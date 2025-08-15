לפני ביטוח נט - תשואות הכשרה ביטוח - יולי 2025

|
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
35012
|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - קרן י'
|
1,854
|
1.40%
|
6.19%
|
11.38%
|
26.27%
|
55.11%
|
|
הכשרה מסלול כללי
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
62
|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי
|
4,663
|
1.51%
|
6.71%
|
12.20%
|
26.97%
|
49.21%
|
|
תשואות פולסית חיסכון לחודש _______ - מסלול מניות
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
58
|
הכשרה-מניות
|
554
|
2.87%
|
12.07%
|
21.77%
|
47.84%
|
86.08%
|
|
תשואות פולסית חיסכון לחודש _______ - מסלול אג"ח
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
57
|
הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל
|
348
|
-0.14%
|
2.18%
|
4.45%
|
7.41%
|
12.38%
|
|
תשואות - הכשרה עד גיל 50
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
9629
|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה
|
273
|
1.47%
|
6.44%
|
11.35%
|
22.00%
|
45.04%
|
|
תשואות הכשרה לבני - 50-60
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
9630
|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60
|
224
|
1.37%
|
6.62%
|
11.48%
|
22.72%
|
43.92%
|
|
תשואת - הכשרה לבני גיל 60 ומעלה
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
9631
|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה
|
191
|
0.90%
|
4.70%
|
8.15%
|
16.50%
|
33.93%