוי להסתכם ב- 722 מיליון דולר עד 732 מיליון דולר, שמייצג גידול של 5% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד.

הרווח (non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2025 צפוי להיות בטווח של 3.12 דולר עד 3.22 דולר, שמייצג גידול של 10% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד.

שנת 2025:

החברה מאשררת את תחזית סך ההכנסות (non-GAAP) לשנת 2025 שצפוי להסתכם ב- 2,918 מיליון דולר עד 2,938 מיליון דולר, שמייצג גידול של 7% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד.

החברה מעלה את תחזית הרווח (non-GAAP) למניה בדילול מלא לשנת 2025 שצפוי להיות בטווח של 12.33 דולר עד 12.53 דולר, שמייצג גידול של 12% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד.

*הרכישה המתוכננת של Cognigy צפויה להיסגר במהלך הרבעון הרביעי של 2025, בכפוף לאישור רגולטורי. בהתאם לכך, התחזית שפורטה לעיל אינה כוללת כל השפעה צפויה הנובעת מהעסקה המוצעת.

