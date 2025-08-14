המניות הקטנות גדלו השבוע

All eyes on Alaska!
מחר ללא ספק יהיה יום הכי חשוב מבחינה גאו פוליטית בעולם בשנים האחרונות !
אבל בינתיים:
ככה נראה שורט סקוויז עצבני, Russell mania:
5% מתחילת השבוע !
שר האוצר האמריקאי:
״ריבית אמורה להיות 150-175 נק יותר נמוכה ״.
גולדמן קרנות גידור דסק:
״אנו סבורים כי על המשקיעים להגן על עצמם מפני אפשרות למעבר חד להשקעה במניות באיכות נמוכה. במקרה שבו התמונה המאקרו כלכלית תהיה חיובית יותר מהחשש הקיים״.
מניות הקטנות עם הביצועים הרבה יותר טובים מהגדולות מתחילת השבוע .
BofA ,Hartnett:
״הבינה המלאכותית צורכת סחורות, שווקים מתעוררים מייצרים סחורות, הדולר האמריקאי במגמת ירידה, ומניות השווקים המתעוררים נמצאות בשפל של 50 שנה ביחס לארה״ב , פוזיצית לונג בשווקים מתעוררים - החלטת האלוקציה הכי פשוטה״.
גולדמן:
שתי תובנות מפתיעות לגבי סביבת הסיכון:
1. המשקיעים המקצועיים נותרו מאופקים למדי ושומרים את רמת הסיכון תחת שליטה.
2. הפעילות הספקולטיבית מתרכזת בכיסים יחסית קטנים (ריטיילס) בשוק ומונעת על ידי קבוצה יחסית קטנה של משקיעים.
כמה דברים סופר פיקנטיים:
שווי השוק של מדד הנאסד״ק ביחס להיצע הכסף M2 בארה״ב זינק לשיא של 145% ועבר את רמת השיא מתקופת בועת הדוט-קום.
מאז השפל של שוק הדובי בשנת 2022, הוא יותר מהכפיל את עצמו.
חברות Nvidia ו-Microsoft מהוות כיום למעלה מ-15% ממדד S&P 500, הריכוזיות הגבוהה ביותר בהיסטוריה.
בפינה הקבועה שלנו של מטבעות קריפטו:
Standard Chartered:
(בנק סופר חשוב בעולמות הקריפטו)
מעלה את מחיר יעד לאתריום -7500 מ-4000 לסוף שנה וגם לסוף שנת 2028 ל-28000.
דרך אגב מי שפספס בשבועות האחרונים מתרחש טירוף סביב אתריום.
TA-90 : +2%
TA-RealEstate : +2.5%
S&P 500 future : +0.05%