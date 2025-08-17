"התחזיות שלנו עדיין לא כוללות את התרומה של Corellium"

ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) צמחו ב-21% ל-418.9 מיליון דולר; ההכנסות ברבעון צמחו ב-18% ל- 113.3 מיליון דולר.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-19.5 מיליון דולר, הרווח הנקי בחישובnon-GAAP הסתכם ב-30.8 מיליון דולר, ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-27.9 מיליון דולר, ושיעור רווחיות ה-EBITDA המתואם הגיע ל-24.6%.

סלברייט (NASDAQ: CLBT), מובילה עולמית בפתרונות פרימיום לחקירות דיגיטליות עבור המגזר הציבורי והפרטי, הודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לשלושת וששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2025, ועל מינויו של תומאס א. הוגאן למנכ"ל החברה.

תומאס א. הוגאן, מנכ"ל סלברייט, ציין: "סלברייט הציגה תמונה מאוזנת היטב של צמיחה בשורה העליונה, רווחיות ותזרים מזומנים. החברה תרגמה צמיחה של 18% בהכנסות לעלייה של 29% ב-EBITDA המתואם, תוך גידול של 133% בתזרים המזומנים החופשי ל-29.0 מיליון דולר, או שיעור תזרים מזומנים חופשי של 26%".

הוגאן אמר: "המשכנו לקדם באופן משמעותי את האסטרטגיה של החברה במספר חזיתות. כפי שפורסם ב-90 הימים האחרונים, הודענו על הסכם לרכישת Corellium, מובילת השוק בתחום הווירטואליזציה מבוססת Arm. הרכישה עדיין כפופה לאישור רגולטורי, והתחזיות שלנו עדיין לא כוללות את התרומה של Corellium, שאנו מאמינים, תשפיע לטובה על הצמיחה של החברה, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. כמו כן, התקדמנו באופן משמעותי במסע שלנו לעמידה בדרישות FedRAMPעם החסות שניתנה לחברה לאחרונה על ידי משרד המשפטים האמריקאי. חסות קריטית זו סוללת את הדרך לקבלת אישור הפעלה (ATO) ותאפשר פריסה של נכסי הענן של סלברייט ללקוחות הממשל הפדרלי של ארה"ב בשנת 2026, במסגרת מחויבותם לשמירה על ביטחון הציבור".

הוגאן הוסיף: "לא פחות חשוב, השלמנו שני מינויים משמעותיים בהנהלה. ראשית, לאחר כהונה מרשימה של 11 שנים כ-CFO דנה גרנר בחרה לפרוש. את מקומה תפס דייויד ברטר, שמונה לתפקיד ה-CFO החדש של סלברייט. דייויד מביא עמו ניסיון עשיר והיסטוריה מוכחת של הצמחת חברות תוכנה ציבוריות מבוססות SaaS. עם הצטרפותו, דייויד עבד בשיתוף פעולה הדוק עם דנה על מנת להבטיח העברת מקל חלקה."

בהתייחסו למינויו של תום הוגאן למנכ"ל החברה, אמר אדם ה. קלאמר, יו"ר דירקטוריון סלברייט: ״גם כשפרשנו רשת רחבה כדי לאתר מספר מועמדים יוצאי דופן שהתמודדו על תפקיד המנכ״ל, תום היה הבחירה המועדפת עלינו לתפקיד . הניסיון הרחב שלו בהובלת תחום הטכנולוגיה, המיקוד האסטרטגי העמוק וההיכרות הקרובה שצבר במהלך השנתיים האחרונות עם צוות ההנהלה, העובדים והלקוחות של סלברייט, הם נכסים משמעותיים. כתוצאה מכך, הדירקטוריון החליט פה אחד שתום הוא האדם הנכון להוביל את סלברייט, תוך שמירה על רצף חיוני עבור עובדי סלברייט, בעלי המניות והלקוחות. אני משוכנע שהיוזמות האסטרטגיות עליהן עובדת החברה, כמו גם אלו שיתוקשרו ברבעונים הבאים, יעלו את ערך החברה בעיניי הלקוחות ויובילו לסלברייט חזקה יותר״.

"אין חברה שכיום ממוקמת טובה יותר מסלברייט להוביל שינוי משמעותי בעתיד שוק ביטחון הציבור", סיכם הוגאן. "יש לנו חזון ברור ומשכנע, תוך מחוייבות למשימתנו, וקידום החדשנות בקרב גורמי אכיפת חוק, גופים ביטחוניים ומודיעיניים, ובסקטור הפרטי. אני גאה וחש זכות גדולה לשתף פעולה עם עובדי החברה ועם לקוחותינו, הנשים והגברים האמיצים שמסכנים את חייהם מדי יום על מנת להבטיח לנו חיים טובים ובטוחים יותר. נכונה לנו עבודה רבה במלחמה בגורמים שליליים אבל אני בטוח שמעל ל 1200 עובדי סלברייט נכונים לעמוד באתגר".

דגשים פיננסיים לרבעון השני של 2025:

הכנסות של 113.3 מיליון דולר, עלייה של 18% לעומת השנה הקודמת.

ההכנסות ממנויים עמדו על 103.0 מיליון דולר, עלייה של 21% לעומת השנה הקודמת.

הכנסות שנתיות חוזרות (ARR) של 418.9 מיליון דולר, עלייה של 21% לעומת השנה הקודמת.

שיעור שימור הכנסות חוזרות נטו על בסיס דולרי של 120%.

רווח גולמי GAAP ושיעור רווח גולמי של 95.6 מיליון דולר ו-84.4%, בהתאמה; רווח גולמי Non-GAAP ושיעור רווח גולמי של 96.4 מיליון דולר ו-85.1%, בהתאמה.

רווח נקי GAAP של 19.5 מיליון דולר; רווח נקי Non-GAAP של 30.8 מיליון דולר.

רווח מדולל למניה על בסיס GAAP של 0.08 דולר; רווח מדולל למניה על בסיס Non-GAAP של 0.12 דולר.

EBITDA מתואם ושיעור רווח EBITDA מתואם של 27.9 מיליון דולר ו-24.6%, בהתאמה.

מינוי מנכ"ל

סלברייט גם הודיעה היום כי תומאס א. הוגאן מונה למנכ"ל החברה באופן מיידי. הוגאן כיהן כמנכ"ל זמני של סלברייט מאז ינואר 2025, ולפני כן שימש יו"ר פעיל של דירקטוריון החברה מאז אוגוסט 2023. הוא ימשיך לכהן בדירקטוריון סלברייט, כאשר אדם ה. קלאמר יישאר בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון.

הוגאן הוא מנהל מנוסה בתחום הטכנולוגיה והתוכנה, עם ניסיון ראוי לציון של למעלה מ-40 שנה ביצירת תשואות מרשימות לבעלי מניות, המשקפות את תרומתו להרחבת עסקים גלובליים, העמקת קשרי הלקוחות, הובלת חדשנות, רכישה ושילוב של עסקים ממוקדי צמיחה, גיוס ושימור כישרונות, וניהול תחת תנאי שוק מגוונים. ניסיונו התפעולי כולל למעלה מעשור כמנכ״ל של חברות תוכנה פרטיות וציבוריות, וכן כהונות בכירות החל בחברות פרטיות בשלב מתקדם ועד חברות ציבוריות בעלות שווי שוק גבוה במיוחד.

דגשים עסקיים ותפעוליים לרבעון השני של 2025 ולתקופה האחרונה:

הנהגה

ב-7 ביולי 2025, דיוויד ברטר, מנהל פיננסים בעל ניסיון נרחב ומוכח כ-CFO בחברות ציבוריות בתחומי הטכנולוגיה והתוכנה, הצטרף לסלברייט כ-CFO. ברטר, המדווח למנכ"ל תומאס הוגאן, אחראי על הפעילות הפיננסית של החברה, פיתוח עסקי, קשרי משקיעים ותפעול.

אסטרטגיה

ב־5 ביוני 2025 הודיעה סלברייט על חתימת הסכם לרכישת Corellium - חברה מובילה בתחום תוכנות הווירטואליזציה המבוססות על מעבדי .Arm שילוב זה צפוי להציב סטנדרט חדש לחקירות דיגיטליות ולאבטחת מכשירים חכמים, לרבות מכשירי iOS ואנדרואיד, מערכות רכב חכמות וכל מכשיר IoT מבוסס מעבדי Arm. רכישת Corellium צפויה להוסיף לסלברייט טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך שתרחיב את השוק הפוטנציאלי של סלברייט, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. סלברייט מתכננת לרכוש את Corellium לפי שווי חברה של 170 מיליון דולר במזומן, כאשר 20 מיליון דולר יומרו למניות עם סגירת העסקה. בנוסף, בעלי המניות של Corellium עשויים לקבל עד 30 מיליון דולר נוספים במזומן, בהתאם לעמידה ביעדי ביצוע שייקבעו במהלך השנתיים הבאות. השלמת העסקה כפופה לאישורה של הוועדה המפקחת על השקעות זרות בארה"ב וליתר התנאים המקובלים להשלמת העסקה.

חדשנות

ב־23 ביולי 2025 הודיעה סלברייט כי משרד המשפטים של ארה"ב (DOJ) ישמש כסוכנות הנותנת חסות רשמית בתהליך קבלת אישור FedRAMP ברמת High לפלטפורמת הענן שלה. החסות של משרד המשפטים היא שלב חיוני המאפשר מעבר של Cellebrite Government Cloud מהסטטוס הנוכחי של High Ready לסטטוס In Process. מדובר באבן דרך משמעותית, שמאיצה באופן ניכר את דרכה של סלברייט לעמידה בדרישות לקבלת אישור הפעלה מלא (ATO).

ב־24 ביוני 2025 הודיעה סלברייט על הרחבת שיתוף הפעולה עם המרכז הלאומי האמריקאי לילדים נעדרים ומנוצלים (NCMEC) במטרה להאיץ חקירות הנוגעות לפשעים נגד ילדים. במסגרת שיתוף הפעולה, שולבה רשימת ערכי הגיבוב (hash values) מדוחות CyberTipline של NCMEC בתוכנת הדגל של סלברייט לזיהוי דיגיטלי פלילי - Inseyets. שילוב זה מאפשר לרשויות האחראיות על ביטחון הציבור לאתר באופן מיידי קבצים הכוללים תוכן מוכר של התעללות מינית בילדים (CSAM) ובכך לקצר את הזמן הנדרש להשגת ראיות ולעשיית צדק עבור הקורבנות והניצולים של פשעים אלו.

תחזית פיננסית

דיוויד ברטר, סמנכ"ל הכספים של סלברייט, אמר: "צמיחת ההכנסות של סלברייט ברבעון השני של 2025 משקפת עלייה באימוץ הפתרונות שלנו בקרב לקוחות ברחבי העולם, במיוחד בקרב לקוחוינו בסקטור רשויות מדינה ורשויות מקומיות בארה״ב, ובאמריקה הלטינית. הביצועים שלנו ברבעון השני הניבו גם רמות יפות של תזרים מזומנים חופשי. אנו מאמינים כי החקיקה החדשה בארה״ב צפויה לתמוך בסופו של דבר בהרחבת ההשקעות של לקוחותינו הפדרלים בפתרונות של סלברייט. יחד עם זאת, עד שהביקוש יתורגם להסכמי התקשרות בפועל, ביצענו התאמות מתונות בתחזית ההכנסות וה-ARR השנתיים שלנו לשנת 2025. אנו צופים כי היסודות התפעוליים החזקים שלנו יתמכו בעוד שנה של צמיחה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי, ושיעור תזרים מזומנים חופשי אטרקטיבי."

להלן הצפי של החברה לרבעון השלישי ולשנת 2025 כולה:





